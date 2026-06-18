David Jiménez, abogado: "Si no realizas los pagos de impuestos en el plazo establecido, Hacienda puede sancionarte"

Una vez que llega la noticia de un fallecimiento, no todas las personas saben cómo actuar, o incluso desconocen los trámites legales que se generan. Por ello, siempre puede haber casos en los que no se cumple con las fechas previstas.

En este caso, el abogado experto en herencias, David Jiménez, nos explica las consecuencias fiscales que puede tener un simple descuido con las fechas establecidas. Jiménez pone un ejemplo: "Mi padre falleció hace 8 meses y no hemos hecho nada de la herencia".

Seis meses desde el fallecimiento para tramitar impuestos

En vista de ello, es cuando surge la pregunta: ¿Hacienda me puede sancionar? Pues el abogado admite que sí, la Administración podrá imponer sanciones fiscales contra los herederos.

A la hora de aplicar medidas, Hacienda suele fijar una fecha límite para tramitar los impuestos de una herencia. En concreto, este plazo sería de "seis meses desde la fecha de fallecimiento".

Por ello, si no realizas los pagos de impuestos correspondientes en estos seis meses, "la Administración puede sancionarte". Sin embargo, el experto aclara que existen formas de evitar consecuencias negativas.

Una alternativa clave: la prórroga del plazo hasta los 12 meses

De esta forma, si el heredero sabe que tardará más de seis meses en realizar los trámites fiscales, puede solicitar una prórroga. Ahora bien, esta ampliación se debe pedir durante los cinco meses después del fallecimiento. En caso contrario, esta medida no tendría efecto.

Una vez que se aplica la prórroga, el plazo total se ampliaría hasta los 12 meses, es decir, un año para gestionar los impuestos derivados del fallecimiento. Aunque el abogado aclara que esta ampliación de plazos no es gratuita, ya que "la Administración te va a cobrar intereses".

Ahora bien, si ya han pasado los primeros seis meses y no has presentado una prórroga (o decides hacerla fuera de plazo), las autoridades fiscales te pueden sancionar, aplicando un recargo sobre los impuestos.

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En todo caso, el abogado recuerda la importancia de informarse adecuadamente sobre la normativa sobre sucesiones y donaciones, ya que puede ahorrarnos futuros problemas con Hacienda. Por ello, si el heredero se encuentra en una situación similar, lo que debe hacer es solicitar una prórroga lo antes posible y, con ello, evitar sanciones o recargos extra en los impuestos.