Aena encara la adjudicación del contrato clave para redactar el Plan Director de la ampliación del aeropuerto de Barcelona-El Prat

Aena está a punto de adjudicar la redacción del nuevo Plan Director del aeropuerto de Barcelona-El Prat, el documento que debe ordenar y definir técnicamente la ampliación de la infraestructura pactada justo ahora hace un año con la Generalitat. El contrato, que finalmente alcanzará los 5,38 millones de euros (con IVA), supone uno de los mayores encargos de consultoría vinculados a la planificación aeroportuaria de los últimos años y es el primer gran hito administrativo del proyecto. Doce meses después de que se alcanzara el acuerdo entre el gestor aeroportuario y el Govern, sin demasiado ruido, se avanza poco a poco en un proyecto que tardará años en ser una realidad.

Al anunciarse la licitación el pasado noviembre, el presidente y consejero delegado de Aena, Maurici Lucena, justificó el elevado importe de la asistencia técnica para redactar el plan por la complejidad de las actuaciones ambientales que deberán incorporarse al futuro Plan Director y por la necesidad de obtener el visto bueno de la Comisión Europea. El procedimiento para adjudicar el plan se ha desarrollado mediante un concurso restringido. A la fase final han llegado tres candidaturas: la encabezada por Prointec; la formada por Ove Arup, Arcadis y Tecnoambiente; y la integrada por Idom y Mott MacDonald España.

Buena conocedora del proyecto

Se da el caso de que una de ellas, Arcadis, es precisamente la misma consultora ambiental elegida por el Govern para asesorarles a la hora de abordar las compensaciones ambientales para afrontar la ampliación de El Prat. La compañía, originaria de los Países Bajos, es especialista en justificar la implantación de infraestructuras, como es el caso del puerto de Rotterdam. En las próximas semanas se sabrá si justamente su candidatura se adjudica la redacción del documento. El mes pasado, tal como avanzó EL PERIÓDICO, estuvieron varios días en Barcelona para entrevistarse con agentes económicos y sociales, con lo que su conocimiento del proyecto de ampliación es alto.

Un avión despega desde aeropuerto de Barcelona-El Prat. / Zowy Voeten

El contrato para el Plan Director tendrá una duración máxima de cinco años y su misión será elaborar la documentación técnica necesaria para revisar el plan vigente, así como para desarrollar toda la evaluación ambiental estratégica asociada a la ampliación, algo que no se puede afrontar hasta que no se cumplan las condiciones que Europa puso 25 años atrás para cerrar el expediente de infracción. El documento se convertirá en la hoja de ruta que ordenará las futuras actuaciones sobre el campo de vuelo, las nuevas terminales y las medidas compensatorias ambientales previstas en el entorno del delta del Llobregat.

Prolongación de la pista del mar

El Plan Director es la pieza central de toda la operación. En él deberán definirse tanto las actuaciones aeroportuarias como las medidas ambientales asociadas a la prolongación de la pista del mar y a la construcción de las nuevas infraestructuras previstas. También servirá para concretar la futura capacidad operativa del aeropuerto, que aspira a convertir Barcelona en un gran nodo intercontinental de conexiones, un aspecto reclamado por numerosos representantes del tejido económico pero discutido por otros.

La planificación de la ampliación lleva meses avanzando siguiendo el calendario acordado entre Aena, el Ministerio de Transportes y la Generalitat. Se trata, sin embargo, de un procedimiento largo y altamente reglado. Antes de que puedan iniciarse las obras será necesario completar la evaluación ambiental estratégica, someter el proyecto a información pública, resolver las consultas con los organismos afectados y superar el citado examen de la Comisión Europea.

Hasta finales de la década

De hecho, la mayor parte de los trabajos previstos durante los próximos años estarán vinculados precisamente a la tramitación administrativa. Fuentes conocedoras del proceso recuerdan que la aprobación definitiva del Plan Director no se espera hasta finales de la década, por lo que la ejecución de la ampliación quedará encuadrada principalmente en el DORA IV, el ciclo inversor aeroportuario previsto para el periodo 2032-2036.

Un avión espera su turno en una de las pistas del aeropuerto de Barcelona-El Prat. / Zowy Voeten / EPC

El calendario manejado hasta ahora por Aena sitúa el horizonte de las obras en torno a 2030, una vez completados todos los procedimientos ambientales y urbanísticos. Los primeros pasos incluirán la adquisición de terrenos (algo que el Govern ha reclamado en ocasiones que se avance) y la aplicación de las medidas compensatorias asociadas a la actuación sobre espacios protegidos.

Mientras avanza la tramitación de la ampliación, Aena mantiene en paralelo su programa de inversiones ordinarias en Barcelona-El Prat. La compañía tiene en marcha actuaciones por más de 878 millones de euros para remodelar las terminales T1 y T2, ampliar espacios para pasajeros y modernizar distintos elementos operativos del aeropuerto.