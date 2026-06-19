DEL 14 AL 18 DE OCTUBRE
El Salón Náutico de Barcelona supera ya el 70% de ocupación a cinco meses de su regreso al Port Vell
La cita prevé reunir más de 180 expositores y reforzará la oferta de experiencias, deportes acuáticos y actividades sociales para acercarse a nuevos públicos
El Salón Náutico de Barcelona renace tras el parón por la Copa América de vela, se expande en el puerto y sube el nivel
El Salón Náutico de Barcelona encara su edición número 63 con más del 70% del espacio expositivo ya reservado cuando todavía faltan cinco meses para su celebración. El certamen, que tendrá lugar del 14 al 18 de octubre en el Port Vell, suma 134 expositores confirmados y prepara una edición con nuevos sectores, más actividades y una apuesta por ampliar la base de aficionados a la náutica.
Los organizadores consideran que la respuesta anticipada de empresas y astilleros refleja el buen momento que atraviesa el sector. “Estamos muy ilusionados, ya que la respuesta nos hace pronosticar que 2026 será una gran edición”, ha afirmado el presidente del salón, Luis Conde, durante la presentación celebrada este viernes en el Reial Club Nàutic de Barcelona.
Catamaranes al alza
La feria, organizada por Fira de Barcelona con la colaboración de la Asociación Nacional de Empresas Náuticas (ANEN), prevé superar los 180 expositores y reunir alrededor de 150 embarcaciones, de las que más de un centenar estarán amarradas en el agua. Entre ellas, volverán a tener un protagonismo destacado los catamaranes, uno de los segmentos con mayor crecimiento del mercado, que contarán con un espacio específico en el Moll d'Espanya.
“Estamos contentos, ilusionados y satisfechos. La anticipación de las empresas indica que el mercado está activo y vamos a tener una buena edición por delante”, ha vaticinado el director del salón, Josep Antoni Llopart. El responsable del certamen ha revelado que el objetivo es consolidar los cambios introducidos en la pasada edición y reforzar la oferta dirigida tanto a compradores potenciales como a propietarios de embarcaciones que buscan equipamientos y servicios complementarios.
Más contenidos en el Moll de la Fusta
Una de las principales novedades será la ampliación de contenidos en el Moll de la Fusta, donde se instalará un gran pabellón dedicado a deportes acuáticos, actividades vinculadas al mar y servicios para navegantes. El espacio incorporará también una nueva zona de demostraciones sobre el agua y dará visibilidad a puertos deportivos y marinas, un segmento que hasta ahora tenía una presencia más limitada en el salón.
“Queremos acercar el salón náutico a la ciudad”, ha reivindicado Conde. Con este objetivo, la organización reforzará la programación social y gastronómica del recinto, con música en directo, actividades de tarde y una ampliación del horario de apertura durante la celebración de la Nit Nàutica.
Conferencias del Àgora Port
La Marina Port Vell volverá a concentrar el área más orientada al negocio, con espacios para reuniones entre expositores y compradores, mientras que el Àgora Port, impulsado junto al Port de Barcelona y el Barcelona Clúster Nàutic, evolucionará hacia un formato de grupos reducidos y sesiones de 'networking' especializadas.
Además, el salón mantendrá la campaña dirigida a nuevos navegantes para facilitar la incorporación de aficionados al sector. Los titulados como Patrón de Embarcación de Recreo (PER) obtenidos en 2025 y 2026 podrán acceder gratuitamente al recinto, una iniciativa con la que la organización busca convertir a los recién titulados en futuros usuarios y compradores.
10,6% más de matriculaciones
Desde ANEN, su director general, Jordi Carrasco, destacó que la temporada estival arranca en un contexto de estabilidad. Según los datos de la patronal, entre enero y mayo se matricularon 2.228 embarcaciones en España, un 10,6% más que en el mismo periodo del año anterior. “La evolución de las matriculaciones refleja un comportamiento sostenido y sitúa la actividad del sector en situación de normalidad de cara a los meses más fuertes del verano”, señaló.
Los organizadores confían en que la buena marcha de las reservas permita alcanzar prácticamente el límite de capacidad disponible en el Port Vell y consolidar a Barcelona entre los principales salones náuticos europeos, junto a las grandes citas internacionales del sector.
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