Empresarios valencianos alertan sobre la IA: "Va demasiado deprisa y deberíamos pararla"

Los peligros que acechan tras la irrupción imparable de la IA, los problemas en la cadena de suministro, la posibilidad cierta de que los precios para el consumidor -por ejemplo, en la alimentación- no se moderen y las inquietudes de los emprendedores, emblemas del futuro de las empresas y la economía, fueron algunas de las cuestiones abordadas el martes durante la jornada Los motores económicos de Valencia. Empresa, geopolítica y talento emprendedor, organizada por el diario Levante-EMV, Prensa Ibérica y ‘activos’, el suplemento económico del grupo de comunicación.

En la primera mesa redonda, José Vicente Morata, presidente de la Cámara de Comercio de Valencia; Silvia Lázaro, directora de Socio-Cliente y Márketing de Consum; José Rosell, presidente de S2 Grupo, y Amaya Fernández, presidenta de Quimacova, CEO de Irysem y vicepresidenta de Nunsys, debatieron sobre el impacto en la economía internacional y la española de un mundo en efervescencia negativa.

Ante los efectos de la guerra de Irán en el tejido empresarial valenciano, Rosell, responsable de la compañía especializada en ciberseguridad y ciberinteligencia S2 Grupo, subrayó que "el mundo es ahora un lugar muy diferente, pero no solo por los conflictos internacionales, sino por la llegada de tecnologías disruptivas, como es el caso, ya no de la inteligencia artificial generativa, sino de la IA agéntica y todo lo que conlleva". "Anthropic [empresa de investigación y seguridad en inteligencia artificial fundada por antiguos ingenieros y directivos de OpenAI, padres de ChatGPT] -prosiguió- ha asegurado que tenemos que parar el desarrollo de esta IA".

Ciberseguridad necesaria

En este sentido, Rosell sostuvo que "estamos en un conflicto permanente, en un mundo que nos hemos inventado nosotros, que es el mundo digital, y no concebimos el mundo de hoy sin hacer uso de las tecnologías". "La ciberseguridad es una necesidad del mundo digital. No somos aún conscientes de dónde nos hemos metido. Hemos apostado mucho por la tecnología sin apostar igual por su securización", añadió.

"En el mundo físico, estamos acostumbrados a tener seguridad. En el mundo digital no tenemos esa protección. Para empezar, porque las fronteras no existen. Hay un único mundo con 5.000 millones de personas y hay mucha gente buena y mucha gente mala. Y los estados campan a sus anchas. La llegada de la IA va demasiado deprisa y deberíamos pararla. Lo que pasa es que esto es imposible de parar", afirmó.

"A los que nos dedicamos a la seguridad nos preocupa mucho la inteligencia artificial ofensiva. Me pone los pelos de punta solo decirlo. En la IA generativa, tú le preguntas y ella te responde. La IA agéntica, que es en lo que llevamos ya trabajando y viviendo desde hace algún tiempo, son agentes de inteligencia artificial. Anthropic explicaba que esta IA se diseña a ella misma y se mejora. El mundo de la IA ofensiva busca vulnerabilidades de la tecnología. Eso nos preocupa y mucho", recalcó.

Por su parte, Lázaro, de Consum, hizo una reflexión, en la que millones de consumidores podrían verse reflejados, al hablar de la "paradoja que existe entre la evolución macroeconómica y la realidad de las familias". "Tenemos el pulso cogido al consumidor y creemos que está más empobrecido. Al final, las subidas salariales no han acompañado el incremento de la inflación", detalló.

En su opinión, la clase política no está viviendo esa realidad". "Parece que la macroeconomía va muy bien y eso nos debería llevar a todos a una situación de alegría. Pero tenemos un consumidor que mira mucho su presupuesto".

La directiva de la cooperativa puso un ejemplo muy claro: "Hacemos mucho seguimiento y sabemos que realmente cuesta llegar a fin de mes. Notamos muchos cambios de hábitos de consumo. Hoy se hacen más visitas al súper y las cestas son más pequeñas. Es un síntoma de que el consumidor mira mucho su presupuesto y que intenta ir contra el desperdicio alimentario". Además, Consum ha constatado cambios en hábitos de consumo, como la compra del tipo de proteína. "Pasamos de comprar ternera a pollo y de pollo a huevo. Se va abaratando la proteína y hay mix de marcas líderes y marcas propias. Todo eso demuestra que hay un problema real de economía familiar".

Lázaro aseguró que el conflicto en Oriente Medio está teniendo "un impacto directo" en el sector. "No es un problema en el suministro energético, pero sí de coste", dijo. En el sector de la distribución, "el transporte es una partida clave dentro de nuestra cuenta de explotación y, por supuesto, la guerra ha tenido un impacto importante en su incremento", aseveró.

Fortalezas destacadas

Morata, como presidente de la Cámara de Comercio de Valencia, defendió las fortalezas de la comunidad frente a mercados competidores, entre las que mencionó su situación estratégica en la zona mediterránea y el mix energético, así como ventajas en el área del conocimiento gracias a la red de universidades y parques tecnológicos.

Igualmente, Fernández, representante de Quimacova, Irysem y Nunsys, dijo ser "optimista" en cuanto a la situación empresarial valenciana en general y a la química en particular. "La química valenciana está en un momento de posición fuerte frente a lo que está pasando en Europa, donde la química básica está de capa caída. La Comunidad Valenciana destaca en química de especialidad y química técnica, con lo cual el sector va bien", concluyó.

Menos trabas

La segunda mesa la protagonizaron cuatro emprendedores patrocinados por la Lanzadera del dueño de Mercadona, Juan Roig, que coincidieron en que no quieren ayudas, sino que no les pongan obstáculos. "Que no nos pongan barreras", dijo Jesús Cortina, impulsor de kliniKOS, firma especializada en gestión de clínicas a través de la IA, quien añadió que estas no solo vienen por parte de la Administración pública, también de la banca, pues la financiación es clave en la supervivencia. "No necesitamos ayudas, sino que no nos pongan obstáculos", se sumó Clara Haba, fundadora de Your Friends Are Boring, que se dedica a conectar a personas que quieren vivir experiencias reales y conocer a gente con intereses compartidos.

Por su parte, Empar Hoyo, fundadora de Voira, dedicada a abanicos artesanales de lujo asequibles, echó en falta la existencia de grandes referentes en el mundo de las startups, como sí los hay entre las grandes empresas. Por último, Rodrigo Manrique, CEO de Veiko, una plataforma tecnológica que conecta concesionarios oficiales con profesionales de la compraventa para agilizar el remárketing de vehículos de ocasión, consideró que en España falta conocimiento sobre el mundo de las startups en los ciclos formativos. En su opinión, ese ámbito está reservado solo a familias pudientes, por lo que pidió "que la educación pública incluya el mundo startup".

Preguntados por los retos que han enfrentado para llegar a su actual situación, Cortina prácticamente habló por todos al citar el capital, pero también añadió la necesidad de atraer talento, algo "muy difícil en un mundo globalizado".

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Finalmente, los emprendedores respondieron a una misma pregunta: "¿Desean seguir siendo lo que son?". Cortina lo dejó claro: "Es mi forma de vida. No sería feliz de otra manera. Es egoísmo". Manrique, por su parte, afirmó: "Estoy encantado de haber emprendido, pero no volvería a hacerlo. Mi ilusión hoy es convertir mi proyecto en una empresa sólida. Quiero ser empresario, no empezar de cero". Y Haba recurrió a cierto lirismo al decir que los emprendedores "somos románticos, vivimos en la inestabilidad".