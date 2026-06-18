Empresas
Miquel y Costas reduce beneficios y anuncia nuevas inversiones por 130 M€
El grupo papelero anuncia la renovación de Jordi Mercader Barata como presidente
Miquel y Costas, la sucesión tranquila de una de las grandes papeleras españolas
La catalana Miquel y Costas gana 18 millones en el primer trimestre, un 22,5% menos, por el golpe del dólar y la tensión geopolítica
"En un entorno extremadamente complejo lo hemos hecho mejor que la competencia". Son palabras de Jordi Mercader Barata, presidente de Miquel y Costas, para explicar los resultados de 2025 del grupo papelero catalán. Las grandes cifras son claras: los ingresos de la compañía han sido de 314 millones (un 1,5% más que en 2024) y los beneficios han caído a 45 millones (un 7,7% menos).
Para explicar esta caída en las ganancias, Mercader y el director general de la compañía, Ignasi Nieto, han señalado a un entorno geopolítico complejo, que comenzó con los aranceles impuestos por los Estados Unidos de Donald Trump a las exportaciones europeas, y a lo que siguió un debilitamiento del dólar, que hace menos rentables dichas exportaciones. La demanda del papel, han explicado este jueves ambos ejecutivos, se resintió especialmente en el segundo semestre y a ello hay que sumar las paradas técnicas en las plantas de producción de Miquel y Costas para llevar a cabo mejoras.
La empresa ha celebrado este mismo jueves su junta general de accionistas para aprobar estos números, así como un importante plan inversor para el trienio 2027-2029 que ascenderá a 130 millones de euros y que prevé diversas actualizaciones tecnológicas y en materia de sostenibilidad. Así, los inversores han aprobado un plan en que los dividendos que cobran serán de 18 millones, un 40% del beneficio, así como dos novedades relevantes en el consejo: por una parte, la continuidad del propio Jordi Mercader Barata y por la otra la salida de Eusebio Díaz-Morera, que será relevado por Victoria-Montserrat Lacasa.
Miquel y Costas continúa teniendo en el papel de tabaco su principal producto, con cerca del 60% de las ventas, y a eso le suma la industria alimentaria (con el papel de las bolsas de té, el de las cápsulas de café o el papel de horno) y otros como la industria gráfica o los prospectos farmacéuticos. Por mercados, España es el principal (14% de las ventas), seguido por Suiza, Estados Unidos e Italia. Mercader Barata ha destacado que en China alcanzan un 5% de sus ingresos.
La compañía tiene 950 trabajadores y mantiene nueve centros de producción, ocho de ellos en España y uno más en Argentina. El 40% de su accionariado lo conforman tres familias (los Miquel y Costas, los Miquel y los Mercader), con un total de 3.000 accionistas en total entre los que también se cuentan fondos españoles y extranjeros.
Respecto a la posibilidad de hacer alguna posible compra, Mercader Barata ha admitido que este año estudiaron una compra en Estados Unidos, algo que finalmente descartaron ante las dudas sobre la disponibilidad de mano de obra especializada. "Seguimos analizando opciones", ha señalado el presidente de la histórica empresa, con unos orígenes que se remontan al siglo XVIII.
Nieto, a su vez, ha querido advertir del impacto que está teniendo en la industria europea la pujanza de China. "En 2010 había 1.000 fábricas de papel en Europa y desde entonces han cerrado 150", ha apuntado. El directivo ha señalado, además, que el peso de este sector en el PIB ha caído en cinco puntos en Alemania, histórica locomotora de la economía del continente.
Suscríbete para seguir leyendo
- Miles de jubilados pueden reclamar hasta 1.800 euros a la Seguridad Social por el complemento de maternidad
- José Antonio Marina, filósofo: “El mayor error educativo ha sido decirles a los jóvenes: solo importa tu felicidad y lograrla es muy fácil”
- EEUU entregó los mensajes que implican a Zapatero un día después de que Interpol reactivara la detención contra el antiguo dueño de Plus Ultra
- Arnau, 24 años: “Me siento el hombre más rico de la Tierra pudiendo vivir así. Gastas menos y comes por una calidad superior de lo que compras”
- María Cristina, notaria: “Puedes poner la casa a nombre de tus hijos para evitar el Impuesto de Sucesiones”
- Las grandes entidades mueven ficha con los depósitos por la competencia de los neobancos y la subida de tipos del BCE
- Catalunya activa su primer aviso por ola de calor del año y alerta de una subida drástica de los termómetros a partir del domingo
- El BOE lo confirma: Hacienda te vigila si ingresas o sacas dinero del cajero de esta manera