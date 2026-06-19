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Fiestas en el trabajo

La Audiencia Nacional cambia los festivos que caen en sábado: tendrán que compensarse con otro día libre

¿Puedo librar un día extra si un festivo cae en sábado? Claves de la última sentencia de la Audiencia Nacional y a qué trabajadores afecta

Calendario laboral de Catalunya de 2026 (con todos los festivos)

Calendario laboral en un mes de junio.

Calendario laboral en un mes de junio. / EPC

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Los festivos que coincidan con el descanso semanal en sábado tienen que ser compensados con día libre de descanso. Así lo ha fijado la Audiencia Nacional en una sentencia que los sindicatos califican de "avance histórico" y que responde al conflicto colectivo planteado contra el convenio del sector de los centros de atención al cliente ("contact center").

La sentencia de la sala de lo social de la Audiencia Nacional, fechada el 19 de mayo, declara no ajustada a derecho la práctica generalizada de las empresas del sector de "contact center" de no compensar los días festivos laborales -estatales, autonómicos y/o locales- "cuando la prestación de servicios efectiva se produce de lunes a viernes o de lunes a sábado y el festivo coincide con sábado, estando ahí fijado su descanso semanal".

Catorce festivos anuales

USO ha señalado en un comunicado que la resolución, que entiende extensible a todos los sectores, "consolida de forma generalizada la doctrina judicial que impide que las empresas hagan desaparecer festivos mediante los cuadrantes de trabajo".

"Los catorce festivos anuales deben disfrutarse plenamente por todas las personas trabajadoras, independiente de su jornada habitual", ha afirmado la secretaria de Acción Sindical y Empleo de USO, Sara García.

La Audiencia Nacional da así la razón a los sindicatos USO, CGT, UGT y CCOO en las diferentes demandas interpuestas contra la Asociación de Compañías de Experiencia con Cliente (CEX), a las que se adhirieron los sindicatos CIG, CSIF y STC.

¿Qué festivos caen en sábado este año?

Así, aunque la sentencia afecta directamente al sector de 'contact center', los sindicatos entienden que este derecho lo disfrutarán también los trabajadores de otros sectores. Estos son los festivos de 2026 que caen en sábado, según el calendario laboral oficial publicado en el BOE, que recoge las fiestas laborales nacionales y autonómica. Según el municipio, también podrían caer en sábado los festivos locales.

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  • 15 de agosto: Asunción de la Virgen. Festivo en toda España.
  • 26 de diciembre: Sant Esteve. Festivo en Catalunya y en Baleares.

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