Empresas
La junta de Grifols aprueba reducir capital hasta un 10%
Los accionistas dan luz verde a que la junta pueda solicitar que las acciones de clase A coticen en el Nasdaq norteamericano
Europa Press
La junta general de accionistas de Grifols ha aprobado este jueves una reducción de capital de hasta un 10% mediante la amortización de acciones propias de clase A y clase B. La cita, que ha tenido lugar este jueves en la sede de la empresa en Sant Cugat del Vallès (Barcelona) ha reunido al 61,2% del capital social de la compañía de hemoderivados, equivalentes a 262 millones de acciones.
La reducción de capital se podrá llevar a cabo hasta los 42,6 millones de euros en el caso de las acciones de clase A, que tienen un valor nominal de 25 céntimos y de hasta 26 millones de acciones de clase B, que tienen un valor nominal de cinco céntimos de euro.
Asimismo, los accionistas han aprobado que el consejo de Grifols pueda solicitar la admisión a negociación de las acciones ordinarias de clase A en el norteamericano índice Nasdaq.
La reducción de capital es una fórmula habitual en las empresas que quieren mejorar el precio de la acción y la retribución a los accionistas, ya que al desaparecer acciones, las existentes pasan a concentrar más valor de la compañía. Cabe recordar que en 2020 las acciones de la empresa catalana superaban los 30 euros, pero distintas crisis (de existencias de plasma o el ataque de Gotham) han rebajado su valor hasta los nueve euros.
La junta también ha aprobado la reelección de Montserrat Muñoz y Susana González como consejeras de la compañía, así como la reelección de Deloitte como auditora de sus cuentas.
Ampliación del 50%
Los accionistas de la empresa de la familia Grífols han aprobado dotar al consejo de la facultad de ampliar el capital social de la compañía en un 50% en un plazo de 5 años, pudiendo ejercer este derecho una o varias veces.
El mismo punto del orden del día contempla la posibilidad de excluir el derecho de suscripción preferente en las correspondientes ampliaciones de capital hasta un límite del 20% del capital social.
Durante la reunión se han aprobado las cuentas de 2025, el informe de gestión y el estado de información no financiera, y se ha reelegido a Deloitte como verificador de la información sobre sostenibilidad.
La junta ha votado en contra del punto 11 del orden del día, que debía autorizar al consejo para convocar juntas generales extraordinarias con 15 días de antelación.
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