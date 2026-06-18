Subidas del tipo de interés en hipotecas
Montse Cespedosa, economista: "Este verano vamos a tener un año muy loco con las hipotecas"
La experta en hipotecas recomienda buscar una segunda opción hipotecaria para evitar sorpresas con el tipo de interés
Montse Cespedosa, experta en hipotecas, revela qué debes tener en cuenta si vas a comprar una vivienda en 2026: "Pide siempre que te lo envíen por escrito..."
En el momento de firmar una hipoteca, no todos saben cómo actuar de la forma más adecuada, sobre todo en vista de las variaciones en los tipos de interés y el Euríbor.
Estas son cifras clave que pueden resultar confusas para algunas personas. En vista de ello, la economista y experta en hipotecas, Montse Cespedosa, nos cuenta algunas modificaciones importantes, que pueden tener efectos directos sobre las personas que estén tramitando una hipoteca.
Últimas actualizaciones sobre las hipotecas
Según la experta en hipotecas, el Euríbor presenta una bajada "contra todo pronóstico", con una cifra del 2,75%. A su vez, debemos tener en cuenta que este es el índice de referencia más habitual para calcular o actualizar el interés de las hipotecas variables en Europa.
Por otro lado, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha abierto un expediente sancionador a seis entidades bancarias por competencia desleal en la "guerra de hipotecas".
Además de ello, según Cespedosa, los bancos han subido de manera agresiva los tipos de interés de las hipotecas, y "más a partir de este lunes". Por ello, la experta nos ofrece una recomendación para evitar problemas o malentendidos con los tipos de interés.
Cómo evitar las subidas del tipo de interés
"Si estás tramitando una hipoteca esperando la FEIN (documento oficial que el banco entrega antes de firmar una hipoteca), busca siempre otra alternativa", recomienda la economista.
El principal motivo es que puedes encontrarte con una subida del tipo de interés, una vez que emiten tu hipoteca. Por ello, lo mejor sería recurrir a una segunda opción, para así evitar las subidas cuando la hipoteca quede aprobada.
En todo caso, Cespedosa recomienda tramitar la hipoteca de la forma más segura posible, además de buscar un asesoramiento adecuado en lo que se refiere a ofertas hipotecarias.
- Miles de jubilados pueden reclamar hasta 1.800 euros a la Seguridad Social por el complemento de maternidad
- José Antonio Marina, filósofo: “El mayor error educativo ha sido decirles a los jóvenes: solo importa tu felicidad y lograrla es muy fácil”
- EEUU entregó los mensajes que implican a Zapatero un día después de que Interpol reactivara la detención contra el antiguo dueño de Plus Ultra
- Arnau, 24 años: “Me siento el hombre más rico de la Tierra pudiendo vivir así. Gastas menos y comes por una calidad superior de lo que compras”
- María Cristina, notaria: “Puedes poner la casa a nombre de tus hijos para evitar el Impuesto de Sucesiones”
- Las grandes entidades mueven ficha con los depósitos por la competencia de los neobancos y la subida de tipos del BCE
- Catalunya activa su primer aviso por ola de calor del año y alerta de una subida drástica de los termómetros a partir del domingo
- El BOE lo confirma: Hacienda te vigila si ingresas o sacas dinero del cajero de esta manera