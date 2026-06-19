Aumenta la indignación entre los jubilados con más de 40 años cotizados tras el rechazo a eliminar los recortes en la jubilación anticipada

La polémica por el rechazo parlamentario a una de las reivindicaciones históricas de miles de pensionistas sigue generando reacciones. La Asociación de Jubilados Anticipados sin Penalizar con más de 40 años cotizados (ASJUBI40) mantiene su malestar después de que hace una semana PSOE y PP votaran en contra de una enmienda que planteaba eliminar los coeficientes reductores aplicados a quienes se jubilaron anticipadamente tras décadas de cotización. Algo que tildaron de “traición histórica”.

La propuesta fue defendida por Podemos durante la tramitación de la ley de mutualidades y buscaba abrir la puerta a una jubilación anticipada sin penalización para trabajadores que hubieran superado los 40 años cotizados. Sin embargo, la iniciativa no prosperó en el Congreso, una decisión que ha vuelto a situar en primer plano el debate sobre las largas carreras de cotización y el tratamiento que reciben dentro del sistema público de pensiones. Sin ir más lejos, esta misma semana, Ione Belarra, secretaria general de Podemos, volvió a llevar la protesta al hemiciclo.

Desde ASJUBI40 consideran que la votación supuso un nuevo revés para un colectivo que lleva años reclamando cambios normativos. La asociación sostiene que resulta difícil justificar que trabajadores que han contribuido al sistema durante más de cuatro décadas sigan soportando reducciones permanentes en sus prestaciones por haber adelantado su retirada laboral.

Una reivindicación que no desaparece del debate

La organización ha expresado su decepción especialmente con PSOE y PP. Según argumenta, ambas formaciones han mostrado en distintas ocasiones comprensión hacia las demandas de los afectados, pero esa posición no se ha traducido en medidas concretas que permitan corregir la situación. El mensaje e idea que se respira en las redes y comentarios tras el rechazo de las dos principales fomraciones políticas es que la indignación “se trasladará a las urnas”.

El colectivo recuerda que la cuestión ha sido objeto de debate político durante los últimos años y que diferentes grupos parlamentarios han reconocido la existencia de un problema que afecta a miles de pensionistas. Además de ser una cuestión que llegaron a llevar a Bruselas el pasado año. Sin embargo, las reclamaciones de quienes acumulan más de 40 años de cotización continúan sin encontrar una solución legislativa definitiva.

El 24 de septimebre de 2025, el comité de la asociación compareció de forma histórica ante la Comisión de Peticiones (PETI) del Parlamento Europeo para defender su petición número 0424/2025 contra los coeficientes reductores en las jubilaciones anticipadas tras más de 40 años cotizados / ASJUBI40

La asociación también destaca que la votación contrasta con posicionamientos anteriores de algunos partidos. En este sentido, recuerda que en noviembre se produjeron movimientos parlamentarios que parecían abrir la puerta a un mayor consenso sobre esta materia, una expectativa que finalmente no se ha materializado.

El foco vuelve a los coeficientes reductores

La principal reclamación de ASJUBI40 se centra en los coeficientes reductores que se aplican a quienes acceden a la jubilación anticipada. Los afectados consideran que estas penalizaciones dejan de tener sentido cuando el trabajador ha cumplido ampliamente con su contribución al sistema y acumula carreras laborales especialmente largas.

Se trata de una demanda que ha ganado visibilidad durante los últimos años y que afecta a trabajadores procedentes de sectores muy diversos, muchos de ellos con trayectorias profesionales iniciadas a edades muy tempranas.

La repercusión que ha tenido la votación en medios de comunicación y redes sociales ha contribuido además a ampliar el alcance de esta reivindicación más allá de los colectivos directamente afectados. Desde la asociación aseguran que, tras el debate parlamentario, han percibido un aumento del interés ciudadano por una cuestión que hasta ahora había permanecido relativamente alejada de la conversación pública.

Para ASJUBI40, la controversia generada durante las últimas semanas ha servido también para poner el foco sobre la situación de trabajadores que comenzaron a cotizar con 14, 15 o 16 años y que, pese a acumular más de cuatro décadas de aportaciones al sistema, continúan viendo reducida su pensión por haberse jubilado antes de la edad ordinaria.

La asociación promete seguir presionando

Pese al resultado de la votación, ASJUBI40 asegura que continuará defendiendo sus reivindicaciones ante las instituciones y los grupos políticos. La organización también continúa agradeciendo el respaldo recibido por parte de las formaciones que apoyaron la enmienda durante el debate parlamentario.

Mientras no se produzcan cambios legislativos, miles de jubilados seguirán viendo cómo los coeficientes reductores disminuyen de forma permanente sus pensiones. Por ello, el colectivo insiste en que la discusión está lejos de cerrarse y advierte de que continuará impulsando iniciativas para intentar que la eliminación de estas penalizaciones vuelva a debatirse en el Congreso.

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La votación celebrada este mes no ha modificado la normativa vigente, pero sí ha reabierto una vez más el debate sobre si quienes han cotizado durante más de 40 años deberían seguir soportando recortes en su pensión por haberse jubilado antes de alcanzar la edad ordinaria.