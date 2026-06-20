El difícil equilibrio migratorio español en la Europa del control

Largas colas para acogerse al nuevo proceso de regularización de migrantes, ante el Consulado de Pakistán en Barcelona, a 30 de enero de 2026. / David Zorrakino / Europa Press

Este junio culminará la entrada en vigor del nuevo Pacto Europeo de Migración y Asilo, la gran reforma migratoria aprobada por la UE tras años de bloqueo político. Bruselas presenta el pacto como una herramienta para ordenar los flujos migratorios, reforzar las fronteras exteriores y repartir responsabilidades entre los estados miembros. Sin embargo, organizaciones humanitarias y expertos en asilo y migraciones advierten de que Europa avanza hacia un modelo migratorio progresivamente centrado en el control y la contención.

Todo ello ocurre en un contexto en el que numerosas economías europeas siguen necesitando inmigración para sostener sus mercados laborales y afrontar el envejecimiento demográfico, como han señalado recientemente informes del BBVA, la Comisión Europea y el Banco de España. En este escenario, España se ha consolidado como una relativa excepción dentro del panorama europeo al mantener una aproximación a la inmigración más abierta que la que existe en la mayoría de los países de la UE.

El nuevo pacto modifica el sistema de asilo comunitario. Entre sus principales novedades destacan los controles obligatorios en frontera, procedimientos acelerados para determinadas solicitudes de asilo y una ampliación del sistema biométrico europeo Eurodac. A partir ahora, este sistema permitirá almacenar no solo huellas dactilares, sino también imágenes faciales y más datos personales de las personas migrantes y solicitantes de asilo.

Solidaridad flexible

Además, reducirá de 14 a 6 años la edad mínima para registrar datos biométricos e incorporará información sobre personas interceptadas en situación irregular dentro de la UE, reforzando así la capacidad de seguimiento y control migratorio de los estados miembros. El pacto también introduce nuevos mecanismos de retorno y un sistema de solidaridad flexible, mediante el cual los países podrán colaborar acogiendo solicitantes de asilo o contribuyendo económicamente a los estados más presionados por las llegadas.

Desde la Comisión Europea se sostiene que el objetivo es combinar "solidaridad y responsabilidad". Sin embargo, el nuevo pacto llega en un contexto de endurecimiento del debate migratorio en Europa. El avance electoral de fuerzas nacionalistas y antiinmigración ha llevado a muchos gobiernos a priorizar las políticas de control fronterizo y retorno frente a las de acogida e integración (véase Real Instituto Elcano).

Italia, Dinamarca, los Países Bajos y Hungría llevan años reclamando mayores restricciones migratorias y acuerdos de externalización de fronteras con terceros países. Incluso gobiernos tradicionalmente moderados han endurecido sus discursos ante el avance electoral de la extrema derecha. En este contexto, el nuevo pacto europeo refleja una voluntad clara de reducir las llegadas de inmigración y acelerar las expulsiones a los países de origen.

En España, aunque el debate migratorio ha sido históricamente menos polarizado que en otros países europeos, la cuestión también ha ido ganando peso político en los últimos años. El crecimiento electoral del PP y, especialmente, de Vox ha incrementado la presión sobre el Gobierno socialista en materia migratoria. Al mismo tiempo, el Ejecutivo depende parlamentariamente de partidos situados a su izquierda que defienden posiciones más favorables a la acogida y la integración de personas migrantes. Este equilibrio político interno ayuda a explicar la posición ambivalente que España mantiene actualmente en el debate migratorio europeo.

España, sin embargo, mantiene una posición parcialmente diferenciada dentro de la UE. Mientras el Gobierno español impulsa internamente políticas más receptivas (como la regularización de inmigrantes o la ampliación de vías legales de residencia y trabajo), en Bruselas también ha respaldado el nuevo pacto europeo, alineado con un enfoque crecientemente centrado en el control fronterizo y los retornos acelerados. Esta posición refleja una tensión difícil de resolver, con crecientes presiones políticas y electorales.

El Ejecutivo canario ya ha advertido de que el pacto europeo podría convertir las islas en "un gran centro de retención"

Tensiones internas

No obstante, la aplicación práctica del pacto europeo ya empieza a generar tensiones dentro del propio territorio español. Canarias, uno de los principales puntos de entrada migratoria hacia Europa, teme que el nuevo sistema europeo incremente aún más la presión sobre las islas. El Gobierno canario ya ha advertido de que el pacto podría convertir al archipiélago en "un gran centro de retención" de migrantes mientras se tramitan procedimientos fronterizos y devoluciones.

A ello se suman las advertencias de organizaciones humanitarias que han alertado de que el nuevo pacto plantea importantes desafíos para la protección de menores migrantes y refugiados. Las entidades sociales temen que los procedimientos acelerados en frontera y las nuevas fórmulas de detención administrativa terminen afectando especialmente a niños y adolescentes. Organizaciones como CEAR, Médicos del Mundo y Save the Children han advertido del riesgo de normalizar mecanismos que reduzcan garantías jurídicas básicas para solicitantes de asilo.

España necesita inmigración para sostener sectores fundamentales de su economía y afrontar el envejecimiento demográfico, pero al mismo tiempo tampoco escapa al endurecimiento migratorio que domina actualmente la política europea. La gran incógnita es cuánto tiempo podrá mantener este equilibrio entre necesidades económicas internas y una Unión Europea cada vez más orientada al control migratorio. Todo apunta, en cualquier caso, a que el margen para conservar una política migratoria diferenciada irá reduciéndose progresivamente.