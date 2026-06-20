Fitch eleva el rating de CriteriaCaixa a A- y avala su plan estratégico

La agencia de calificación Fitch Ratings ha elevado la nota crediticia de CriteriaCaixa, el holding que gestiona el patrimonio empresarial de la Fundación Bancaria ”la Caixa”, desde BBB+ hasta A-, con perspectiva estable.

La decisión supone un nuevo respaldo a la estrategia financiera de la compañía y refuerza su posición dentro del grupo de sociedades de inversión con perfil más sólido del mercado español.

La mejora responde, según la agencia, a la adaptación del Plan Estratégico 2030 de CriteriaCaixa al de la Fundación ”la Caixa”, así como a los nuevos objetivos financieros asumidos por el grupo.

El impulso de CaixaBank

La calificadora destaca especialmente los nuevos objetivos financieros asumidos por el holding, orientados a reforzar la prudencia en la administración de sus activos. Entre ellos figura el compromiso de mantener la deuda neta por debajo del 10% del valor total de los activos brutos (Gross Asset Value o GAV), limitar la exposición a activos alternativos a un máximo del 10% del GAV y conservar una cartera de liquidez superior al 10% de dicho valor.

Fitch también destaca la evolución de los indicadores financieros de la compañía durante 2025 y la mejora de la calidad crediticia de su cartera de inversiones. En este sentido, señala como uno de los factores relevantes la revisión al alza de la calificación de CaixaBank, su principal participada.

La decisión de Fitch se suma a la mejora otorgada por Moody’s a finales de 2025, cuando elevó el rating de CriteriaCaixa desde Baa1 hasta A3, también con perspectiva estable.

Refuerzo de la confianza de los mercados

La revisión de ambas agencias llega en un contexto favorable para el sector financiero español. En abril de este año, Moody’s mejoró igualmente la calificación de CaixaBank hasta A3 al considerar que la entidad había reforzado su fortaleza financiera y mantenía un bajo riesgo crediticio. La agencia destacó entonces la capacidad del banco para generar beneficios de forma recurrente y afrontar sus obligaciones financieras, una evolución que ha contribuido a reforzar el perfil crediticio de CriteriaCaixa.

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Con la nueva calificación de Fitch, el holding consolida su posición financiera y refuerza su acceso a los mercados de financiación en condiciones más favorables.