Xavi Abat, abogado: "La corrupción se ha convertido en algo normal, endémico"

El abogado Xavi Abat nos da su opinión sobre el aumento de la corrupción en España, en mitad del episodio actual de inestabilidad, marcado por el juicio al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. En este caso, el experto habla sin tapujos sobre la corrupción como una práctica común en la política española.

La reflexión del abogado sobre un "sistema podrido"

Para Abat, aunque hemos comprobado cómo muchas instituciones se encuentran al servicio de los partidos políticos en otros países, "cada vez más me cuesta ver la diferencia con España". En este caso, asegura que "la corrupción se ha convertido en algo normal, endémico", en un país donde ya nadie se sorprende por estos casos.

Nos encontraríamos en un punto donde ya no importa tanto quien gobierne, la oposición o la ideología. Al contrario, la sensación general sería de que "el sistema está podrido". En este sentido, mientras los partidos políticos acumulan tramas de corrupción, la reacción de los ciudadanos sería siempre la misma.

Según el abogado, las personas suelen justificar las acciones de su partido, sin tener en cuenta si es verdad o mentira. "Hemos sustituido los principios por las siglas", asegura. En vista de ello, el experto asegura que cuando lleguen las elecciones, "millones de personas van a votar exactamente lo mismo".

Su solución para política española es contundente: "necesitamos una regeneración democrática completa". Para el abogado, si todos los ciudadanos continúan votando a quienes los decepcionan una y otra vez, "el problema ya no son los partidos, somos nosotros".

La corrupción y sus efectos en la economía estatal

Y este es un problema que se puede extrapolar a sectores como la economía, uno de los pilares clave para el sostenimiento de un Estado. En mitad del contexto político, medidas como un gasto público elevado, déficit estructural, numerosas deudas estatales o una carga de impuestos insostenible pueden perjudicar la estructura económica del país.

En este sentido, algunos expertos señalan un posible 'saturamiento del sistema español', causado por medidas a corto plazo insuficientes para solucionar los problemas estructurales.

Si hablamos de los efectos inmediatos de la corrupción sobre la economía, la situación no sería demasiado favorable. En este caso, un clima político inestable puede tener efectos muy negativos: desde aumentar la inseguridad jurídica en los negocios hasta ahuyentar posibles inversiones extranjeras.

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A nivel general, la corrupción no tiene un impacto inmediato, sino que puede perjudicar ligeramente el contexto del país a medio y largo plazo (medio punto menos de crecimiento). A su vez, si las cifras de corrupción aumentan hasta niveles insostenibles, este fenómeno podría frenar hasta cinco puntos el crecimiento económico.