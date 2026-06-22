Herencias
Carmen Pérez-Pozo, abogada: "Un heredero puede quedarse a vivir en la casa heredada, pero necesita el consentimiento del resto"
Ocupar una vivienda heredada sin acuerdo previo con el resto de herederos puede acarrearles reclamaciones de compensación e incluso acciones legales
Laura Lobo, experta en herencias, aclara las dudas: “Mis padres ayudaron a mi hermano a comprar la casa, ¿ahora heredamos lo mismo?”
Cuando hablamos de herencias, no siempre queda claro cuál es la mejor forma de actuar, aunque si entre los bienes del fallecido se incluía una vivienda, entonces esta puede suponer problemas adicionales.
En este sentido, expertos como Carmen Pérez-Pozo, fundadora y directora de Grupo Pérez-Pozo, nos explican cómo podemos solucionar cuestiones legales sobre una vivienda heredada, en concreto, cuando un heredero decide quedarse a vivir en ella.
La importancia de establecer un acuerdo previo
La opinión de la abogada experta en herencias es muy clara: "Un heredero puede quedarse a vivir en la casa heredada, pero necesita el consentimiento del resto; si la ocupa sin acuerdo pueden reclamar compensación y acudir a los tribunales".
De este modo, el heredero tiene derecho a residir en la vivienda, aunque debe existir un acuerdo previo. Básicamente, hasta que no se reparten los bienes, todos los herederos tienen derecho sobre el patrimonio en su conjunto.
En este caso, las decisiones sobre una vivienda dependerían de todos los sucesores. Según el artículo 394 del Código Civil, cada uno de ellos puede utilizar los bienes comunes, siempre que su decisión no perjudique el interés del resto.
Cómo podemos actuar si un heredero ocupa la vivienda
Es por ello que Pérez-Pozo aclara que no se niega el uso de la vivienda, sino que se castiga su uso exclusivo e individual sin haberlo acordado antes con el resto de herederos.
Ahora bien, cuando esto ocurre, existen tres alternativas a las que el trabajador puede recurrir:
- Reclamar una compensación económica por el uso exclusivo de la vivienda
- Solicitar un reparto de los bienes
- Acudir a los tribunales para recuperar la posesión del inmueble
De este modo, aunque un heredero puede creer que tiene derecho a vivir en la casa, la situación no sería tan simple. Por ello, Pérez-Pozo recuerda la importancia de establecer un acuerdo o reparto previo, ya que si no esta decisión podría generar problemas legales.
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