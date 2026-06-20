El aeropuerto de El Prat inicia el verano con un nuevo récord de 61 destinos intercontinentales

El aeropuerto de Barcelona-El Prat inicia el verano con operaciones programadas hacia 61 destinos intercontinentales, dos más que los 59 que llegó a ofrecer el año pasado y la cifra más alta de su historia. Según datos facilitados por Aena a la ACN, la oferta de largo radio incluye este año nuevas conexiones con Seattle, en Estados Unidos, y Lima, en Perú. América concentra 26 del total de destinos internacionales, mientras que África reúne 18. Todo ello en un contexto en el que el Comité de Desarrollo de Rutas Aéreas (CDRA) sitúa entre sus prioridades captar más vuelos directos con mercados asiáticos como Tokio, Delhi o Bangkok, así como con ciudades norteamericanas como Houston y Orlando.

Los destinos americanos representan cerca del 43 % de todas las conexiones intercontinentales del aeropuerto. En América del Norte, El Prat conecta este verano con ciudades como Nueva York, Miami, Los Ángeles, San Francisco, Washington, Chicago o Boston, además de la nueva ruta con Seattle.

En América Latina, la oferta incluye destinos como Ciudad de México, Bogotá, Buenos Aires, São Paulo, Santiago de Chile o Lima, que se incorpora este año a la red de largo radio.

Por regiones, África es la que cuenta con un mayor número de destinos individuales, con un total de 18. La mayoría se concentran en Marruecos, con conexiones directas a Casablanca, Marrakech, Rabat, Tánger, Tetuán, Nador u Oujda, entre otras. El Prat también mantiene rutas con ciudades como Argel, Dakar, El Cairo o Banjul.

En cuanto a Oriente Medio, el aeropuerto dispone de conexiones con Abu Dabi, Amán, Beirut, Doha, Dubái, Yeda, Kuwait, Riad y Tel Aviv. En Asia, la oferta se limita a siete destinos: Hong Kong, Pekín, Shanghái, Shenzhen, Singapur, Seúl y Bakú.

Más conexiones con Asia

Precisamente, el nuevo plan estratégico del CDRA hasta 2030 fija como una de las prioridades de los próximos años ampliar las conexiones directas con Asia. El documento señala concretamente Tokio, Delhi y Bangkok, así como diversas ciudades de Estados Unidos y de América Latina.

De hecho, ya se ha anunciado que durante el primer trimestre de 2027 habrá una nueva conexión intercontinental entre Barcelona y Taipéi, en Taiwán, mientras que el presidente Salvador Illa se ha comprometido a "hacer realidad lo antes posible" el vuelo directo con Tokio.

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El comité, integrado por la Generalitat, el Ayuntamiento de Barcelona, la Cámara de Comercio de Barcelona y Aena, defiende que estas nuevas conexiones deben contribuir a consolidar Barcelona como un "hub intercontinental de alto valor añadido" y reforzar el papel internacional del aeropuerto.