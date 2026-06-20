Volkswagen recibe 8.000 candidaturas para 500 puestos de trabajo en la gigafactoría de Sangunt

Volkswagen ya ha recibido más de 8.000 candidaturas para los primeros quinientos puestos de trabajo de la gigafactoría de Sagunt. La gigafactoría acelerará la contratación tras el verano ante el arranque de la producción en diciembre. PowerCo, filial de baterías de Volkswagen, contrata a operarios que han estudiado Formación Profesional o grados de química para trabajos de mantenimiento, producción, calidad y logística.

El 98 % de los interesados reside en la Comunitat Valenciana (casi todos en Valencia) y algunos han presentado su candidatura para varios puestos. En el momento en el que la empresa encargada de la selección considera que el perfil del candidato es idóneo para incorporarse, se pone en contacto con él para realizar los procesos de selección “en vivo”.

El encuentro se realiza en la sede de una empresa colaboradora en Sagunt, en grupos de hasta 12 personas. Este proceso tiene una duración aproximada de unas cuatro horas y se realizan diversas pruebas individuales y de dinámica de grupo. La empresa insiste en que los candidatos deben tener paciencia.

Volkswagen pregunta a todos los candidatos a entrar a trabajar en la gigafactoría de baterías de Sagunt si están dispuestos a formarse en China o Alemania. Las condiciones para trabajar en la planta pasan por la aceptación del sistema de turnos americanos, que puede conllevar el trabajo durante siete días seguidos.

PowerCo necesita formar a parte de la plantilla en China o Alemania porque es donde el grupo tiene plantas gemelas a las de Sagunt. La multinacional alemana tiene una planta piloto de celdas en la ciudad china de Dalian (a 800 kilómetros al este de Pekín y a 300 de Corea del Norte). A China se han desplazado ya unos cuarenta trabajadores. En Alemania están en la gigafactoría de Salzgitter, que se encuentra a 25 kilómetros de distancia del cuartel general del grupo en Wolfsburgo.

Volkswagen va a habilitar un servicio de autobús con varias rutas desde València y otras localidades del área metropolitana, como hacen otras multinacionales como Ford o la empresa de trenes Stadler. El precio de las horas extras todavía no está fijado, pero rondará el doble de una normal. Los turnos de trabajo americanos consisten en jornadas intensivas de ocho horas de lunes a viernes o de lunes a domingo (en función del contrato). La planta va a operar en tres turnos de ocho horas durante los siete días de la semana.

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Ventajas

Volkswagen ha diseñado un amplio paquete de incentivos para captar trabajadores para la gigafactoría de baterías de Sagunt. El grupo alemán ofrece distintos conjuntos de beneficios en función del puesto y el perfil del candidato. Los puestos de más responsabilidad tienen acceso a coche de empresa, seguro médico completo para toda la familia, ayudas a la comida y al gimnasio, y precios especiales en la compra de vehículos. Los perfiles más básicos tienen como beneficios comedor subvencionado, ayudas al seguro médico y descuentos en la compra de coches.