Foro Mediterráneo, en directo | Jordi Hereu: "El Arco Mediterráneo es nuestra interacción con el sur global"

La tercera edición del Foro Económico y Social del Mediterráneo afronta este jueves su jornada de clausura después de un primer día marcado por las grandes cuestiones geopolíticas, económicas y estratégicas que condicionan el futuro de la región. La jornada de hoy desplaza el foco hacia las personas, la cohesión social, la vivienda, la sostenibilidad, el turismo, la transformación urbana y la competitividad territorial, con la participación de varios ministros, presidentes autonómicos, alcaldes de las principales ciudades mediterráneas y la intervención de S.M. el Rey, en una sesión que pretende aterrizar los grandes compromisos debatidos ayer en propuestas concretas para el futuro del arco mediterráneo.

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El potencial del Mediterráneo como factor de cambio "El 47% del agregado bruto industrial, más del 50% de las exportaciones. Este es uno de los escenarios primordiales para impulsar el cambio hacia una economía más abierta, y donde tenemos que incrementar el peso de la industria manufacturera en nuestra economía", ha ampliado el ministro de Industria y Turismo.

Jordi Hereu: "Este es el año para tomar compromisos" "El Mediterráneo nos obliga y nos impulsa a comprometernos con el desarrollo, el multilateralismo y la paz. Quiero hacer algunos comentarios sobre la dimensión de la prosperidad. Este es el año para tomar compromisos, y yo hablaré de algunos que están en marcha", ha abundado Hereu.

Los problemas estructurales desde la cercanía "Me parece importante hablar del agua desde Barcelona, de la energía y los retos energéticos desde Castellón, plantear la movilidad metropolitana de Valencia, de vivienda desde Alicante, de industria desde Murcia, y del impacto de un boom tecnológico que se debe hacer compatible con la calidad de vida en una gran ciudad como Málaga", ha valorado Hereu en su intervención

El ministro Jordi Hereu inaugurará las intervenciones El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, será el encargado de dar el pistoletazo de salida a esta jornada

Da comienzo la jornada Ya da comienzo la segunda jornada del Foro Económico y Social del Mediterráneo, que alcanzará su punto álgido con la intervención del Rey Felipe VI

Javier Colomina y los frentes abiertos de la OTAN Otra de las intervenciones más interesantes de la pasada jornada fue la de Javier Colomina, representante especial del secretario general de la OTAN para la Vecindad Sur. El diplomático centró su intervención en la convulsa región del Sahel, uno de los principales motores de migración irregular, y no ocultó un cierto pesimismo: "Puedo ver el final de la guerra en Ucrania, pero no soy capaz de ver el fin de los problemas en el Sahel, con un terrorismo brutal y con un control del territorio muy pequeño por parte de los estados". En el diagnóstico del alto cargo de la OTAN, el Sahel es "la mayor amenaza que hay para el mundo".

Llegan las autoridades a CosmoCaixa Comienzan a llegar las autoridades a CosmoCaixa para comenzar la jornada. En esta imagen, el presidente de Prensa Ibérica, Javier Moll, y el consejero delegado, Aitor Moll, junto al ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu Javier Moll, Jordi Hereu y Aitor Moll, a su llegada a CosmoCaixa / EL PERIÓDICO

Crónica de la primera jornada De la crónica de la primera jornada, repasando todas las intervenciones realizadas en la primera jornada del Foro, se encargó el corresponsal económico de EL PERIÓDICO, Albert Martín. Pueden leerla pinchando sobre este enlace

Anne Applebaum alerta sobre los autócratas "Podemos mirar a nuestra historia e ideales y estoy convencida de que en este nuevo mundo podemos elegir ser algo diferente". La periodista e historiadora Anne Applebaum quiso cerrar su intervención en la jornada del miércoles del Foro del Mediterráneo con unas palabras de optimismo. Por "algo diferente" se refería a un camino diferenciado del de los Estados Unidos de Donald Trump y el de la Rusia de Vladimir Putin, a los que desnudó en un afilado discurso que fue tal vez el más aplaudido del día en el CosmoCaixa.