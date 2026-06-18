Occident apuesta por la cultura y se hace con el patrocinio de Porta Ferrada, el festival que lleva 64 años llenando la Costa Brava

La batalla de las grandes marcas por ganar visibilidad en los principales eventos culturales del país suma un nuevo capítulo. La aseguradora Occident ha alcanzado un acuerdo para convertirse en patrocinador principal del Festival Porta Ferrada, uno de los certámenes musicales y culturales con más trayectoria de España, que pasará a denominarse oficialmente Porta Ferrada Occident.

La operación refuerza la estrategia de la compañía de vincular su imagen a experiencias de ocio y cultura, un ámbito en el que cada vez más empresas buscan conectar con el público fuera de los canales publicitarios tradicionales. El festival celebrará su 64ª edición entre el 10 de julio y el 20 de agosto en Sant Feliu de Guíxols (Girona), consolidándose como una de las grandes citas estivales de la Costa Brava.

La incorporación de Occident como naming sponsor supone un paso más en la creciente tendencia del mercado español, donde compañías de sectores como la banca, las telecomunicaciones o los seguros compiten por asociar su marca a festivales con elevada capacidad de convocatoria y repercusión mediática.

El Festival Porta Ferrada nació en 1958 y está considerado uno de los eventos culturales de verano más antiguos del país. A lo largo de las últimas décadas ha evolucionado desde una programación centrada en la música clásica hasta convertirse en una propuesta multidisciplinar que combina conciertos, danza, teatro y otras expresiones artísticas.

La edición de este año contará con nombres destacados del panorama nacional e internacional como David Bisbal, Mónica Naranjo, The Corrs, Rigoberta Bandini, Benjamin Clementine, Israel Fernández y la Compañía Antonio Gades, entre otros. Las actuaciones se repartirán entre distintos espacios emblemáticos de Sant Feliu de Guíxols, incluidos Guíxols Arena, Espai Port, el Monestir, el Teatre Auditori Narcís Masferrer y la Sala Las Vegas.

Desde la aseguradora, la directora de Marketing y Comunicación, Berta Solé, señaló que el acuerdo responde a la voluntad de la compañía de impulsar iniciativas capaces de generar actividad económica y social en el territorio. “Reforzamos nuestra estrategia de vinculación con proyectos culturales de primer nivel que generan un impacto positivo y ofrecen experiencias memorables”, afirmó.

La cultura, un nuevo campo de batalla para las aseguradoras

La alianza se enmarca dentro de Occident Live, la plataforma creada por la compañía para agrupar sus patrocinios culturales y musicales. A través de ella, la aseguradora ofrece acceso a sorteos, experiencias exclusivas y ventajas vinculadas a algunos de los principales festivales del país.

Actualmente, la firma mantiene acuerdos con eventos de gran notoriedad como Primavera Sound, Starlite Occident, Noches del Botánico o Mallorca Live Occident, configurando una estrategia que busca reforzar la notoriedad de marca en un contexto de creciente competencia dentro del sector asegurador.

Con más de 4,7 millones de clientes y una red de más de 13.000 mediadores, Occident forma parte del grupo GCO, uno de los principales operadores aseguradores españoles. La compañía pretende aprovechar el creciente peso económico de la industria cultural y de los festivales, un segmento que cada verano moviliza millones de euros en turismo, hostelería y consumo local.

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La llegada de Occident al Festival Porta Ferrada refuerza precisamente esa dimensión económica del evento, que cada año atrae a miles de visitantes y contribuye a dinamizar la actividad empresarial de la Costa Brava durante la temporada alta.