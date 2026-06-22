Ace&Tate consolida la absorción de la barcelonesa Project Lobster, que entró en concurso de acreedores

Project Lobster, la óptica barcelonesa fundada en 2018 por el joven Óscar Valledor y Daniel Sisquella, encara una nueva etapa bajo el paraguas de la holandesa Ace & Tate, la marca de eyewear fundada en Ámsterdam en 2013, con más de 80 establecimientos en nueve países europeos, que le rescató del concurso de acreedores el pasado mes de febrero.

Ahora, tras meses de integración operativa y reposicionamiento estratégico, desde Ace & Tate ha anunciado la reapertura bajo su propia marca de las dos tiendas madrileñas que hasta hace poco llevaban el cartel de Project Lobster —en la calle Fernando VI, 2 y en Ayala, 21—, un cambio que, a pesar de que en el momento de la absorción no se implementase, desde Ace & Tate aseguran que siempre estuvo en el plan.

"La gran afinidad entre ambas marca shizo posible esta transición (...); pasar de nuestro período inicial de transición como «PJ.Lobster by Ace & Tate» a operar plenamente como Ace & Tate" traslada a El Periódico su CEO, Lex van de Vliet. En el corto plazo, Barcelona (2) y Valencia (1), serán los próximos pasos. "Conservamos cinco tiendas, junto con sus sólidos equipos, y ahora forman parte por completo de Ace & Tate" asegura Vielt.

Fachada de la antigua tienda de Project Lobster en el barrio de Salamanca (Madrid) tras la reapertura bajo la marca Ace & Tate. / Sergio Pradana

Deuda de un millón

Fue a finales de nomviembre de 2025 cuando Project Lobster presentó un concurso voluntario de acreedores ante el Juzgado de lo Mercantil número 7 de Barcelona, incapaz de afrontar una deuda que rondaba el millón de euros —entre los acreedores figuraba Avançsa, la sociedad de inversión de la Generalitat de Catalunya—. Tres meses después, el juzgado autorizó la venta de la unidad productiva a Ace & Tate, salvando la continuidad de cinco de las siete tiendas que tenía entonces la marca, con una plantilla de unas 30 personas.

Desde su fundación, Project Lobster levantó tres rondas de financiación: 300.000 euros en la primera, 1,2 millones en la segunda —con entrada del fondo Cabiedes, inversor también en Privalia y BlaBlaCar— y otros dos millones en mayo de 2023, liderados por Dozen Investments y con participación de Avançsa. En total, más de 3,5 millones de euros captados en cinco años. La facturación creció —de los 2,5 millones de euros de 2023 a los 2,8 millones de 2024—, pero la empresa nunca logró un resultado neto positivo.

En diciembre de 2024, el propio Valledor anunciaba que ese año se cerraría con EBITDA positivo y un crecimiento del 60% respecto al ejercicio anterior, impulsado en buena medida por el lanzamiento del Circular Vision Program, un modelo de suscripción mensual desde 16 euros y 24 mesesde permanencia (384 euros de coste mínimo), con SeQura como socio tecnológico, que permitía a los clientes acceder a varias gafas y renovar cristales cuando cambiase su graduación. Sin embargo, nueve meses después, la compañía estaba en liquidación.

Interior de la nueva tienda de Ace & Tate en Madrid. / Sergio Pradana

Preguntado Vliet sobre la actual situación financiera de PJ Lobster, subraya que su enfoque "no se centra en cambios a corto plazo". "Tuvo mucho éxito en el mercado español, es una gran empresa, con una comunidad sólida y una mentalidad similar a la nuestra. Si observamos el rendimiento individual de las tiendas, PJ.Lobster estaba generando, de hecho, beneficios saludables. Nosotros podemos aportar escala y eficiencia" indica. En cuanto a los clientes con suscripciones activas, la empresa asegura que el servicio será reintroducido por Ace & Tate en España y que todos serán atendidos "de la manera a la que están acostumbrados".

La estrategia del comprador

Fundada en Ámsterdam en 2013 con una propuesta similar a la de Project Lobster —diseño accesible, sin intermediarios, experiencia de cliente moderna—, Ace & Tate ha construido una red de más de 80 tiendas en países como los Países Bajos, Alemania, Bélgica, Dinamarca o el Reino Unido (nueve en total). Uno de sus pilares de crecimiento como marca ha sido la combinanción de un retail propio con colaboraciones de marca —entre las más conocidas, con la firma de moda danesa Ganni— que refuerzan su posicionamiento entre un público de entre 25 y 40 años. Otros partnerships destacados son los realizados con Arket, la marca premium de H&M Group; la diseñadora británico-nigeriana Ahluwalia y la firma parisina Carne Bollente.

Según los últimos datos finacieros disponibles que Ace & Tate ha confirmado a este medio, no fue hasta 2025 cuando Ace & Tate superó por primera vez su umbral de "rentabilidad operativa completa", logrando que su negocio principal fuera rentable por sí mismo tras 12 años de pérdidas , algo que lograron tras un recorte de costes con proveedores y en la cadena de suministro. "Gracias al aumento de nuestro EBITDA, ahora podemos crecer principalmente con nuestros propios recursos, complementados con una ronda de financiación más pequeña para acelerar aún más este crecimiento" traslada el CEO.

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El objetivo declarado es doblar ese volumen antes de 2029 y ampliar un 50% el número de tiendas respecto a las actuales. Cabe decir que la adquisición de Project Lobster es la primera compra que registran en toda su historia, antes, el crecimiento había sido siemrpe orgánico. ¿Y por qué en España? "Es un mercado clave para nuestro crecimiento y la oportunidad que tuvimos con PJ.Lobster está alineada con ese plan" asegura .Sobre las colaboraciones con marcas locales, van de Vliet no cierra la puerta: "España es un mercado increíblemente estimulante desde el punto de vista creativo, y vemos un potencial real para futuras colaboraciones con partners locales que compartan nuestra visión".