Roca Group gana 43 millones en 2025 tras cerrar 2024 en pérdidas y factura 1.960 millones (+3,8%)

La barcelonesa Roca Group, una de las compañías líderes en el sector de los productos de baño, ha cerrado el ejercicio de 2025 con unas ganancias netas de 43 millones de euros. La cifra contrasta con un resultado negativo de 61 millones de euros en 2024 por el efecto Rusia, país en el que inició un proceso de desinversión hace cuatro años al poner fin a su actividad productiva y comercial.

"El ejercicio 2025 transcurrió en un contexto de estancamiento de la construcción en buena parte de los mercados occidentales. A esto se sumó un cambio en los hábitos de consumo: tras varios años de elevado gasto en mejoras del hogar (impulsado por la pandemia), los consumidores empezaron a destinar más recursos a servicios y experiencias, reduciendo así los gastos destinados a las categorías relacionadas con la reforma del hogar", ha abundado la compañía en un comunicado remitido a la prensa.

El importe neto de la cifra de negocios se situó en 1.960 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 3,8% a tipo de cambio constante respecto al ejercicio 2024. Por su parte, el resultado bruto de explotación (Ebitda) fue de 273 millones de euros, en línea con ejercicios anteriores. Roca invirtió, además, 126 millones de euros en 2025, destinados principalmente a proyectos de ampliación y mejora de la capacidad productiva. La compañía ha detallado que explora también posibles líneas de aplicación de la IA al segmento de la salud en el entorno del espacio de baño.

2025 ha sido un año de operaciones corporativas para Roca. El año pasado adquirió la mayoría del fabricante italiano Antonio Lupi Design, líder mundial en el segmento de lujo del cuarto de baño, y también la australiana Phoenix Industries, firma de grifería del segmento alto del mercado, reconocida por su liderazgo en diseño y con numerosos premios internacionales.

En cuanto a los reconocimientos obtenidos en los últimos meses, Roca ha recordado que fue reconocida recientemente como una de las empresas europeas líderes en acción climática en el ranking Europe’s Climate Leaders 2026, elaborado por Financial Times en colaboración con Statista. "La compañía se posiciona como el primer fabricante de productos para el espacio de baño en Europa dentro de esta clasificación que evalúa empresas de todos los sectores y países", han abundado.

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Dadas las cuentas del año pasado, las de 2025 suponen un importante avance para la compañía especializada en sanitarios y otros productos. Roca cerró el ejercicio 2024 con unas pérdidas de 61 millones de euros, lastrado por la salida de sus negocios en Rusia y por la "hiperinflación" registrada en Argentina. La compañía dio cuenta de un descenso de la facturación del 5%, hasta los 1.948 millones de euros, "en un año marcado por un entorno macroeconómico global complejo y una apreciación significativa del euro", según justificaron en su día.