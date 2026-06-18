Miquel y Costas reduce beneficios y anuncia nuevas inversiones por 130 M€

"En un entorno extremadamente complejo lo hemos hecho mejor que la competencia". Son palabras de Jordi Mercader Barata, presidente de Miquel y Costas, para explicar los resultados de 2025 del grupo papelero catalán. Las grandes cifras son claras: los ingresos de la compañía han sido de 314 millones (un 1,5% más que en 2024) y los beneficios han caído a 45 millones (un 7,7% menos).

Para explicar esta caída en las ganancias, Mercader y el director general de la compañía, Ignasi Nieto, han señalado a un entorno geopolítico complejo, que comenzó con los aranceles impuestos por los Estados Unidos de Donald Trump a las exportaciones europeas, y a lo que siguió un debilitamiento del dólar, que hace menos rentables dichas exportaciones. La demanda del papel, han explicado este jueves ambos ejecutivos, se resintió especialmente en el segundo semestre y a ello hay que sumar las paradas técnicas en las plantas de producción de Miquel y Costas para llevar a cabo mejoras.

La empresa ha celebrado este mismo jueves su junta general de accionistas para aprobar estos números, así como un importante plan inversor para el trienio 2027-2029 que ascenderá a 130 millones de euros y que prevé diversas actualizaciones tecnológicas y en materia de sostenibilidad. Así, los inversores han aprobado un plan en que los dividendos que cobran serán de 18 millones, un 40% del beneficio, así como dos novedades relevantes en el consejo: por una parte, la continuidad del propio Jordi Mercader Barata y por la otra la salida de Eusebio Díaz-Morera, que será relevado por Victoria-Montserrat Lacasa.

Miquel y Costas continúa teniendo en el papel de tabaco su principal producto, con cerca del 60% de las ventas, y a eso le suma la industria alimentaria (con el papel de las bolsas de té, el de las cápsulas de café o el papel de horno) y otros como la industria gráfica o los prospectos farmacéuticos. Por mercados, España es el principal (14% de las ventas), seguido por Suiza, Estados Unidos e Italia. Mercader Barata ha destacado que en China alcanzan un 5% de sus ingresos.

La compañía tiene 950 trabajadores y mantiene nueve centros de producción, ocho de ellos en España y uno más en Argentina. El 40% de su accionariado lo conforman tres familias (los Miquel y Costas, los Miquel y los Mercader), con un total de 3.000 accionistas en total entre los que también se cuentan fondos españoles y extranjeros.

Respecto a la posibilidad de hacer alguna posible compra, Mercader Barata ha admitido que este año estudiaron una compra en Estados Unidos, algo que finalmente descartaron ante las dudas sobre la disponibilidad de mano de obra especializada. "Seguimos analizando opciones", ha señalado el presidente de la histórica empresa, con unos orígenes que se remontan al siglo XVIII.

Nieto, a su vez, ha querido advertir del impacto que está teniendo en la industria europea la pujanza de China. "En 2010 había 1.000 fábricas de papel en Europa y desde entonces han cerrado 150", ha apuntado. El directivo ha señalado, además, que el peso de este sector en el PIB ha caído en cinco puntos en Alemania, histórica locomotora de la economía del continente.