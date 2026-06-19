Viladecans, la ciudad donde 'aterrizan' las multinacionales y paga los mejores (y peores) salarios de Catalunya

La gran ciudad de Catalunya donde se cobran mayores salarios huele a chocolate. Acoge sedes de compañías punteras como Vueling o Unilever y en apenas década y media ha logrado pasar de ser un municipio más que órbita alrededor de Barcelona a la localidad donde sus trabajadores, de media, más ganan. No obstante, ese crecimiento acelerado que le ha llevado a mirar por el retrovisor a ciudades como Sant Cugat, refugio de pudientes e históricamente acaparadora de los mejores indicadores de calidad de vida, no está exento de desequilibrios. Mientras los hombres ostentan puestos altamente cualificados y ganan sueldos que prácticamente solo pueden permitirse multinacionales, las mujeres cobran poco más de lo que es habitual cobrar en aquellos municipios que viven del ‘sol y playa’ y donde sus paisanos ostentan las peores remuneraciones. Hablamos de Viladecans.

“En los años 80, 90 y 2000 Viladecans era una ciudad más del Baix Llobregat, donde los vecinos aspiraban trabajar en la fábrica de Roca o en la construcción”, recuerda la teniente de alcalde de Govern Intern i Gestió de Recursos Municipals de Viladecans, Joana Sánchez. La sombra de este líder mundial de los sanitarios es alargada, pero la economía de esta localidad se resistió a hacer de la misma un monocultivo y hoy comparten código postal laboratorios como Angelini Pharma o pujantes fabricantes de microchips como Ideaded. Lo que explica, entre otros, que el salario medio de un hombre sea de unos 4.000 euros brutos al mes (en 12 pagas). “No es casualidad, las casualidades no existen. Hemos apostado desde la concertación por una política activa de polígonos, ofreciendo suelo industrial disponible donde no lo había y aprovechando nuestra posición estratégica cerca del aeropuerto de El Prat. La clave del éxito es incentivar a aquellos proyectos que traen buenas condiciones laborales”, explica el secretario general de CCOO en el Baix Llobregat, Albert Rodríguez.

Una de las infraestructuras que ilustra la bonanza de Viladecans –con permiso de la casi centenaria fábrica de chocolate de Nederland- es el polígono de Ca n'Alemany. “Decidimos invertir poco después de la crisis de 2008 y ampliarlo cuando muchas industrias cerraban o se deslocalizaban. Fuimos a contracorriente y nos salió bien”, explica la teniente de alcalde. Viladecans creó un entorno mixto, que originalmente estaba pensado para la industria aeronáutica, pero que ante la escasa demanda cubrió con otros proyectos, de distinta naturaleza, como Desigual. Vueling, la aerolínea que más viajeros mueve en el aeropuerto de El Prat, escogió en 2023 ese nido para plantar su base y proyectos de futuro como Aeros, asociación de empresas que busca aglutinar los proyectos más punteros de la pujante industria de la defensa, también se ha instalado recientemente.

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“Las empresas buscan ubicaciones bien conectadas [Viladecans está muy cerca del aeropuerto y bien conectada a Barcelona] y con abundancia de mano de obra altamente cualificada”, explica Raül Ramos, vicerector de Política d'Internacionalització de la UB. Y una vez un municipio o región logra empezar a captar proyectos, entra en un círculo virtuoso. “Las compañías saben que encontrarán personal porque ya trabaja allí, también que tendrán más competencia para captarlo y retenerlo, pero, a la larga, salen ganando”, añade.

El municipio tiene claro que esa es la línea a seguir y, de hecho, el consistorio ya está obrando para ampliar el Viladecans Business Park y tratar de seguir captando nuevos proyectos. No obstante, Roma no se construyó en un día y ese modelo de crecimiento tiene claroscuros y alberga desigualdades. En Viladecans trabajan de los salarios más altos de Catalunya, pero la gran mayoría no viven allí. “Entre un 10 y 20% de los trabajadores de las multinacionales viven en el municipio”, explican desde el consistorio. Es decir, la mayoría de esos ingresos no se quedan en Viladecans.

