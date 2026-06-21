Aragón reina en la carretera: dos de cada tres semirremolques fabricados en España salen de sus fábricas

Hay sectores industriales en los que Aragón marca el paso. Ocurre con la producción de papel y cartón, con la fabricación de ascensores o con la maquinaria agrícola y de construcción, actividades en las que la comunidad se ha consolidado durante décadas como uno de los principales referentes nacionales. En ese mapa de especializaciones industriales existe otro liderazgo menos conocido para el gran público, pero igualmente relevante para la economía aragonesa. Se trata de la fabricación de remolques y semirremolques, es decir, los vehículos de carga que arrastran las cabezas tractoras de los camiones y que constituyen una pieza esencial para el transporte de mercancías.

No es casualidad. Zaragoza es considerada por muchos expertos del sector logístico como la auténtica "cuna del remolque" en España. La provincia concentra desde hace décadas algunos de los fabricantes más importantes del país y ha desarrollado un ecosistema industrial único alrededor de esta actividad. De hecho, Aragón produce actualmente más de dos tercios de los remolques y semirremolques que se fabrican en España, una hegemonía sustentada en empresas como Lecitrailer, Schmitz Cargobull, Ferruz o Rigual, cuyas plantas abastecen tanto al mercado nacional como a numerosos países europeos. En su conjunto dan empleo a más de 1.500 trabajadores en la comunidad.

La fortaleza de este tejido empresarial vuelve a reflejarse en la evolución del mercado. Las matriculaciones de remolques y semirremolques de más de 12 toneladas crecieron un 16,7% en 2025, hasta alcanzar las 17.518 unidades, frente a las 15.009 registradas el año anterior, según los datos facilitados a este diario por Asfares, la patronal española del sector.

La tendencia positiva se mantiene además durante este ejercicio. Entre enero y mayo de 2026 se matricularon 7.090 vehículos, un 12,3% más que en el mismo periodo del año pasado, mientras que el crecimiento interanual alcanza ya el 21,8%.

Diversificación y especialización

El mercado mantiene este dinamismo gracias, principalmente, a grandes operaciones vinculadas a la distribución y la paquetería. Solo en mayo, las matriculaciones crecieron un 17,9%, favorecidas por una importante compra de alrededor de 300 furgones destinados al comercio electrónico, una tendencia que podría tener continuidad en los próximos meses.

El peso de Aragón resulta todavía más evidente al analizar el reparto del mercado. Entre Lecitrailer, Schmitz Cargobull, Ferruz y Rigual –las tres primeras ubicadas en Zaragoza y la cuarta en Huesca– superan el 46% de las matriculaciones registradas en España el pasado año y concentran la mayor parte de la capacidad productiva nacional.

La referencia indiscutible continúa siendo Lecitrailer. La compañía zaragozana, con sede en Casetas, cerró 2025 como líder del mercado español por vigesimoctavo año consecutivo tras matricular 4.041 vehículos y alcanzar una cuota del 23,1%. En los cinco primeros meses de 2026 mantiene esa posición con 1.700 unidades matriculadas y una cuota que roza el 24%, lo que consolida una trayectoria de crecimiento que la ha convertido en uno de los mayores fabricantes europeos de estos productos.

Schmitz, un gigante europeo

Le sigue de cerca, en segundo lugar, Schmitz Cargobull. El fabricante alemán, cuya planta de Figueruelas se ha consolidado como una de las instalaciones de referencia dentro del grupo en Europa, cerró 2025 con 3.861 matriculaciones y una cuota de mercado del 22%. En los primeros cinco meses de 2026 suma ya 1.428 unidades y mantiene una posición privilegiada en los segmentos más demandados del mercado.

Junto a estos dos gigantes operan otras empresas aragonesas que tienen su nicho en este competido mercado. El grupo Ferruz, que cerró 2025 con 79 matriculaciones, se ha especializado en componentes, basculantes, pisos móviles, chasis y vehículos para la recogida de residuos urbanos. Rigual, con 94 unidades y ubicada en Fraga (Huesca), mantiene una posición destacada en la fabricación de cisternas para los sectores energético, medioambiental y agrícola.

Esta combinación de fabricantes generalistas y especialistas ha permitido desarrollar un ecosistema industrial capaz de atender prácticamente todas las necesidades del transporte profesional. Aragón produce desde lonas y frigoríficos hasta cisternas, basculantes, portacontenedores o vehículos especiales, lo que configura uno de los enclaves más completos de Europa para esta actividad.

El traumático cierre de Leciñena

La fotografía actual del sector también refleja los cambios que se han producido en los últimos años, en los que destaca la desaparición de la zaragozana Leciñena, una de las compañías históricas de la industria del semirremolque en España. Tras varios intentos de reflotamiento y una larga crisis empresarial, la firma acabó desapareciendo hace dos años y dejó en la calle a 60 trabajadores.

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Las previsiones de Asfares para 2026 son optimistas. La patronal prevé que el ejercicio se cierre en niveles similares o ligeramente superiores a los de 2025, con cerca de 18.000 unidades. Las perspectivas siguen apoyadas en la fortaleza de la actividad logística, el crecimiento del comercio electrónico y la necesidad de renovar flotas para adaptarse a las nuevas exigencias de eficiencia y sostenibilidad.