Catalunya prevé 120 plantas de biogás para 2030 y ya tiene nueve que inyectan su biometano a la red general

Despliegue de pancartas en los plenos municipales, cortes de carreteras y plataformas vecinales uniendo a distintos pueblos. El proyecto de expandir plantas de biogás por distintos puntos de la geografía catalana, avanza a buen ritmo, sobre todo en las comarcas con mayor concentración de explotaciones ganaderas, pero a menudo lo hace entre tensiones y protestas. La estrategia diseñada por la Generalitat para ampliar la red de producción de esta fuente de energía de origen renovable (que convierte en gas el metano que desprenden purines, estiércol y otros residuos orgánicos) contempla la apertura de una decena de nuevas instalaciones hasta 2030, que se sumarían a las 74 ya operativas y a las 35 que están en fase de proyecto. La intención es, pues, llegar a rozar las 120 plantas dentro de cuatro años.

Los datos empiezan a ser ya relevantes. De entre las instalaciones ya en marcha en Catalunya, nueve están inyectando su biometano a las redes de distribución de gas natural, sobre el total de 25 plantas de este tipo que hay en funcionamiento en toda España. La mayoría trabajan con materiales de origen agrícola y ganadero, pero las hay también que aprovechan residuos orgánicos de vertederos (en Cerdanyola y en Els Hostalets de Pierola) o lodos de depuradoras de aguas residuales (en Granollers).

Más allá de las protestas, que se concentran sobre todo en los proyectos de mayor tamaño, como la macroplanta que la multinacional danesa Copenhagen Infrastructure Partners (CIP) proyecta en La Sentiu de Sió, en la Noguera, lo cierto es que las plantas de biogás están suponiendo una solución para el siempre difícil problema de la gestión de las denominadas deyecciones ganaderas: estiércol y purines, sobre todo. Según datos de la Conselleria d'Agricultura de la Generalitat, en la actualidad las plantas de biogás de Catalunya están tratando medio millón de toneladas de estos residuos orgánicos en conjunto.

La planta de biogàs de Torregrossa de Som Energia / Oscar Bayona / RG7

Multiplicar por 10 el estiércol utilizado

El consumo de biogás en Catalunya en 2019 fue de 50,7 kilotoneladas equivalentes de petróleo (ktep). Los últimos datos disponibles del balance energético de Catalunya, correspondientes a 2023, hablan de un consumo de 62,9 ktep de biogás. El objetivo es llegar multiplicar por tres y medio el consumo de biogás respecto a los datos del año de referencia. Esto supondría, explican fuentes de Agricultura, "procesar vía digestión anaerobia cerca de nueve millones de toneladas de materiales residuales orgánicos, de los cuales la parte que debe incrementarse más notablemente respecto a la situación actual son las deyecciones ganaderas, que se deberían multiplicar por 10".

Para ello, el Govern acaba de publicar una resolución por la que destina 25 millones de euros para la mejora de la gestión de las deyecciones ganaderas, el tratamiento de digestados y la producción e inyección de biometano en la red de gas, una partida que se suma a los 46 millones ya invertidos hasta el momento. También, ha creado una especie de 'fast pass' (pase rápido) para acelerar las tramitaciones y hace un año acordó que estas plantas fueran consideradas "proyectos empresariales estratégicos".

Para tratar de paliar las protestas vecinales, se ha acordado una coordinación interdepartamental y entre unidades involucradas, tanto dentro de la Generalitat como con las entidades municipales y se ha apostado por aumentar la difusión y la comunicación entre administraciones, asociaciones y ciudadanía en cuanto a la tecnología de la digestión anaerobia, el tratamiento de los digestados y los proyectos actuales en curso.

Minimizar el impacto ambiental

En una visita reciente a una de estas plantas, la que la empresa Alcarràs Bioproducts tiene cerca de Lleida, el conseller de Agricultura, Òscar Ordeig, destacó que este tipo de convocatorias de ayudas van más allá de la obtención de energía, "puesto que también tienen efectos positivos en la gestión territorial de las deyecciones ganaderas, la reducción de las emisiones en las granjas y la obtención de fertilizantes de calidad", aseguró.

El titular de Agricultura hizo énfasis en una de las novedades del nuevo paquete de ayudas: la prioridad que se da a los recursos locales, para reducir los transportes a larga distancia y favorecer aquellos proyectos que, manteniendo unas dimensiones económicamente viables, refuerzan un desarrollo sostenible y equilibrado del sector del biogás. Ordeig insistió en la necesidad de avanzar "hacia la valorización de los subproductos y la economía circular" para reducir la dependencia energética y de recursos externos.