Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
IncendiosPortugalZapateroFedCrucerosMamarazzisCentre de la VilaOla de calorTrump
instagramlinkedin

En Directo

III Foro Económico y Social del Mediterráneo

Foro Mediterráneo, en directo | Jordi Hereu: "El Arco Mediterráneo es nuestra interacción con el sur global"

La agenda de hoy desplaza el foco hacia las personas, la cohesión social, la vivienda, la sostenibilidad, el turismo, la transformación urbana y la competitividad territorial

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Jaime Mejías

Pablo Gallén

Marcos Rodríguez

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

La tercera edición del Foro Económico y Social del Mediterráneo afronta este jueves su jornada de clausura después de un primer día marcado por las grandes cuestiones geopolíticas, económicas y estratégicas que condicionan el futuro de la región. La jornada de hoy desplaza el foco hacia las personas, la cohesión social, la vivienda, la sostenibilidad, el turismo, la transformación urbana y la competitividad territorial, con la participación de varios ministros, presidentes autonómicos, alcaldes de las principales ciudades mediterráneas y la intervención de S.M. el Rey, en una sesión que pretende aterrizar los grandes compromisos debatidos ayer en propuestas concretas para el futuro del arco mediterráneo.

Sigue aquí en directo todas actualidad y última hora del Foro del Mediterráneo.

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Miles de jubilados pueden reclamar hasta 1.800 euros a la Seguridad Social por el complemento de maternidad
  2. José Antonio Marina, filósofo: “El mayor error educativo ha sido decirles a los jóvenes: solo importa tu felicidad y lograrla es muy fácil”
  3. EEUU entregó los mensajes que implican a Zapatero un día después de que Interpol reactivara la detención contra el antiguo dueño de Plus Ultra
  4. Arnau, 24 años: “Me siento el hombre más rico de la Tierra pudiendo vivir así. Gastas menos y comes por una calidad superior de lo que compras”
  5. María Cristina, notaria: “Puedes poner la casa a nombre de tus hijos para evitar el Impuesto de Sucesiones”
  6. Las grandes entidades mueven ficha con los depósitos por la competencia de los neobancos y la subida de tipos del BCE
  7. Catalunya activa su primer aviso por ola de calor del año y alerta de una subida drástica de los termómetros a partir del domingo
  8. El BOE lo confirma: Hacienda te vigila si ingresas o sacas dinero del cajero de esta manera

Jordi Hereu declara a su llegada al Foro Económico y Social del Mediterráneo

Foro del Mediterráneo: segunda jornada, en imágenes

El Ibex 35 abre con una caída del 0,1% y pierde los 19.400 puntos

El Ibex 35 abre con una caída del 0,1% y pierde los 19.400 puntos

III Foro Mediterráneo, en directo | Jordi Hereu: "El Arco Mediterráneo es nuestra interacción con el sur global"

III Foro Mediterráneo, en directo | Jordi Hereu: "El Arco Mediterráneo es nuestra interacción con el sur global"

Las empresas aceleran el uso de la IA sin conocer todas sus consecuencias legales

Las empresas aceleran el uso de la IA sin conocer todas sus consecuencias legales

Así fue la cena de bienvenida previa al III Foro del Mediterráneo

Markus Haupt: «Aceleremos juntos el futuro industrial del Mediterráneo»

Markus Haupt: «Aceleremos juntos el futuro industrial del Mediterráneo»

Precio de la gasolina y diésel hoy, 18 de junio en España por la Guerra de Irán: desplome de los carburantes

Precio de la gasolina y diésel hoy, 18 de junio en España por la Guerra de Irán: desplome de los carburantes