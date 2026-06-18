Rosalía y Sol Daurella, en la lista Forbes de mujeres más influyentes de Catalunya

La revista Forbes ha publicado este jueves la lista de las 50 mujeres más influyentes de Cataluña, entre las que se encuentran la cantante Rosalía; la presidenta de Coca-Cola Europacific Parntners, Sol Daurella; la consellera de Territorio y portavoz del Govern, Sílvia Paneque, o la actriz Aina Clotet.

La empresaria Sol Daurella. / EPC

En la segunda edición de esta lista, que el año pasado incluyó a 100 personas, Forbes reúne a 50 mujeres de sectores de influencia del panorama empresarial, político, social, cultural, artístico y deportivo de Cataluña.

Empresa

En el ámbito empresarial, destacan figuras directivas como la presidenta de Coca-Cola Europacific Partners, Sol Daurella; la directora financiera de Mango, Margarita Salvans; la presidenta y consejera delegada de Vueling, Carolina Martinoli, o la directora general de Operaciones y Tecnología de Banco Sabadell, Elena Carrera.

La consellera Sílvia Paneque durante su intervención en el Parlament. / SERGI RAMOS

Política

La lista también incluye a representantes institucionales como la consejera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica y portavoz del Govern, Sílvia Paneque; la primera teniente de alcalde de Barcelona, Laia Bonet; la quinta teniente de alcalde de la capital catalana, Raquel Gil, o la directora general de Comercio de la Generalitat, Marta Angerri.

Ciencia

Entre las científicas y profesionales de la salud seleccionadas aparecen la investigadora especializada en genómica del cáncer Núria López-Bigas; la presidenta del Colegio de Médicos de Barcelona, Elvira Bisbe, y la presidenta de Novartis España, Amaya Echevarría.

Carlota Pi, cofundadora de Holaluz. / Archivo

Innovación

El emprendimiento y la innovación están representados por perfiles como la cofundadora y presidenta ejecutiva de Holaluz, Carlota Pi; la cofundadora de la empresa de robótica e inteligencia artificial Theker, Carla Gómez Cano, o la socia del fondo especializado en salud Asabys Partners, Montserrat Vendrell.

La actriz y directora catalana Aina Clotet, que presenta su largometraje 'Viva' en la edición 79 del Festival de Cannes dentro de la sección Semana de la Crítica, este jueves. / Edgar Sapiña Manchado / EFE

Cultura

En el ámbito cultural y mediático destacan la cantante Rosalía; las escritoras Eva Baltasar, Najat El Hachmi y Regina Rodríguez Sirvent; la actriz, directora y productora Aina Clotet; la directora adjunta de elDiario.es, Neus Tomàs; la directora del Magazine de La Vanguardia, Joana Bonet, y la presidenta de 3Cat, Rosa Romà.

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La clasificación, elaborada por un comité de expertos coordinado por Forbes Women, busca reconocer el liderazgo femenino en distintos sectores de la sociedad catalana y dar visibilidad tanto a figuras consolidadas como a nuevas referentes.