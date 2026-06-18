El III Foro del Mediterráneo reclama menos centralismo y más humanismo y diálogo en su cierre en Barcelona

Se ha puesto este jueves el Rey de España, Felipe VI, la gorra de capitán para bendecir y desear ‘bon vent i barca nova’ –que se dice en valenciano y catalán– al III Foro Económico y Social del Mediterráneo. “En la construcción de un barco llega siempre un momento decisivo que es la ‘prueba de mar’, y vosotros, con estas tres ediciones de foro y la perspectiva de una cuarta, la habéis superado con creces: el barco navega, y navega bien”, ha felicitado el monarca, protagonista inevitable de la última jornada de este encuentro anual organizado entre Prensa Ibérica y La Fundació La Caixa.

Celebrado este 2026 en el CosmoCaixa de Barcelona (aunque ya listo para zarpar a Palma, el año que viene), la jormada de este jueves estaba pensada para que el centro fueran las personas, según se ha puesto de manifiesto solo empezar el evento.

Lo ha inaugurado el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, quien no se ha conformado con un solo titular. Por elegir uno: como motor industrial y exportador del país, el Mediterráneo –ha dicho– “es la mayor enmienda que uno puede hacer a la España centralista y a la concepción unitarista del Estado español”.

La financiación autonómica

Esa misma idea ha destacado horas más tarde Salvador Illa, president de Catalunya: España “debe reforzar su apuesta por el eje mediterráneo y no caer en la visión centralista del pasado”, ha sostenido el mandatario catalán, aprovechando para defender la nueva propuesta de financiación autonómica, justo después de que su homólogo valenciano, Juanfran Pérez Llorca, se refiriera veladamente a ella más bien en dirección opuesta. “El liderazgo económico del Mediterráneo no puede partir de la desigualdad entre territorios”, ha sentenciado.

El President de la Generalitat Salvador Illa interviene durante su discurso en el Foro Económico y Social del Mediterráneo celebrado en CosmoCaixa, ante representantes institucionales, empresariales y del ámbito económico. / ZOWY VOETEN / PIM

Más conciliador había sido, antes, el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, quien ha dedicado el grueso de su discurso a reivindicar el Mediterráneo como una “casa común”. “Debe seguir siendo espacio de diálogo y crecimiento”, ha lanzado, postulando a este mar como artífice de un “papel crucial en este momento geopolítico de ruptura”.

Las sanas fricciones municipales

Si no ruptura, algo de fricción sí se ha percibido al juntar sobre el escenario a aquellos políticos que están más cerca del día a día de los ciudadanos. Nada que no sirva para enriquecer el debate, han apuntado los alcaldes de Barcelona, Palma, Málaga y Cartagena, Jaume Collboni, Jaime Martínez Llabrés, Francisco de la Torre y Noelia Arroyo. La conversación ha dejado constancia de que el primer regidor de la ciudad andaluza no compra, por ejemplo, la fórmula barcelonesa de topar el precio de los alquileres.

Tampoco cree en ella el primer edil mallorquín, aunque él tiene claro que el problema está en otra parte: “Necesitamos herramientas para tomar las decisiones que consideremos mejor para nuestra ciudad”, ha reclamado al Gobierno Martínez Llabrés, justo antes de erigirse formalmente como anfitrión del IV Foro del Mediterráneo, que se celebrará en Palma el año que viene.

El alcalde de Palma, Jaime Martínez Llabrés sostiene la figura que le hace anfitrión del siguiente Foro del Mediterráneo, junto a Jaume Collboni, alcalde de Barcelona, anfitrión saliente / PIM

Su discurso ha evidenciado que, pese a las tres ediciones previas, hay debates que deben seguir teniendo lugar: vivienda, modelo turístico, infraestructuras, cambio climático, revolución tecnológica… y humanismo, claro, el mantra que no ha parado de repetir el catedrático Francesc Torralba en la primera ponencia académica de la jornada. “La idea fundamental del humanismo es la dignidad de la persona”, ha simplificado. “Uno tiene un valor infinito por el mero hecho de ser persona”, ha subrayado, en una solemne y aplaudida intervención.

También ha calado, en este sentido, la exposición de Marc Palahí, actual máximo responsable de la Circular Bioeconomy Alliance. Este científico ha denunciado que el ecosistema natural suele quedar “fuera de los balances económicos y de las medidas de protección”, rutina que es culpable parcial de que estemos inmersos en una crisis climática y de biodiversidad sin precedentes.

Los problemas naturales del mar

Precisamente, el comisario europeo de Pesca y Océanos, Costas Kadis, ha agregado a la lista de problemas esta pérdida de biodiversidad o la explotación insostenible de los recursos, aunque él mismo se ha contestado que la Unión Europea (UE) está trabajando tanto en medidas que “promuevan una economía azul próspera y una pesca sostenible”, como en una ley europea de los océanos, que simplificará el panorama legal en torno al espacio marítimo.

