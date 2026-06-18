Pimec reclama una ley española de crecimiento empresarial

La escasa productividad, el peso del sector servicios y un tamaño empresarial medio demasiado pequeño. Son algunos de los males más citados a la hora de valorar la situación de la economía catalana y para poner remedio al tercer punto la patronal Pimec ha trasladado esta tarde al Gobierno central una propuesta para crear una Ley de crecimiento empresarial.

Lo ha hecho el presidente de Pimec, Antoni Cañete, en un acto en Rubí para premiar iniciativas empresariales en el Vallès Occidental. Aprovechando la presencia del ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, Cañete ha reclamado que esta ley se convierta en una prioridad del ministerio.

La patronal de la pequeña y mediana empresa ha reclamado insistentemente en los últimos tiempos una ley que permita que las pymes ganen dimensión, productividad y competitividad. Cañete ha señalado hoy que "Catalunya y España tienen empresas extraordinarias, talento y capacidad emprendedora, pero demasiado a menudo las empresas se encuentran con obstáculos que dificultan su crecimiento".

El presidente de Pimec ha recordado que un estudio del Observatorio de la Pyme señala que un 70% de empresas quiere crecer, pero sólo un 30% lo logra. Por esa razón ha reclamado políticas públicas para eliminar barreras administrativas, reguladoras y fiscales que faciliten el proceso.

Se da la circunstancia de que Pimec ya trabaja en una normativa sobre esta cuestión a escala catalana en un grupo de trabajo con la conselleria de Treball y la de Economia. Esta normativa podría ver la luz en los próximos meses.

"La dimensión empresarial debe situarse en el centro de las políticas económicas porque una empresa que crece es más productiva, más innovadora, más exportadora y más resiliente ante las crisis", ha señalado Cañete.

Al acto de Pimec de este jueves han acudido cerca de 300 empresarios del Vallès, según cálculos de la propia Pimec, además del conseller de Empresa, Miquel Sàmper, la alcaldesa de Rubí, Ana María Martínez, y el presidente de Pimec Vallès Occidental, Xavier Pujol, además del ministro Hereu.