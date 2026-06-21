La joya industrial valenciana que construye los barcos más rápidos del mundo

La lluvia cae sobre el puerto de Valencia cuando cruzamos las puertas de la base de King Marine. Bajo una nave que desde fuera pasa casi desapercibida, varios operarios ensamblan piezas gigantescas de fibra de carbono con una precisión casi quirúrgica. Hay cascos de varios colores y de líneas imposibles, estructuras suspendidas por soportes y componentes que parecen más propios de una industria aeroespacial que de un astillero. La sensación es la de haber entrado en una especie de base secreta donde se fabrica tecnología avanzada lejos de los focos. En cierto modo, lo es.

Detrás de estas instalaciones se esconde una de las empresas valencianas más prestigiosas del mundo en un sector aparentemente exclusivo. Desde aquí han salido todos los barcos del Desafío Español de la Copa América, los veleros españoles de la antigua Volvo Ocean Race y buena parte de las embarcaciones que hoy compiten en los circuitos más exigentes del planeta, como los TP52. También los dos últimos bribones del rey de España.

Fuera sigue lloviendo. El agua resbala por la superficie de los cascos recién terminados como si hubieran nacido para eso. Cada curva, cada milímetro de estas embarcaciones es el resultado de años de investigación, simulaciones, ensayos estructurales e innovación constante. Nada está dejado al azar cuando el objetivo es arañar unas décimas de nudo que pueden decidir una regata.

Pero la historia de King Marine va mucho más allá de la navegación. Lo que comenzó como un astillero especializado en barcos de competición acabó convirtiéndose en un centro de conocimiento sobre materiales compuestos (resinas y fibra de carbono), cuya tecnología ha terminado viajando a sectores tan distintos como la agricultura, la defensa, la investigación científica o incluso proyectos relacionados con la industria aeroespacial.

Referencia internacional

La misma experiencia que sirve para construir algunos de los veleros más rápidos del mundo se utiliza hoy para desarrollar componentes de maquinaria agrícola, estructuras para radares, detectores científicos o depósitos destinados al almacenamiento de hidrógeno. Todo ello con sello valenciano. La empresa mantiene su corazón productivo en Alginet, donde se fabrican las estructuras de fibra de carbono, mientras que en su base de La Marina se realiza el montaje final, las pruebas y la puesta en el agua.

Entre ambos centros trabaja un equipo altamente especializado que ha convertido a King Marine en una referencia internacional dentro de un club muy reducido. Según explica su CEO, Pablo Santarsiero, apenas existen tres astilleros comerciales en el mundo capaces de competir en este nivel. "Solo hay tres astilleros comerciales en el mundo fabricando a nuestro nivel. Tenemos dos competidores fuertes, uno en Italia y otro en Inglaterra", afirma. La afirmación puede sonar ambiciosa, pero los hechos la respaldan. En total, la compañía suma ya alrededor de 35 grandes embarcaciones de competición construidas.

A diferencia de la industria naval tradicional, en King Marine prácticamente no existen las segundas versiones. Cada embarcación es un proyecto único diseñado para un cliente concreto y para unas condiciones específicas de competición. No hay cadenas de montaje ni modelos repetidos. Cada barco obliga a crear nuevos moldes, desarrollar soluciones inéditas y coordinarse con los diseñadores mientras el proyecto sigue evolucionando. En muchos casos, los planos definitivos llegan apenas unos días antes de que las piezas entren en producción.

La historia de la firma, sin embargo, no comenzó en Valencia, sino a más de 10.000 kilómetros de distancia. Santarsiero estudiaba Arquitectura Naval en Buenos Aires cuando se incorporó a la empresa hace 24 años. Nadie podía imaginar entonces que aquella aventura terminaría convirtiéndose en una referencia mundial de la construcción naval. "Conseguimos un contrato para hacer los barcos del Desafío Español de la Copa América. Agustín Zulueta confió en nosotros y entonces vinimos y montamos el astillero aquí, en Alginet", detalla Santarsiero.

Apuesta consolidada

Lo que en principio era una oportunidad vinculada a una competición concreta acabó transformándose en una decisión empresarial permanente. España ofrecía mejores infraestructuras, proximidad a proveedores especializados y acceso directo a los grandes clientes del sector: "Vinimos un poco por un contrato en particular, pero una vez visto lo que era España dijimos: aquí nos quedamos". Dos décadas después, la apuesta parece plenamente consolidada. La empresa vive uno de los mejores momentos de su historia, con la cartera de pedidos prácticamente completa para los próximos años. "Estoy vendiendo proyectos para empezar en 2027", asegura el CEO.

Mientras recorremos la nave y observamos las enormes piezas de carbono que esperan convertirse en los próximos protagonistas de las regatas internacionales, resulta inevitable pensar que buena parte de la innovación industrial valenciana no siempre se encuentra en los lugares más visibles. A veces está escondida tras las puertas de una nave del puerto. A veces adopta la forma de un casco negro que parece una escultura futurista. Y a veces se traduce en una empresa capaz de competir de tú a tú con los mejores astilleros del mundo mientras exporta tecnología y conocimiento desde Valencia hacia sectores tan distintos como la ciencia, la agricultura o la energía.

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Una industria silenciosa. Discreta. Desconocida para la mayoría, pero que, cuando se observa de cerca, explica mejor que muchos discursos por qué la innovación también tiene acento valenciano.