Banca
Arquia Banca cierra 2025 con un beneficio neto consolidado de 26,3 M€, un 10,8% más
La entidad creció un 7,5% en nuevo crédito, sus depósitos aumentaron un 5,2% y el volumen de fondos y planes se incrementó en un 17%
Xavier Ventura (Arquia): "Crearemos un banco digital con socios para compartir clientes y servicios"
EL PERIÓDICO
Arquia Banca registró un beneficio neto de 26,3 millones de euros en 2025, lo que supone una mejora del 10,8% más respecto al ejercicio previo. Estos resultados se han presentado en la junta de accionistas celebrada en Madrid, en la que se ha aprobado el pago de un dividendo de 5,2 millones de euros, a cargo del resultado del pasado ejercicio, lo que supone un 'payout' del 20%.
Durante el pasado año, la entidad especializada en servicios financieros para perfiles profesionales concedió un 7,5% más de nuevo crédito, cuando la media del sector está en el 3,75%. En lo que respecta a los depósitos, crecieron un 5,2%, mientras que en fondos y planes de pensiones el crecimiento fue del 17%. El volumen de negocio gestionado por la entidad alcanza los 4.863 millones de euros.
Este crecimiento no ha comportado un aumento de la morosidad y la buena situación macroeconómica dejó este indicador en un 2,4%. La solidez de Arquia también queda patente en otro dato: su solvencia alcanzó el 21,5%.
El consejero delegado de la entidad, Xavier Ventura, ha expresado su satisfacción por los resultados y ha destacado el modelo de "proximidad" de Bankia: "Seguimos apostando por que cada cliente que nos visite se sienta como en casa, con el propósito de ofrecer un servicio excelente y cercano, mediante un acompañamiento continuo y un trato personalizado".
Arquia ha explicado en un comunicado que su penetración en el colectivo de arquitectos alcanza ya el 41%, mientras que entre abogados y farmacéuticos su cuota es del 10%. A cierre del pasado año, Arquia tenía 115.000 clientes activos a los que atiende a través de 37 oficinas y 13 agencias financieras con una plantilla de 251 profesionales. El Grupo Arquia Banca lo integran las sociedades Arquia Banca, Arquia Gestión, Arquia Pensiones, Arquia Banca Mediación, Arquia Inmuebles y Arquia Gestión de Activos.
- Los conductores mayores de 74 años alcanzan la cifra récord de 1,9 millones y tienen la tasa de siniestralidad más baja
- Muere el tercer menor en el hospital tras el accidente en la playa de la Arrabassada de Tarragona
- Un pueblo de 44 habitantes de Soria inaugura una piscina climatizada de 1,3 millones financiada por las eólicas: 'Espero que dé vida al pueblo
- El impacto del kéfir en la microbiota: 'Es incluso mejor que el yogur, sus levaduras ayudan a absorber calcio y hierro
- El teléfono aportado por EEUU desvela que Zapatero estaba 'muy enfadado' al salir su nombre vinculado al rescate de Plus Ultra
- Albert Ubach, víctima de tres maristas del colegio de Rubí: 'Me convirtieron en su juguete sexual
- Guía para saber distinguir un buen kéfir de otro que no lo es
- La Guardia Civil identifica una estafa a través de SMS fraudulentos que simulaban ser de bancos