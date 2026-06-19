Patronal y sindicatos recelan de la recomendación del Govern de más teletrabajo durante el cierre de colegios: "Hay que negociarlo"

Patronal y sindicatos han encajado con recelo la recomendación emitida desde la Generalitat de Catalunya, que sugiere a las empresas que amplíen los días de teletrabajo una vez finalizado el curso escolar para así facilitar la conciliación de los trabajadores con hijos. No es que lo rechacen de frente, pero sí consideran que ello debe dejarse a la negociación colectiva, en función de las necesidades y capacidades de cada sector. También se muestran irritados por el hecho de que la sugerencia, incorporada en una guía elaborada desde la conselleria de Igualtat, no se haya consensuado previamente con ellos ni haya pasado por los órganos legales de diálogo social.

“Hubiera estado bien que lo hubiéramos hablado primero en el Consell de Relacions Laborals, que al final es el órgano competente”, se queja el secretario de Política Sindical de la UGT, Óscar Riu.

"Antes de lanzar estas recomendaciones, que use los espacios de diálogo existentes. Hay que negociarlo", se queja su homólogo de CCOO, Enrique Rodríguez. Y es que los agentes sociales más representativos se han enterado por la prensa de esta y el resto de sugerencias.

"Las empresas son cada vez más conscientes que la conciliación es también una herramienta de competitividad, pero cualquier medida tiene que tener en cuenta la diversidad del tejido empresarial. Hay que huir de soluciones uniformes y apostar por medidas adaptables a cada sector. Las administraciones pueden marcar el rumbo, pero el despliegue efectivo solo será posible con la participación activa de los agentes sociales", afirman desde Foment del Treball.

“Las necesidades de cuidados no se solucionan con teletrabajo, se solucionan con más recursos para actividades de ocio y permisos retribuidos. Hay que dejar claro que cuando se teletrabaja se está trabajando, por lo tanto, no se está conciliando. Pensar así es devaluar el teletrabajo", añade Rodríguez.

“Nos sorprende que la Generalitat incorpore esta recomendación para el sector privado, cuando entre sus empleados públicos está dificultando el teletrabajo”, reprocha el sindicalista de UGT.

Casos de éxito: AXA y Cisco

Si bien la negociación colectiva no ha ido tan lejos en cuanto a teletrabajo, a nivel individual sí que hay compañías que exploran fórmulas de ese estilo. La aseguradora AXA, con sedes en toda España y una plantilla directa de más de 2.000 empleados, practica desde hace años el ejercicio a distancia, con altas dosis de flexibilidad. “La conciliación es uno de nuestros pilares estratégicos para todas las personas que trabajan en AXA con independencia de su situación familiar o personal. De hecho, llevamos más de una década trabajando en este campo”, afirma el director de personas de AXA, Rodrigo Fuentes.

El ‘modelo Axa’ de teletrabajo contempla, por norma, dos días de ejercicio a distancia a la semana, a lo que luego cada trabajador puede sumar una “bolsa de días flexibles acumulables parcialmente en periodo estival”, afirma Fuentes. El número de días concreto varía según la categoría y el puesto. Todo ello se suma a horarios flexibles de entrada y salida, tanto en modalidad presencial, como doméstica.

Otra compañía pionera en teletrabajo es Cisco, una empresa tecnológica de origen estadounidense que se dedica a vender programas de comunicación, cuenta varios centros en España y uno de ellos está en el distrito 22@ de Barcelona. Su responsable de recursos humanos, Elvira Alcalá Zamora, explica que su modelo se basa en la máxima flexibilidad, sin un número concreto de días que uno trabaja desde casa o desde la oficina. La presencia acaba dependiendo de la voluntad del empleado y de las reuniones presenciales que acabe convocando su jefe de equipo. “Lo tenemos interiorizado desde que la compañía comenzó a trabajar en España, es parte de nuestro ADN”, afirma.

La clave para que funcione y acabe siendo equilibrado, entre el esfuerzo que requiere la empresa y las necesidades de los empleados, es, por un lado, la “confianza mutua” y, por el otro, los resultados. “La flexibilidad funciona si tenemos nivel de productividad que permite sostenerla, si el modelo no fuera productivo se hubiera eliminado de forma taxativa. Conocemos las ventajas y lo que se nos pide a cambio, es el acuerdo que tenemos con la compañía”, explica Alcalá.

La directiva de Cisco define esa alta flexibilidad –que se suma al día libre del cumpleaños, un día adicional de ausencia remunerada por trimestre, o posibilidad de pedir excedencias cortas y remuneradas por imprevistos, entre otros- como una de las políticas más valoradas entre los empleados, especialmente en las nuevas generaciones, que les permite competir para atraer y retener talento con otras tecnológicas, en un entorno de alta disputa entre corporaciones por determinados perfiles profesionales.

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También que esa flexibilidad se traduce en que hay menos empleados que piden reducciones de jornada para cuidar familiares, pues pueden encajar mejor las piezas sin reducir tiempo, lo que beneficia al empleado, que no ve como le baja el sueldo, y a la empresa, que no pierde horas de faena.