“Será histórica”, ha afirmado el comisario, en una intervención en vídeo que ha puesto el broche a la conferencia previa de la documentalista y exploradora Celine Cousteau.

Esta oradora francesa ha traído el pensamiento budista a un foro eminentemente político y económico, y ha hecho gala de profunda veneración al ecosistema marino, al tiempo que ha puesto encima de la mesa todo lo que lo amenaza: plásticos, calentamiento global, desconocimiento sobre como relacionarnos con su fauna... "No podemos solucionar estos problemas como hemos hecho siempre", ha diagnosticado esta también psicóloga, recomendando recurrir a un pensamiento más simple y a una actitud más infantil frente a la vida para conectar de verdad con la naturaleza y empatizar con todo lo que puede hacer uno para preservarla. Sea trabajador raso o el más alto ejecutivo de una compañía.

La visión empresarial

Los empresarios estaban llamados, de hecho, a reflexionar sobre el resto de retos que enfrenta la región mediterránea. El consejero delegado de Metrovacesa, Jorge Pérez de Leza, ha identificado las nuevas formas de vivir de la población actual como reto añadido a la evidente falta de volumen de vivienda. El consejero delegado de Iryo, Fabrizio Favara, y el presidente de Baleària, Adolfo Utor, han hecho un alegato a favor de la intermodalidad como fórmula de movilidad y han aprovechado para denunciar el retraso en infraestructuras y la excesiva presión regulatoria.

Jorge Pérez de Leza, consejero delegado de Metrovacesa, entrevistado por Gemma Martínez, directora de El Periódico / maitecruz / PIM

El director general de Telefónica en Catalunya, Chema Casas, ha reivindicado la inteligencia artificial (IA) como aceleradora de la productividad y ha reclamado aumentar la intensidad con la que se construyen las capacidades que van a permitir su eclosión. También han identificado a la IA como revulsivo –aunque no solución mágica para todo–, la consejera delegada del grupo Eurofirms, Anna Golsa, y el vicepresidente y director general en el sur de Europa de Wolters Kluwer Tax & Accounting, Tomàs Font.

"Lo más relevante es la capacidad de desarrollar proyectos", ha resumido luego José Luis Vilar, director general del grupo Nealis, un holding de empresas que se dedican a la gestión de servicios varios en una ciudad. Su proclama ha sido que hace falta "simplificar la regulación" y "que la colaboración públicoprivada sea una realidad", para "desatascar" estos grandes proyectos estratégicos.

Energía, gastronomía y turismo

De la necesidad de innovar en el cuidado de las personas ha reflexionado el director general de Estrategia de DKV Seguros, Julián Nuño, y el director general Nuclear de Endesa, Gonzalo Carbó, ha aportado la nota energética a la jornada: "La receta es más electricidad, así de simple: más renovables, más almacenamiento y más electrificación por la parte de la demanda", además de "despejar las incertidumbres para invertir en distribución".

La mirada gastronómica ha corrido a cargo de los chefs Ferran Adrià, Najat Kaanache y Begoña Rodrigo, que han puesto luz sobre la inmensa variedad de cocinas mediterráneas que existen dentro de este concepto tan a menudo percibido como una única cosa y han aprovechado para vindicar el peso que la cocina tiene en la economía española: es del 27%, ha precisado Adrià, sumando campo y restauración, mucho más que el turismo, sector que ha protagonizado el último tramo de la jornada.

Los cocineros Ferran Adrià, Najat Kaanache y Begoña Rodrigo en el III Foro del Mediterráneo / MANU MITRU / EPC

Ha sido la secretaria de Estado de Turismo, Rosario Sánchez, la encargada de abrir este último bloque, subrayando el "fenómeno profundamente complejo" que es el turismo y todo lo que se tiene que tener en cuenta precisamente por eso (gestión de la demanda, convivencia con las ciudades, huella medioambiental...).

Esto, como antesala a un debate que ha contado luego con la participación de Vicent Marí (Consell Insular d'Eivissa), Mireia Prieto (Booking), Cristina Lagé (Turisme de Catalunya) y Álvaro Macarro (Moeve) y que ha sido ejemplo de sintonía publicoprivada. "Lo importante es gestionar, no criticar", queda como resumen.

Noticias relacionadas

El responsable de compendiar tan ecléctica agenda y tan amplio debate, ha sido Aitor Moll, consejero delegado de Prensa Ibérica, quien ha repasado todo lo acontecido en las dos jornadas de Foro, poniendo de relieve el motor que es el Mediterráneo para la economía española. "Aquí ponemos el broche final, pero este cierre es también un nuevo comienzo", ha concluido. "Desde este preciso instante, empezamos a trabajar en la edición de 2027", ha cerrado.