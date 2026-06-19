MAPA | Estas son las ciudades de Catalunya donde más están subiendo los salarios

Catalunya es una de las comunidades autónomas que mejores salarios pagan a sus trabajadores. No alcanza los niveles del País Vasco y, en varios sectores, de la Comunidad de Madrid, pero siempre compite al más alto nivel a nivel de remuneraciones. No obstante, no en todas las latidudes se pagan unos u otros salarios, ni estos han ido evolucionando a la misma velocidad. Tampoco todos los oficios se remuneran hoy de la misma manera que hace una década y las empresas están teniendo a primar a los extremos: los ingenieros, por un lado, y los trabajadores no cualificados, por el otro, son las dos categorías profesionales que más han visto crecer sus ingresos en los últimos 10 años.

El sueldo medio en Catalunya es de 31.590 euros brutos al año, según los últimos datos actualizados esta semana, referentes al 2024, por el Departament de Treball de la Generalitat. Lo que vendrían a ser unos 2.632 euros brutos al mes, en 12 pagas, de media. Si bien las medias siempre esconden un cierto sesgo estadístico, ya que un 15% de los catalanes cobra menos de 1.600 euros mensuales. El salario medio ha aumentado un 30,6% entre 2014 y 2024, casi siete puntos más que los precios en ese mismo periodo (23,4%). Es decir, en término medio, los catalanes tienen hoy más poder adquisitivo que hace una década.

No obstante, ese crecimiento no se reparte de igual modo y hay una serie de grandes ciudades que han ido creciendo en trabajadores con altas remuneraciones. El mejor ejemplo de ello es Viladecans, donde durante los últimos años han ido instalandose una serie de grandes multinacionales, como Vueling o Unilever, lo que ha tenido un efecto palanca sobre las remuneraciones medias. Si en 2014 un empleado ubicado en este municipio del Baix Llobregat ingresaba anualmente 23.315 euros brutos al año, hoy son 38.190 euros.

Un crecimiento del 63,8%, el mayor de toda Catalunya durante la última década y que ha catapultado a Viladecans como la gran ciudad donde mejor se cobra. Aunque también, comparativamente, la peor, en tanto que es la ciudad con mayor brecha de género, con los hombres cobrando sueldos de 48.204 euros anuales, frente a los 26.576 euros de las mujeres.

Gráfico que muestra la evolución salarial en las grandes ciudades catalanas entre 2014 y 2024. Este contenido requiere JavaScript para su visualización. Por favor, habilite JavaScript para ver el contenido.

La remuneración media ha subido tanto en Viladecans durante la última década -más por el efecto atracción, que no porque los propios vecinos cobren mucho más-, que este muncipio del Baix ha dado el 'sorpasso' a Sant Cugat del Vallès como la ciudad de más de 50.000 habitantes con los mejores salarios de toda Catalunya.

Viladecans, la cara; El Prat, la cruz

Y eso que en Sant Cugat la remuneraciones también han subido, más concretamente un 51,7% desde 2014. Sant Feliu de Llobregat, Mollet del Vallès y Badalona completan el 'top 5' de grandes localidades donde más han aumentado los ingresos laborales recientemente, entre un 43 y un 41%. La otra cara de la moneda se encuentra en El Prat de Llobregat, Gavà, Vilanova i la Geltrú, Santa Coloma de Gramanet y Granollers, donde, respectivamente, menos han aumentado las remuneraciones, entre un 8 y un 24%.

Los salarios han evolucionado con mayor heterogeneidad si se mira por localidades que si se compara por oficios. En la última década, el perfil que más ha visto aumentar porcentualmente su salario ha sido el trabajador no cualificado. Concretamente, un 34% (apenas tres puntos por encima de la media), pasando de los 13.333 euros brutos al año que percibía en 2014 a los 17.899 euros que percibía en 2024.

Este contenido requiere JavaScript para su visualización. Por favor, habilite JavaScript para ver el contenido Gráfica que muestra la evolución salarial por oficios.

Este efecto se explica eminentemente por las progresivas e intensas revalorizaciones del salario mínimo interprofesional (SMI) aplicadas por los recientes gobiernos. Desde que Pedro Sánchez está en Moncloa y especialmente desde que Yolanda Díaz es ministra de Trabajo, este suelo salarial ha ido elevándose y eso ha beneficiado a las rentas más bajas.

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El segundo perfil que más ha visto crecer sus remuneraciones durante la última década es el del ingeniero técnico, que en 2014 cobraba 31.323 euros brutos al año y ahora percibe una media de 40.868 euros, es decir, un incremento del 30%.