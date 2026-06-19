La banca reclama una regulación más unida en Europa para impulsar la competitividad

La banca española ha reclamado este viernes una mayor convergencia regulatoria entre actores en el sector europeo, con el fin de impulsar la competitividad a nivel continental. Este es uno de los mayores reclamos que se desprenden de la jornada 'Competitividad para el Crecimiento' organizada por AEB, CECA y UNACC. Para competir con la banca de las mayores potencias del mundo, EEUU y China, que actúan bajo un marco regulatorio común, los representantes del sector han reclamado a la UE una mayor armonización de normas.

En este encuentro han participado varios de los nombres más relevantes del sector bancario a nivel nacional, y también europeo, además de autoridades. El vicepresidente primero del Gobierno y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha llamado a proteger la estabilidad financiera permitiendo, a su vez, que las entidades bancarias puedan competir. Cuerpo ha especificado que "hay unas enormes necesidades de financiación" en un contexto en el que el mercado bancario europeo "sigue estando demasiado fragmentado". Estas necesidades ascienden a 1,2 billones de euros al año, equivalente al 7% del PIB de la UE en inversión año tras año. Ante este escenario, ha abogado por la simplificación y la competitividad.

Una unión crítica

El consejero delegado de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, ha puesto de manifiesto que la unión regulatoria es "crítica", y ha realizado un llamamiento a las autoridades para asimilar regulación entre países. "Sé que supone un sacrificio e implica concesiones de soberanía --por parte de los Estados miembro--, pero lo que no podemos pretender es no tomar esos sacrificios", ha detallado Gortazar durante su intervención, recogida por 'Europa Press'.

En una nota institucional, el gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, ha instado a fortalecer el papel conjunto de los supervisores y a completar la Unión Bancaria Europea con el objetivo de que la legislación europea garantice una capacidad de actuación rápida en caso de deterioro de la actividad de una filial localizada en otro Estado miembro. "Los grupos transfronterizos podrían gestionar sus recursos sin desprotección", sostuvo.

Obstáculos evidentes

Por otra parte, el presidente del BBVA, Carlos Torres, ha argumentado que existen obstáculos que impiden operar en otros países con los mismos procesos con los que lo hacen en España. "Tenemos la experiencia de Italia y Alemania que ha sido exitosa, pero que podría haberlo sido mucho más. Allí, nos encontramos en la práctica reglas distintas a las españolas o puede que incluso las mismas, pero con una interpretación supervisora muy diferente", ha precisado el directivo del banco vasco.

De su lado, el CEO del Santander, Héctor Grisi, ha reconocido que la fragmentación detiene en muchos casos a la banca, identificando este problema como uno de los que más limitan el crecimiento en el continente. "Competimos contra diferentes mercados y no tener la base adecuada rompe nuestras capacidades. Si no logramos cambios a corto plazo que nos ayuden a crecer, Europa no va a ser competitiva de ninguna manera", ha remachado Grissi.

Simplificación regulatoria

Por su parte, el vicepresidente del Consejo de Supervisión del Banco Central Europeo (BCE), Frank Elderson, ha reafirmado la postura de la autoridad bancaria de mantener los requisitos de capital exigidos a las entidades financieras, pero ha destacado la importancia de la simplificación regulatoria con el objetivo de mantener la resiliencia y mejorar la competitividad y la productividad.

"Nuestro objetivo es mantener los niveles actuales de resiliencia para que los bancos puedan seguir desempeñando su papel fundamental en la economía, financiando a empresas y hogares, tanto en épocas de bonanza como de crisis. Si bien mantenemos la resiliencia, consideramos que existe margen para que el legislador simplifique el marco de capital", ha destacado.

Adicionalmente, el director general de CECA, Antonio Romero, ha defendido que la competitividad es un "elemento esencial" en el reequilibrio entre el objetivo de estabilidad financiera y el objetivo de búsqueda de crecimiento económico y ha advertido de que "Europa se equivocará gravemente si no aborda el tema de la competitividad bancaria".