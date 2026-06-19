Teletrabajo, vacaciones flexibles y bolsas de horas: ¿Qué medidas recomienda Catalunya a las empresas para que sus trabajadores concilien?

La Generalitat de Catalunya ha publicado este viernes una guia que recoge una batería de buenas prácticas para incentivar la conciliación entre los empleados. La recopilación de sugerencias que contempla 'Una estrategia de país para mejorar el equilibrio entre la vida personal, laboral y familiar' van desde la flexibilidad en las vacaciones, hasta las bolsas de horas para combinar picos de faena con semanas de menor intensidad, pasando por diferentes gradualidades de trabajo a distancia.

Las medidas las ha puesto encima de la mesa la administración catalana, a cargo de la conselleria de Igualtat i Feminismes, y patronales y sindicatos aprecian el fondo pero recelan de las formas, ya que entienden que esta es una comptencia de la negociación colectiva.

Una de las materias en las que pone el foco la Generalitat para mejorar el equilibrio entre vida profesional y familiar es el teletrabajo. Ahorrarse el camino a la oficina libera tiempo de desplazamiento y facilita desregular horarios, aunque no todas las profesiones pueden ejercer dicha modalidad.

La Generalitat recomienda distintos estadios de teletrabajo, desde un día a la semana hasta dos o tres, incluso modalidades íntegras desde casa durante algunas semanas al año. Principalmente aquellas épocas cuando no hay colegios y la crianza puede generar retos organizativos.

Otra medida que la administración catalana entiende como virtuosa para favorecer la conciliación es la flexibilidad horaria en entradas y salidas. No todos los empleados tienen las mismas necesidades personales y algunos pueden estar interesados en entrar un poco más tarde y otros un poco más pronto para llevar a los hijos al colegio, acompañar a un familiar o simplemente hacer deporte, entre muchos otros.

La flexibilidad horaria permite también evitar las horas punta de desplazamientos, lo que ahorra tiempo de de espera para los empleados y muchas profesiones lo permiten. No así las que cuentan con horario de cara al público. Muchas empresas blindan una serie de franjas temporales para garantizar espacios de coordinación, para luego permitir que cada empleado elija cuando le interesa más desempeñar sus funciones.

Históricamente determinados sectores, especialmente el industrial, tenían unos días al año fijados de vacaciones para todo el mundo. La empresa cerraba y era entonces cuando los trabajadores podían ejercer su derecho irrenunciable al descanso. Otro ejemplo clásico es la hostelería, que faena cuando el resto libra. Sin embargo, hay una amplia franja de negocios que pueden operar, con una buena coordinación, si los empleados libran de forma escalonada y flexible.

La Generalitat insta a aquellas empresas que puedan asumirlo, a que lo faciliten. Exige un esfuerzo organizativo, pero es un gran facilitador de la conciliación familiar. Otra buena praxis identificada en la guía de la Generalitat es poder escoger los festivos locales en función del sitio de residencia o del sitio donde se ubica la empresa. Para un padre o madre que trabaje fuera de su lugar de residencia, el festivo de sus hijos puede no coincidir con su festivo en el trabajo y poder escoger cuándo se disfruta es beneficioso para el empleado.

Un ejemplo particular que pone la Generalitat para el sector primario son las bolsas de interinos. Muchos pastores, ganadores o granjeros llevan ellos solos o con poca ayuda su explotación y dedican siete de siete días de la semana a cuidar de los animales o las cosechas. Ello representa una sobrecarga laboral y complica el poder desconectar y dedicar tiempo a los suyos.

Es por ello que desde la administración catalana identifican como una buena práctica bolsas de trabajo temporal, mancomunadas, para surtir de profesionales sustitutos a esas explotaciones y que los encargados libren unos días al año, dejando en buenas manos su negocio. El modelo es replicable en otros gremios, también pensado para no sobrecargar a las plantillas cuando falta un integrante.

Patronales y sindicatos aprecian las recomendaciones de la Generalitat y la aportación que hace al debate público, pero recelan de las formas. No ha gustado a los agentes sociales que el documento, elaborado por la conselleria de Igualtat, no haya sido debatido previamente en los órganos de concertación, como el Consell de Relacions Laborals.

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A preguntas de este medio, Foment del Treball, Pimec, CCOO y UGT han manifestado la necesidad de abordar estas cuestiones a través de la negociación colectiva y teniendo en cuenta las particularidades de cada sector.