Sanfeliu toma el relevo de Agenjo al frente de Barcelona Global

Josep Lluís Sanfeliu ha tomado el relevo este viernes de Ramón Agenjo en la presidencia de Barcelona Global. El cofundador de la firma de capital de riesgo Asabys ha formalizado ante la asamblea general de la entidad su asunción de la dirección, tal como ya avanzó EL PERIÓDICO, en un proceso de relevo en el que finalmente no ha habido candidaturas alternativas.

Sanfeliu ha identificado la vivienda, la movilidad y la seguridad como los principales retos que tiene Barcelona por delante y ha hecho un llamamiento a promocionar los grandes eventos, así como a seguir captando inversión extranjera. "Hemos de cuidar a los que se arriesgan", ha proclamado en rueda de prensa.

El cofundador de Asabys inicia así un mandato de dos años al frente de Barcelona Global, un lobi encargado de promocionar la imagen de la capital catalana en el exterior y dinamizar el ecosistema de negocios local. Cuenta con 1.238 socios y maneja un presupuesto de 2,5 millones de euros anuales, según los datos presentados a la asamblea por la directora general, Mercès Conesa.

Sanfeliu se ha mostrado especialmente orgulloso del programa de la entidad para tratar de captar inversión extranjera. Como ejemplo ha puesto el aterrizaje de la empresa británica OQC, especializada en la fabricación de ordenadores cuánticos y que esta semana ha anunciado que abrirá una planta en Barcelona, donde invertirá 92 millones de euros y contratará a unas 200 personas. Barcelona Global, junto a la Generalitat y el Ayuntamiento, han participado del cortejo y acompañamiento que ha acabado propiciando dicha inversión.

"Nos toca proteger lo que Barcelona tiene, mejorar lo que no funciona, atraer lo que necesitamos y retener lo que no podemos perder. Nos toca construir una ciudad más próspera, más abierta, más justa, más científica, más creativa, más saludable y más influyente", ha aseverado el nuevo presidente.

Más Tours de Francia

Sanfeliu también ha señalado la necesidad de potenciar la organización de grandes eventos. Barcelona hace años que está consolidada en ese nicho de negocio, con celebraciones referentes como el Primavera Sound o el Sónar. Este año también acogerá el Tour de Francia, que atraerá a unos 850.000 aficionados durante las tres jornadas que tendrán lugar en la capital catalana.

El nuevo presidente ha insistido en perseverar en esa dirección, pues "la economía presencial, aquella en la que las personas que están juntas, tardará en ser automatizada por la IA", ha considerado. "Es un espacio seguro para la ciudad", ha insistido.

Otra de sus prioridades al frente de la entidad será la captación y retención de profesionales altamente cualificados, especialmente jóvenes. "Barcelona tiene que ser un sitio donde el talento encuentra un propósito, el capital encuentra proyectos, la ciencia encuentra soluciones y las ideas encuentran el sitio donde ser ejecutdas", ha afirmado.

Sanfeliu se rodeará de una comisión ejecutiva de 20 miembros, tres de ellos sus vicepresidentes: Rafael Fontana (Cuatrecasas), Lluís Seguí (Miura Partners) y Carmina Ganyet (Colonial). A estos les acompañarán como nuevos integrantes Silvia Alsina (Roman), Chema Casas (Telefónica); Romain Fornell (chef estrella Michelin); Michael Goldenberg (Value Retail); Ousman Umar (Nasco Feeding Minds); Ernest Quingles (Axia&Partners) e Isabel Vidal (Grup Focus).

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Por su parte, continuarán en la ejecutiva Ainhoa Moll (Prensa Ibérica), Maria Alsina (CaixaBank); Michael Blackman (ISE); Ana Godó (Grupo Godó); Sergi Loughney (Fundació “La Caixa”); Jaume Oliu (Harvest Capital Management); Daniel Puig (FBCN); Lidan Qi Xhou (Aleu Medical); Josep Tabernero (Vall d’Hebron Institut d’Oncologia) y Carles Ventura (Banc Sabadell).