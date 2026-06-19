Catalunya recomienda a las empresas dar teletrabajo a los empleados con hijos durante las vacaciones escolares

Los trabajadores de oficinas de Bricodepot, empresa barcelonesa dedicada a la venta de productos de bricolaje y reformas, pueden teletrabajar hasta dos semanas enteras justo antes o después de coger sus vacaciones de verano. Una medida que les sirve a aquellos que son padres para hacerse cargo de sus hijos cuando el colegio ya ha acabado o todavía no ha comenzado.

Esta es una práctica en pro de la conciliación que la cadena lleva años aplicando, que luce con orgullo y que la Generalitat de Catalunya ha señalado como ejemplo de buena praxis empresarial. La misma se incluye dentro de una una guía elaborada por la conselleria de Igualtat, con apoyo de la de Empresa, presentada este viernes y que recoge una serie de recomendaciones para que las compañías faciliten los cuidados a aquellos padres y madres con hijos o familiares dependientes. "Hablar de conciliación es hablar de igualdad, es una necesidad colectiva y las empresas son clave", ha afirmado la consellera de Igualtat, Eva Menor.

"La corresponsabilidad es un deber de todos", ha declarado su homólogo de Empresa, Miquel Sàmper, durante la presentación de la guía. Entre dichas sugerencias destacan bolsas de horas, la flexibilidad para escoger los festivos locales de donde se vive o donde se trabaja o las guarderías subvencionadas. Sin embargo, incentivar el trabajo a distancia es una de las primeras medidas que la Generalitat recomienda a las compañías.

En un contexto en el que la propia Generalitat está negociando con sus empleados mecanismos para desincentivar el teletrabajo. La administración catalana quiere pagar a sus funcionarios para que renuncien a trabajar a distancia, porque entiende que ello le genera ineficiencias en el servicio, y acudan a la oficina.

Flexibilidad

La guía 'Una estrategia de país para mejorar el equilibrio entre la vida personal, laboral y familiar' sugiere a las empresas adoptar mecanismos de bolsas de horas. Es decir, que un trabajador haga una semana más horas y la próxima menos en función de potenciales imprevistos o necesidades puntuales que le surjan para así poder atender obligaciones familiares. Ahí la clave es que, en la medida que el negocio lo permita, sea el empleado quien marque el ritmo del trabajo y la distribución del mismo y este no esté encorsetado siempre en las mismas pautas, haya más o menos trabajo real y tenga uno más o menos urgencia personal.

Dentro de la guía elaborada por la Generalitat figuran mecanismos que muchas compañías ya practican, como la jornada intensiva en verano, la flexibilidad para escoger el disfrute de las vacaciones, incentivar las bolsas de sustitutos para cubrir ausencias durante dichos descansos y así no sobrecargar a quienes se quedan trabajando o guarderías subvencionadas para dejar a los críos durante la jornada laboral, entre otros.

Facilitar la conciliación no significa que la misma la ejerzan con la misma intensidad y responsabilidad hombres y mujeres. Legalmente, en España desde 1999, todos los empleados pueden reducir su jornada laboral (con la consecuente reducción de salario) para cuidar a hijos a cargo, hoy hasta que estos cumplen 12 años. No obstante, si bien tanto hombres como mujeres puedan invocar dicha posibilidad, 9 de cada 10 reducciones de jornada por cuidado de hijos las cogen mujeres, según datos de la Seguridad Social.

Reparto desigual de tareas

El desigual reparto de las tareas domésticas y de cuidados es uno de los principales factores explicativos de la brecha salarial entre hombres y mujeres. No en vano, mientras el 23,1% de los hombres afirman dedicar tres o más horas a la semana a tareas del hogar, la proporción de mujeres es del 44,4%, según los datos de la última 'Enquesta de qualitat i condicions de treball' de la Generalitat.

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En muchas casas sigue instalada, 'de facto', la idea de que ellos ayudan y ellas llevan la carga principal. Mientras solo el 22% de los hombres afirma que hace todo o la mayoría de tareas domésticas, dicha proporción se eleva al 56% en el caso de las mujeres.

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Todo ello contribuye a que ellas ganen menos ellos. Por hora trabajada, las mujeres perciben un 8,2% menos que los hombres, según los últimos datos de la Encuesta de Estrucrura Salarial del INE. No obstante, dado que ellas tienen una menor disponibilidad horaria, debido a ese desigual reparto de tareas, la diferencia de ingresos se dispara cuando se observa el mayor número de horas que trabajan los hombres, que, por ejemplo, cobran tres veces más horas extra que ellas. En términos macro, la brecha salarial en Catalunya es del 15,7%, lo que anualmente equivale a unos 5.400 euros.