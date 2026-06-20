Los pasteleros auguran una buena venta de cocas para Sant Joan, con la de fruta y las rellenas como reinas de la jornada

Los pasteleros llevan días trabajando a pleno rendimiento en sus obradores para preparar uno de los dulces más apreciados del inicio del verano, que combina a la perfección con el cava y los petardos.

"Las cocas artesanas se hacen una a una; el proceso es lento", explica el presidente del Gremio de Pastelería de Barcelona y propietario de la pastelería Zaguirre de Terrassa, Miquel Zaguirre.

La larga fermentación y el uso de ingredientes de calidad son la clave, destaca, un aspecto que diferencia sus cocas de las que pueden encontrarse en los supermercados, cuya fecha de caducidad es mucho más larga gracias a la incorporación de conservantes, algo que no tienen los productos elaborados en obradores artesanos.

A pesar de la gran variedad de cocas que pueden encontrarse en algunas pastelerías, siguen existiendo preferencias que no cambian con el paso del tiempo.

"La coca que más se vende, o la que más pide la gente, es la coca con tiras de crema por encima y cerezas confitadas. Es la coca tradicional, una coca muy jugosa porque lleva una crema elaborada con una buena infusión de canela y limón o bien con vainilla", explica Zaguirre.

Le siguen la coca de chicharrones, crujiente y que, según Zaguirre, "es una de las cocas que mejor acompaña una buena copa de cava". Junto a estas, las rellenas de nata y trufa también hacen las delicias de los más golosos.

Precios ligeramente al alza

Zaguirre reconoce que los pasteleros ya se han acostumbrado al impacto que las distintas crisis y la situación geopolítica tienen sobre los ingredientes que utilizan, como por ejemplo los piñones.

Este año, esta situación viene marcada por la guerra en Irán, lo que provocará un ligero incremento de los precios, aunque apenas será perceptible para el bolsillo del consumidor.

"Este año el piñón es, como siempre, el ingrediente que está un poco más caro, pero desde el Gremio de Pastelería de Barcelona el aumento de precios estará en torno a la subida del IPC, aproximadamente un 3 %", explica.

Así, calcula que una coca para cuatro o seis personas tendrá un precio cercano a los 20 euros.

Noticias relacionadas

"La gente se lleva más de una coca", añade, ya que, concluye Zaguirre, el postre ocupa un lugar muy importante durante la noche de la verbena de Sant Joan.