Cinco formas de cotizar sin trabajar y cobrar más pensión de jubilación, según el abogado Ignacio Solsona.

La cotización es uno de los elementos que más condiciona la pensión de jubilación en España. Por un lado determina si una persona alcanza el periodo mínimo necesario para acceder a una prestación contributiva y también influye de forma directa en la cuantía final que recibirá cada mes cuando deje de trabajar. Por eso, revisar la vida laboral, comprobar los años acumulados y conocer qué bases se han tenido a lo largo de la carrera profesional se ha convertido en una tarea clave para quienes se acercan a la edad de retiro.

En un contexto de carreras laborales cada vez más irregulares, con periodos de desempleo, jornadas parciales, cambios de país o interrupciones por cuidado familiar, muchas personas descubren tarde que les faltan meses o años para acceder a una pensión más favorable. La diferencia puede ser importante: no es lo mismo llegar a la jubilación con una carrera completa que hacerlo con lagunas de cotización o con bases bajas durante los últimos años. De ahí que los expertos recomienden planificar con antelación y no esperar al último momento para buscar soluciones.

Cotizar sin trabajar

Aunque lo habitual es que la cotización se consiga trabajando por cuenta ajena o como autónomo, existen otras vías que permiten seguir sumando derechos sin estar desarrollando una actividad laboral ordinaria. Así lo recuerda el abogado Ignacio Solsona, experto en jubilación, al señalar que “se puede cotizar de muchas formas, no únicamente trabajando”. La alternativa más conocida es la prestación contributiva por desempleo, ya que mientras se cobra el paro se mantiene la cotización a la Seguridad Social. A esta opción se suma el subsidio para mayores de 52 años, una ayuda especialmente relevante para quienes se encuentran en la recta final de su vida laboral y necesitan conservar cotizaciones para acceder a una pensión de jubilación más favorable.

Subsidio para mayores de 52 años

El subsidio para mayores de 52 años tiene una particularidad que lo diferencia de otros subsidios: cotiza para la jubilación. Esta característica lo convierte en una herramienta importante para personas desempleadas de larga duración que ya han acumulado una parte sustancial de su carrera laboral, pero todavía necesitan proteger sus derechos futuros. Según la normativa aplicable, la cotización por jubilación en este subsidio se calcula tomando como referencia el 125% de la base mínima de cotización vigente en cada momento. En la práctica, esto permite que la persona beneficiaria reciba una ayuda económica y continúe generando derechos de cara a su futura pensión.

Convenio especial con la Seguridad Social

Otra vía destacada por Solsona es el convenio especial con la Seguridad Social. Se trata de un acuerdo voluntario con la Tesorería General de la Seguridad Social que permite seguir cotizando cuando una persona ha dejado de trabajar, ha agotado la prestación por desempleo o ha visto reducida su base de cotización, por ejemplo, al pasar de una jornada completa a una parcial. En la mayoría de los casos implica pagar una cuota mensual, aunque pueden existir situaciones específicas en las que el coste no recaiga directamente sobre la persona interesada. Para acceder, con carácter general, se exige haber cotizado al menos 1.080 días en los 12 años anteriores a la baja o a la situación que da origen al convenio.

El abogado sostiene que esta fórmula puede ser especialmente útil cuando a una persona le faltan pocos años para jubilarse o cuando quiere evitar que sus bases de cotización caigan justo antes del retiro. Según el ejemplo que plantea, invertir alrededor de 24.000 euros en seguir cotizando mediante un convenio especial podría evitar una pérdida de hasta 56.000 euros en la pensión si la alternativa fuera retrasar la jubilación o asumir una prestación más baja. Por eso Solsona afirma que “suele ser más rentable pagar un convenio que retrasar la jubilación”. La clave, en cualquier caso, está en hacer números con la vida laboral real de cada persona, porque no todos los casos ofrecen el mismo resultado.

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Mili, parto y trabajos en el extranjero

Además del desempleo, el subsidio para mayores de 52 años y el convenio especial, existen otras fórmulas menos conocidas que también pueden ayudar a completar periodos cotizados. Entre ellas figura el reconocimiento de determinados periodos vinculados al servicio militar obligatorio o la prestación social sustitutoria, que puede resultar útil en supuestos concretos de jubilación anticipada. También están los 112 días de cotización por parto, un beneficio previsto para compensar lagunas de cotización asociadas a la maternidad, así como la posibilidad de sumar cotizaciones realizadas en países que mantienen convenio con España. Esta última opción es especialmente importante para quienes han trabajado parte de su vida en el extranjero y necesitan totalizar periodos para acceder a una pensión.