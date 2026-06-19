Juan y Medio (63 años) lo tiene claro sobre los impuestos que paga en España: "Trabajo más de medio año para el país. Yo soy de los tontos que llego a un hospital nuevo y digo 'qué maravilla', porque lo siento mío"

El comunicador Juan y Medio es desde hace años el rey de las tardes de Canal Sur con su exitoso magacín 'La tarde, aquí y ahora', en el que combina historias reales con mucho humor para hacer compañía a los más mayores. La relación con este grupo de edad le ha llevado a rotundas declaraciones sobre problemas sociales como la soledad no deseada, a la que no dudó en calificar de "crimen de lesa humanidad".

El presentador, de 63 años, ha aprovechado la entrevista que le hizo Aimar Bretos en 'La noche de Aimar' (La Sexta) para enviar un mensaje igual de contundente sobre la responsabilidad colectiva con las obligaciones fiscales.

Juan y Medio empezó ironizando sobre los impuestos: "Madurar es un atraso tan grande. Cuanto más maduras, más pagas a Hacienda. No maduréis. Sed como yo, verdes, muy verdes". Aimar Bretos recogió el guante: "¿Pagas poco o qué?".

Y ahí el comunicador andaluz soltó una respuesta que pide mármol: "Yo pago una burrada. Yo trabajo más de medio año para el país, con mucho gusto. Yo soy de los tontos que llego a un hospital nuevo y digo 'qué maravilla', porque lo siento mío".

Juan y Medio desarrolló la idea. "Cuando llego a los colegios, cuando veo la educación que reciben los críos, cuando veo una carretera en condiciones, cuando veo un salto de agua, un complejo hidráulico que funciona, cuando veo los molinos, yo digo 'yo estoy aquí", explicó.

Cuando entras por la puerta de un hospital, o cuando se persona la Guardia Civil para ayudarte en algo... Estamos en uno de los mejores países del planeta Juan y Medio — Comunicador

El presentador andaluz ensalzó sin ambages lo bien que, en su opinión, se vive en España. "Cuando entras por la puerta del hospital, o cuando se persona la Guardia Civil para ayudarte en algo o cuando llegas a un aeropuerto... La gente ha de tomar conciencia que estamos, sin lugar a dudas, en uno de los mejores países del planeta", proclamó.

E incluso fue más lejos. "No estamos entre los 10 primeros, sino entre los 3 primeros. Y los otros les gustarán a ellos porque viven allí, porque son Noruega y Finlandia, donde no vive ni Papá Noel, que coge el trineo y se va", bromeó.

Alegato contra la corrupción

Juan y Medio precisó después que, pese a ver necesarios los impuestos, es fundamental que el dinero público se use correctamente: "Me gustaría que no se limiten a disfrutarlos las élites en según qué cosas".

"La gente, ¿qué piensa? ¿Que esto viene gratis? Esto viene porque hay otros que pagan", explicó sobre los servicios públicos el comunicador, tras lo que lanzó un alegato contra la corrupción: "Por favor, no abuses y no seas corrupto, porque hay un montón de gente trabajando honradamente para que esto funcione. Ya que lo hacemos, apreciadlo".

Nuevo programa en Canal Sur

Juan y Medio presenta un nuevo espacio de entrevistas en Canal Sur, 'Dos y Medio', que la cadena andaluza ha programado para competir con el de Manu Sánchez. El humorista sevillano acaba de aterrizar en las noches de Televisión Española con 'El perro andaluz'.