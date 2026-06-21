El III Foro del Mediterráneo zarpa de Barcelona con la llamada a pasar de las ideas a la acción

Un año más, el barco vuelve a zarpar. Este domingo se cumplen tres días desde que el III Foro del Mediterráneo organizado por Prensa Ibérica y la Fundació La Caixa levó anclas en Barcelona. Pero como dijo el consejero delegado de Prensa Ibérica, Aitor Moll, en su discurso de clausura, no fue un cierre, "sino un nuevo comienzo". Esta afirmación cobra sentido si se tiene en cuenta que posiblemente la semilla de las ideas de los más de 50 ponentes que se subieron al atril del CosmoCaixa en Barcelona ya esté plantada.

Cabe preguntarse entonces qué es lo que se sembró durante esos días 16, 17 y 18 de junio, y qué frutos darán cuando florezcan. La respuesta, llena de aristas, puede empezar a formarla la necesidad de pasar de la reflexión a la acción conjunta con un "gran pacto por el Mediterráneo", expresión que sobrevoló las tres jornadas casi como un mantra. El Rey Felipe VI, que puso voz a la jornada de clausura, lo resumió con una metáfora naval, donde "la construcción de un barco llega siempre un momento decisivo, que es la 'prueba de mar', y vosotros, con estas tres ediciones y la perspectiva de una cuarta, la habéis superado con creces".

Felipe VI interviene durante su discurso en el Foro Económico y Social del Mediterráneo celebrado en CosmoCaixa, ante representantes institucionales, empresariales y del ámbito económico. / zowy voeten / PIM

El optimismo como postura política

En este ecosistema de pensamiento, pocas intervenciones calaron tanto como la de Anne Applebaum. La periodista e historiadora, en el discurso más aplaudido de la primera jornada, invitó a Europa a elegir un camino propio y diferenciado tanto de la Rusia de Putin como de la América de Trump. Su apuesta fue la de mirarse al espejo de la historia, en el sentido de que "podemos mirar a nuestra historia e ideales y estoy convencida de que en este nuevo mundo podemos elegir ser algo diferente".

Esa misma convicción de que el Mediterráneo puede y debe ser algo más que una frontera animó la intervención del ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, quien reivindicó este mar como "casa común" y abogó por una política exterior "humanista" que profundice la cooperación y el multilateralismo frente al "lenguaje de la fuerza". El diplomático Javier Colomina, representante especial del secretario general de la OTAN para la Vecindad Sur, añadió una nota de realismo incómodo, por la que es capaz de ver el final de la guerra en Ucrania, "pero no soy capaz de ver el fin de los problemas en el Sahel".

Juan Manuel Albares, ministro de asuntos exteriores, unión europea y coordinación en el Foro Mediterráneo. / maitecruz / PIM

Del ecosistema natural al ecosistema económico

Esa tensión entre el optimismo y la urgencia tuvo también una dimensión ecológica. Marc Palahí, CEO de la Circular Bioeconomy Alliance, denunció que el ecosistema natural queda sistemáticamente "fuera de los balances económicos y de las medidas de protección", una rutina que está en la raíz de la crisis climática y de biodiversidad actual. Su llamada a construir una "economía regenerativa" que trabaje en alianza con la naturaleza —"volver a una economía basada en la energía solar y en los ciclos naturales"— conectó, con otro lenguaje pero idéntica convicción, con las palabras de la exploradora y documentalista Céline Cousteau, quien llevó el pensamiento budista a un foro eminentemente político y económico. Cousteau pidió un "pensamiento más simple" y "una actitud más infantil frente a la vida" para empatizar de verdad con el mar y preservarlo, con la sentencia de que "no podemos solucionar estos problemas como hemos hecho siempre".

Ponencia y conversación con Celine Cousteau, documentalista y exploradora, moderada por Marisa Goñi, directora del diario de Mallorca, en el III Foro Económico y Social del Mediterráneo. Barcelona. 18/06/2026. Economía. AUTOR: Marc Asensio / Marc Asensio / PIM

El 40% del PIB reclama ser el eje

Pero si el foro tuvo un nervio político propio, fue el de la constante reivindicación de que el 40% del PIB español no es ni puede seguir tratándose como la periferia. Es el eje. El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, fue el primero en marcarlo, con un Mediterráneo, dijo, "que es la mayor enmienda que uno puede hacer a la España centralista y a la concepción unitarista del Estado español". Horas después, el president de la Generalitat, Salvador Illa, defendió que España "debe reforzar su apuesta por el eje mediterráneo", aprovechando para reivindicar la nueva propuesta de financiación autonómica. Su homólogo valenciano, el president Juanfran Pérez Llorca, lo matizó desde el otro flanco: "El liderazgo económico del Mediterráneo no puede partir de la desigualdad entre territorios".

Ambiente durante la pausa de la merienda en la última jornada del III Foro Económico y Social del Mediterráneo, celebrado en Barcelona, a 18 de junio. AUTOR: MANU MITRU | EPC / MANU MITRU / PIM

Fricción sana. O, al menos, necesaria, que también estuvo presente en escala municipal, cuando los alcaldes Jaume Collboni (Barcelona), Jaime Martínez Llabrés (Palma de Mallorca), Francisco de la Torre (Málaga) y Noelia Arroyo (Cartagena) debatieron sobre vivienda, turismo e infraestructuras, sin ocultar que los remedios que funcionan en una ciudad no son exportables sin más a otra. El alcalde de Palma, que formalizó su papel de anfitrión del IV Foro en 2027, lo dejó claro: "Necesitamos herramientas para tomar las decisiones que consideremos mejor para nuestra ciudad". La descentralización, de nuevo, como demanda de fondo.

La inteligencia artificial y la productividad pendiente

Un tercer hilo que recorrió el foro fue tecnológico. La inteligencia artificial se instaló como el gran catalizador de la productividad regional, un motor que —en palabras de Jordi Ribas, de Microsoft— "no va a parar". El director general de Telefónica en Catalunya, Chema Casas, reclamó aumentar la intensidad con que se construyen las capacidades que permitan su despegue real. Anna Golsa (Eurofirms) y Tomàs Font (Wolters Kluwer) coincidieron en que la IA es un revulsivo, pero no una solución mágica. Para ellos, la productividad mediterránea depende tanto del algoritmo como de la simplificación regulatoria y de la "colaboración público-privada", sintetizó José Luis Vilar (Nealis), "es crucial para desatascar los grandes proyectos estratégicos".

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Anna Golsa, CEO global de Eurofirms Group y Tomàs Font, VP & General Manager, Wolters Kluwer Tax & Accounting Europe South Region conversan sobre talento, IA y productividad en el Foro Mediterráneo. Isabel Morillo, directora del Correo de Andalucía, modera la conversación. / Manu Mitru

Antes de llegar al broche final de Aitor Moll, "que es un nuevo comienzo", ese mismo día el foro reservó un último recordatorio filosófico. El catedrático Francesc Torralba lo planteó como el suelo ético sobre el que deberían asentarse todos los pactos, planes y regulaciones que puedan salir de aquí, "la idea fundamental del humanismo es la dignidad de la persona" y por la cual "uno tiene un valor infinito por el mero hecho de ser persona". Ahora, la próxima parada es Palma, en 2027. El alcalde Jaime Martínez Llabrés ya tiene el testigo. Lo que queda por ver es si, para entonces, alguna de las semillas plantadas en el CosmoCaixa ha dado fruto.