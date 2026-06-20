El verano del accionista: Puig, Acciona y Telefónica reparten cerca de 6.500 millones antes de las vacaciones

Los dividendos viven su agosto antes de la llegada del octavo mes del calendario. La temporada alta de retribución a los accionistas coincide con la llegada de la mayor ola de turistas al país. Este junio y julio encabezan los meses con mayor abundancia de pagos dentro de la Bolsa española. Y el núcleo duro del Ibex 35 —entre ellos Telefónica, Puig y Acciona Energía— tiene previsto premiar a sus accionistas con el reparto de alrededor de 6.500 millones de euros entre lo que queda de junio y el mes de julio.

Turno de Telefónica

En la recta final del mes, la compañía que encabeza Marc Murtra tiene previsto el desenlace de 850 millones de euros. La compañía ha pagado este último cupón de 0,15 euros brutos por título el pasado 18 de junio, aunque la fecha límite para percibir este pago venció el pasado lunes. El dividendo implica una rentabilidad por dividendo del 7,5% a medida que la empresa ha ido reforzando su política de remuneración.

En este sentido, el pago que el dueño de Movistar+ ha realizado este viernes ha correspondido a la segunda ronda de dividendos que la empresa otorga a sus accionistas cada año. El primero, como viene siendo habitual, se paga en diciembre. Este mismo viernes, el calendario de pagos también ha coincidido con Acciona Energía, cuya retribución a sus inversores se sitúa en los 0,03 euros brutos por acción. Al igual que Telefónica, la última jornada para percibir este pago venció el pasado lunes.

Más allá de Telefónica y Acciona Energía, el próximo cupón le tocará a Puig, que repartirá 0,5216 euros por acción dentro de un desembolso total de 237 millones de euros. Para poder percibir este pago por parte del conglomerado de lujo catalán, deberá haber comprado títulos de la compañía antes del 12 de junio.

HBX estrena dividendo

El sexto mes del año también contará con un puñado de dividendos provenientes de integrantes de otros índices de BME. Uno de ellos es HBX, que pagará su primer cupón desde que empezó a cotizar el próximo 25 de junio. El grupo hotelero tiene previsto soltar unos 18,5 millones de euros a través de un cupón de 0,075 euros brutos por título. Ebro Foods será el último en despedirse del mes con 0,23 euros brutos por acción dentro de un desembolso de 35 millones. El plazo para percibir este último pago del mes vence el próximo 25 de junio.

Lluvia de millones en julio

En julio llegará el plato fuerte del verano. A lo largo de este mes Endesa, Repsol, Sacyr, Enagás, Amadeus y Fluidra serán algunas de las cotizadas con una fecha prevista en el calendario para premiar a sus accionistas, en una oleada de pagos que moverá miles de millones de euros en el parqué español.

Endesa liderará la remuneración con un dividendo de 1,084 euros por título, lo que equivale a un desembolso de más de 1.100 millones de euros. Enagás será la segunda energética más rentable con un pago de 0,60 euros por título dentro de 157 millones. Repsol, por su parte, abonará 0,55 euros por título el próximo 8 de julio, con un desembolso estimado de 600 millones.

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Las energéticas no son las únicas que premiarán a los inversores. Amadeus estrenará el mes de julio con un megadividendo de 1,01 euros por acción que abonará el 3 de julio. En este sentido, el plazo para optar a este dividendo se alarga más: los inversores que quieran recibir este pago deberán contar con acciones del grupo en su cartera antes del primero de julio. Más adelante en el mes, la siderúrgica Acerinox pagará un cupón de 0,3100 euros brutos, con una fecha límite para percibir el pago que vence el próximo 14 de julio.