Entre un 10 y 20% de los trabajadores de las multinacionales viven en Viladecans Joana Sánchez — Teniente de alcalde de Govern Intern i Gestió de Recursos Municipals de Viladecans

Uno de los retos del municipio es revertirlo, aunque ello también generará contradicciones, como el encarecimiento de precios ante esos mayores salarios, especialmente los precios de la vivienda. Y es que esos grandes salarios de multinacional compiten con lo que es habitual en los aledaños, lo que se visualiza clarísimamente en la división de género y evidentes desigualdades. Los hombres cobran, de media, 48.204 euros brutos al año, frente a los 26.576 euros de las mujeres. Representa una brecha salarial de casi el 45%, la más alta entre las grandes ciudades de Catalunya y revelan una ciudad que, hoy por hoy, va a dos velocidades.

Los peligros del monocultivo

Un grupo de economistas catalanes ha publicado recientemente un informe, bautizado como informe Fènix, que busca reflexionar sobre el tipo de modelo económico en el que está y hacia el que transita Catalunya. El mismo emite una contundente conclusión: Catalunya ha priorizado durante las últimas décadas crecen en cantidad y no en calidad, alimentando aquellos sectores de menor valor añadido y con condiciones laborales más precarias. “Tenemos un sistema que incentiva que haya empresarios monten negocios que solo se aguantan porque pagan salarios bajos”, explica Miquel Puig, uno de los autores del informe.

¿Qué considera el informe sueldos bajos? Toda remuneración por debajo de 27.500 euros brutos anuales –unos 2.291 euros mensuales-. Lo tachan de salario ‘subvencionado’, en tanto que aporta menos a la sociedad de lo que contribuye. Es decir, las personas que ostentan ese empleo gastan más en servicios públicos, como la sanidad o la educación, que lo que pagan en impuestos para mantenerlos.

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Citan, como ejemplos, los mataderos de la industria cárnica, que en Catalunya matan a millones de cerdos cada año, la inmensa de la mayoría se comen fuera para alimentar los beneficios de unas empresas que luego pagan aquí salarios bajos. Con perfiles que cobran menos de 20.000 euros anuales y que, de media, ingresan 26.500 euros. Por cada tonelada de carne que se mata en Catalunya, el conjunto de catalanes ponen 9 euros de ‘salario social’.

Otro ejemplo sería la empresa de reparto Glovo, cuyos mensajeros cobran el salario mínimo. Por cada pedido –una hamburguesa o un sushi que la gente recibe en su casa-, los catalanes pagan 3,5 euros de ‘salario social’. Según sus cálculos, el 35% de la economía catalana está compuesta por sectores que operan, de media, con salarios subvencionados. Si atendemos a los datos del Departament de Treball, basados en la Muestra Continua de Vidas Laborales (MCVL), prácticamente la mitad de los catalanes cobraría un salario subvencionado.

Toda remuneración por debajo de 27.500 euros brutos anuales consume más recursos públicos de los que aporta

“Es una proporción exagerada”, insiste Puig. El ejemplo paradigmático de población donde el modelo económico ha sido crecer en cantidad, cuya actividad está enfocada a los usuarios extranjeros y cuyos beneficios engordan la cuenta de resultados de empresas que pagan salarios bajos es Lloret de Mar. Volviendo a la estadística del Departament de Treball, el salario medio que se cobran en dicha villa es de 22.155 euros brutos al mes, unos 1.846 euros al mes (en 12 pagas); el más bajo entre las grandes ciudades de Catalunya.

El Ayuntamiento de Lloret ha declinado atender a EL PERIÓDICO para valorar esta situación y analizar el porqué este es el municipio de Catalunya que peores sueldos paga. Lloret ha vivido durante años del monocultivo turístico, estirando todo lo que han podido el ‘sol y playa’ y construyendo una ciudad atestada en verano y desierta durante el invierno. "Son municipios que viven en un Dragon Khan, la gente ingresa en temporada alta y se va al paro durante el resto del año", explica el secretario general de UGT de Girona, Maxi Rica. Un caso parecido a Blanes, que es la segunda gran ciudad de Catalunya con peores sueldos y con una alta dependencia de la hostelería.

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"Con el nuevo convenio de hostelería hemos dado un paso significativo, pero Roma no se construyó en un día y esa diferencia salarial con otros sectores no arreglará a corto plazo si los empresarios no se ponen las pilas. Luego se quejan de que no encuentran personal. Aunque no es solo cuestión de sueldos. No es raro que se trabaje seis días a la semana, a tres turnos, sin descanso entre medio. Ahora vuelve a haber mucha actividad económica y vuelve a haber mucho dinero negro", añade el sindicalista.