OCU sobre la eficiencia del aire acondicionado: cómo reducir la factura de la luz en plena ola de calor

A pocos días para la verbena de Sant Joan, Catalunya se prepara para celebrar el próximo 23 de junio una de las noches más populares, que a su vez es también la más corta del año. Sin embargo, este día de celebración y el siguiente, festivo en la comunidad catalana, podrían coincidir con la primera ola de calor del verano, según previsiones tempranas del Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat).

Además, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha apuntado que del 22 al 28 de junio el episodio de calor tendrá lugar en Catalunya con valores superiores a los 30°C y con máximas de hasta los 42 °C en algunas zonas.

De hecho, el Meteocat ya ha activado un preaviso de situación meteorológica de peligro por calor intenso, ya que registrarán temperaturas anormalmente elevadas durante más de tres días seguidos (requisito necesario para considerarlo una ola de calor).

Guía para reducir gastos

Ante este escenario, el uso de ventiladores y aparatos de aire acondicionado se disparará en muchos hogares. Es por eso que más allá de buscar alivio frente a las altas temperaturas, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) recuerda la importancia de prestar atención a la eficiencia energética de estos equipos para evitar un incremento innecesario del consumo eléctrico.

En una guía publicada recientemente, la organización explica que la etiqueta energética es una de las principales herramientas para conocer el rendimiento de un aire acondicionado. Esta clasificación permite comparar distintos modelos y estimar su consumo energético.

Índices SEER y SCOP

La OCU recomienda fijarse especialmente en los índices SEER y SCOP, dos indicadores que miden la eficiencia del aparato. El SEER evalúa el rendimiento en modo refrigeración, mientras que el SCOP analiza su comportamiento cuando funciona como bomba de calor.

Según la organización, cuanto más elevados sean estos valores, menor será la cantidad de electricidad necesaria para producir la misma capacidad de refrigeración (o calefacción). La entidad señala que dos aires acondicionados distintos con una clasificación energética similar pueden ofrecer resultados muy diferentes en el consumo real.

Mirar más allá de la etiqueta energética

La OCU aconseja revisar toda la información técnica disponible y no basarse únicamente en la letra que aparece en la etiqueta energética. En un artículo publicado por la misma organización el año pasado, esta insta a los consumidores a optar por equipos de alta eficiencia energética como los modelos con clasificación A+++, ya que consumen significativamente menos energía.

Además de elegir correctamente, la entidad insiste en la importancia de utilizar el aire acondicionado de forma responsable. Por ejemplo, recomienda mantener la temperatura interior entre los 24 y los 26 grados durante los meses más calurosos, una medida que permite mejorar el confort térmico sin disparar el gasto eléctrico.

A la espera de una posible ola de calor inminente, conocer los indicadores de rendimiento de un aire acondicionado y hacer un uso adecuado del mismo puede marcar la diferencia tanto en el consumo energético como en la factura de la luz.

Noticias relacionadas

Fuentes