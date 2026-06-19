Miles de jubilados con cuenta en estos dos bancos serán los primeros en cobrar la pensión de junio

La cuenta atrás para el cobro de las pensiones de junio (un mes en el que hay paga extra) ya ha comenzado para millones de jubilados. Aunque la Seguridad Social tiene establecido un calendario oficial para el abono de las prestaciones, la práctica habitual de las entidades financieras hace que muchos pensionistas reciban el dinero varios días antes de la fecha prevista por la normativa. La semana que viene comenzarán los pagos de la pensión por parte de los bancos.

Este mes, los clientes de Unicaja y Bankinter podrían volver a situarse entre los primeros en cobrar la pensión. Según las fechas que habitualmente manejan estas entidades en los meses anteriores, el ingreso podría producirse el 22 de junio, aunque se trata de una previsión pendiente de confirmación oficial por parte de los bancos.

La situación es distinta en CaixaBank, entidad que confirma que mantendrá su política habitual de adelantar el pago al día 24 de cada mes, una práctica consolidada desde hace años y que afecta a muchos pensionistas en toda España.

La normativa establece que las pensiones contributivas deben abonarse mediante transferencia bancaria y que el pago se realiza con carácter general a mes vencido. Sin embargo, desde hace años la mayoría de entidades adelantan el ingreso para facilitar la disponibilidad del dinero antes de finalizar el mes.

Fechas previstas para el cobro de las pensiones de junio

A falta de posibles cambios de última hora por parte de las entidades, este es el calendario orientativo que manejan los pensionistas para junio:

Unicaja: posiblemente el lunes 22 de junio (fecha estimada).

posiblemente el lunes 22 de junio (fecha estimada). Bankinter: 22 de junio (fecha estimada).

22 de junio (fecha estimada). CaixaBank: 24 de junio (confirmado por la entidad).

24 de junio (confirmado por la entidad). Santander: 24 de junio (previsión basada en meses anteriores).

24 de junio (previsión basada en meses anteriores). Sabadell: 24 de junio (previsión).

24 de junio (previsión). Ibercaja: 25 de junio (previsión).

25 de junio (previsión). BBVA: 25 de junio (previsión).

25 de junio (previsión). Abanca: 25 de junio (previsión).

25 de junio (previsión). ING: 25 de junio (previsión).

25 de junio (previsión). Kutxabank: 25 de junio (previsión.)

Las fechas pueden variar ligeramente en función de la operativa interna de cada banco o de ajustes puntuales en la ejecución de las transferencias.

Por qué algunos pensionistas cobran antes

La diferencia entre entidades no depende de la Seguridad Social, sino de la decisión de cada banco de anticipar el abono de las prestaciones antes de recibir definitivamente los fondos o en el mismo momento en que se procesa la información de pago.

Esta estrategia se ha convertido en una herramienta de fidelización para captar y retener clientes pensionistas, un colectivo especialmente atractivo para el sector financiero por la estabilidad de sus ingresos mensuales.

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Con junio ya avanzando hacia su recta final, los pensionistas tienen la vista puesta en estas fechas. Si se cumplen las previsiones habituales, los clientes de Unicaja y Bankinter volverán a situarse en cabeza, mientras que el grueso de entidades concentrará los ingresos entre los días 24 y 25, cuando la mayoría de beneficiarios verá reflejada la prestación en su cuenta corriente.