Agricultura
Isabel Rovira, directora de la Escola Agrària: "Cuesta encontrar jóvenes que quieran ser agricultores, la formación medioambiental tiene mucha más demanda"
Cerrado el proceso de inscripciones y con el nuevo curso ya delante, Isabel Rovira explica que el ciclo forestal del Solsonès llena plazas mientras se mantiene a la baja la demanda del de agricultura y ganadería
Miquel Spa
Si bien el mundo de la agricultura está en el centro de la actualidad desde hace años con movimientos como la Revolta Pagesa y los cortes de carretera, la formación en este sector continúa viviendo una demanda baja que pone en cuestión el futuro del sector. El ciclo de Gestión Forestal de la Escola Agrària del Solsonès ha vuelto a llenar todas las plazas disponibles, mientras que el de Paisajismo y Medio Rural registra una demanda muy inferior, con solo 10 solicitudes para 22 plazas. La tendencia consolida el peso creciente de los estudios vinculados al medio natural por encima de los itinerarios más orientados a la agricultura y la ganadería.
La directora del centro, Isabel Rovira, explica que el ciclo forestal “está lleno” y que “tenemos más solicitudes que oferta de plazas”. En este sentido, detalla que la escuela ha optado por reducir los grupos: “Nosotros reducimos los grupos, no ofrecemos las 30 plazas. Tenemos muchas salidas y preferimos grupos más reducidos”.
En cambio, el ciclo de Paisajismo y Medio Rural mantiene una demanda más discreta. “Es un ciclo que no es tan atractivo para los jóvenes, me imagino, el tema de hacer de agricultores y ganaderos. No les atrae tanto como el tema del medio natural”, afirma Rovira. “Estamos con 10 inscripciones, que es lo habitual.”
El centro mantiene abierta la posibilidad de incorporar nuevos alumnos en este itinerario hasta septiembre, mientras que el forestal ya ha cerrado plazas.
En paralelo, la escuela trabaja en un certificado profesional vinculado a los aprovechamientos forestales, pero el proyecto depende de una convocatoria administrativa aún pendiente. “No ha salido ni la convocatoria, no sabemos ni cómo irá”, apunta la directora, que sitúa la posible implantación como muy pronto en 2027.
Por lo que respecta a las instalaciones, Rovira asegura que no hay novedades previstas: “No, no. Hemos hecho mucho trabajo estos últimos años y ahora estamos bien. Tenemos la escuela a punto”.
Formación continua aún en el segundo semestre
En el ámbito de la formación continua, el centro mantiene una elevada actividad, con más de 30 cursos anuales. La demanda se concentra especialmente en el ámbito forestal, con cursos de motosierra, desbrozadora y control de especies cinegéticas. De cara al otoño, se programarán once cursos más con propuestas diversas, desde coaching, jardinería hasta mecánica avanzada o formación obligatoria para profesionales del sector porcino.
Con estos datos, la Escola Agrària del Solsonès consolida su papel como centro de referencia en formación forestal y ambiental, mientras el peso de los estudios tradicionales de agricultura pierde fuerza entre los jóvenes.
Suscríbete para seguir leyendo
- Miles de jubilados pueden reclamar hasta 1.800 euros a la Seguridad Social por el complemento de maternidad
- José Antonio Marina, filósofo: “El mayor error educativo ha sido decirles a los jóvenes: solo importa tu felicidad y lograrla es muy fácil”
- EEUU entregó los mensajes que implican a Zapatero un día después de que Interpol reactivara la detención contra el antiguo dueño de Plus Ultra
- Arnau, 24 años: “Me siento el hombre más rico de la Tierra pudiendo vivir así. Gastas menos y comes por una calidad superior de lo que compras”
- María Cristina, notaria: “Puedes poner la casa a nombre de tus hijos para evitar el Impuesto de Sucesiones”
- Las grandes entidades mueven ficha con los depósitos por la competencia de los neobancos y la subida de tipos del BCE
- Catalunya activa su primer aviso por ola de calor del año y alerta de una subida drástica de los termómetros a partir del domingo
- El BOE lo confirma: Hacienda te vigila si ingresas o sacas dinero del cajero de esta manera