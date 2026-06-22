Arquia Banca cierra 2025 con un beneficio neto consolidado de 26,3 M€, un 10,8% más

Arquia Banca registró un beneficio neto de 26,3 millones de euros en 2025, lo que supone una mejora del 10,8% más respecto al ejercicio previo. Estos resultados se han presentado en la junta de accionistas celebrada en Madrid, en la que se ha aprobado el pago de un dividendo de 5,2 millones de euros, a cargo del resultado del pasado ejercicio, lo que supone un 'payout' del 20%.

Durante el pasado año, la entidad especializada en servicios financieros para perfiles profesionales concedió un 7,5% más de nuevo crédito, cuando la media del sector está en el 3,75%. En lo que respecta a los depósitos, crecieron un 5,2%, mientras que en fondos y planes de pensiones el crecimiento fue del 17%. El volumen de negocio gestionado por la entidad alcanza los 4.863 millones de euros.

Este crecimiento no ha comportado un aumento de la morosidad y la buena situación macroeconómica dejó este indicador en un 2,4%. La solidez de Arquia también queda patente en otro dato: su solvencia alcanzó el 21,5%.

El consejero delegado de la entidad, Xavier Ventura, ha expresado su satisfacción por los resultados y ha destacado el modelo de "proximidad" de Bankia: "Seguimos apostando por que cada cliente que nos visite se sienta como en casa, con el propósito de ofrecer un servicio excelente y cercano, mediante un acompañamiento continuo y un trato personalizado".

Arquia ha explicado en un comunicado que su penetración en el colectivo de arquitectos alcanza ya el 41%, mientras que entre abogados y farmacéuticos su cuota es del 10%. A cierre del pasado año, Arquia tenía 115.000 clientes activos a los que atiende a través de 37 oficinas y 13 agencias financieras con una plantilla de 251 profesionales. El Grupo Arquia Banca lo integran las sociedades Arquia Banca, Arquia Gestión, Arquia Pensiones, Arquia Banca Mediación, Arquia Inmuebles y Arquia Gestión de Activos.