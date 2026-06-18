SpaceX se desploma un 7% en Bolsa y encadena dos días de caídas

Las acciones de la compañía SpaceX, propiedad del magnate Elon Musk, caían en el mercado bursátil hasta un 7% en su segundo día consecutivo experimentando bajadas de precio, precedidas de tres jornadas de incrementos tras su salto al parqué del pasado viernes.

El precio de los títulos se sitúa en los 178,4 dólares, frente a los 201,8 dólares que marcó en el pasado cierre, con lo que acumula un revalorización acumulada del 32,5% tras marcar su precio de salida en 135 dólares.

De esta manera, SpaceX retrocede al sexto puesto de mayores empresas por cotización bursátil, pese a haber superado durante los pasados días a Amazon y Microsoft. Con un valoración de 2,35 billones de dólares (2,05 billones de euros), la compañía de Elon Musk solo es superada por Nvidia, Apple, Alphabet --matriz de Google--, Microsoft y Amazon.

La oferta pública inicial (OPI) de SpaceX permitió a la empresa aeroespacial ingresar finalmente unos 85.700 millones de dólares (73.855 millones de euros), después de que las entidades suscriptoras hayan ejercido completamente la opción de sobreasignación ('greenshoe'), según ha precisado la compañía de Elon Musk.

Por su parte, el fundador y consejero delegado de SpaceX ha expresado su confianza en que la empresa aeroespacial alcanzará para 2030 una cifra de ingresos de alrededor de un billón de dólares. "Creo que SpaceX podría alcanzar unos ingresos de aproximadamente un billón de dólares en 2030", sostuvo Elon Musk.

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Tras el salto al parqué de la compañía aeroespacial, el magnate se convirtió en la primera persona del mundo en alcanzar un patrimonio superior al billón de dólares.