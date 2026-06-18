Montse Cespedosa, economista: "Este verano vamos a tener un año muy loco con las hipotecas"

En el momento de firmar una hipoteca, no todos saben cómo actuar de la forma más adecuada, sobre todo en vista de las variaciones en los tipos de interés y el Euríbor.

Estas son cifras clave que pueden resultar confusas para algunas personas. En vista de ello, la economista y experta en hipotecas, Montse Cespedosa, nos cuenta algunas modificaciones importantes, que pueden tener efectos directos sobre las personas que estén tramitando una hipoteca.

Últimas actualizaciones sobre las hipotecas

Según la experta en hipotecas, el Euríbor presenta una bajada "contra todo pronóstico", con una cifra del 2,75%. A su vez, debemos tener en cuenta que este es el índice de referencia más habitual para calcular o actualizar el interés de las hipotecas variables en Europa.

Por otro lado, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha abierto un expediente sancionador a seis entidades bancarias por competencia desleal en la "guerra de hipotecas".

Además de ello, según Cespedosa, los bancos han subido de manera agresiva los tipos de interés de las hipotecas, y "más a partir de este lunes". Por ello, la experta nos ofrece una recomendación para evitar problemas o malentendidos con los tipos de interés.

Cómo evitar las subidas del tipo de interés

"Si estás tramitando una hipoteca esperando la FEIN (documento oficial que el banco entrega antes de firmar una hipoteca), busca siempre otra alternativa", recomienda la economista.

El principal motivo es que puedes encontrarte con una subida del tipo de interés, una vez que emiten tu hipoteca. Por ello, lo mejor sería recurrir a una segunda opción, para así evitar las subidas cuando la hipoteca quede aprobada.

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En todo caso, Cespedosa recomienda tramitar la hipoteca de la forma más segura posible, además de buscar un asesoramiento adecuado en lo que se refiere a ofertas hipotecarias.