La 'startup' de ciberseguridad NeuralTrust cierra una primera ronda de inversión de 17 millones de euros

Hace apenas año y medio que existen formalmente, pero acaban de atar una de las rondas de financiación semilla más cuantiosas de Europa en el campo de la ciberseguridad. Estas operaciones son aquellas que se dirigen a terminar de desarrollar producto y a validar que existe un mercado real para la idea, algo que, en realidad, ya sabe NeuralTrust, que en este tiempo ha seducido como clientes a Air Europa, Abanca, Iberia o el Banc Sabadell, además de a otros bancos globales o compañías energéticas, que en su mayoría –afirman desde esta tecnológica catalana– ingresan más de 1.000 millones de dólares al año.

Visto así, sorprende menos que la primera inyección de capital profesional que recibe esta 'startup' –que suele ser de como mucho 1 millón de euros en España– sea de 20 millones de dólares (17 millones de euros). La operación la lidera la firma alemana Alstin Capital, pero también han participado en ella VentureFriends, Seaya, Kibo Ventures, Banc Sabadell, el fondo conjunto de EA Ventures y Plug and Play o el fondo de capital riesgo de IESE Business School (Finaves).

Con el dinero, la empresa pretende financiar la ampliación de su equipo de ingeniería, el desarrollo e integración de los varios productos de NeuralTrust, así como la expansión por Europa. Más adelante vendrá Estados Unidos, donde ya tienen una pequeña oficina en Nueva York. De momento son una veintena de trabajadores repartidos mayoritariamente entre Barcelona y Londres.

Qué hace NeuralTrust

Esta empresa desarrolla soluciones de ciberseguridad específicamente pensadas para los agentes de inteligencia artificial generativa, como son ChatGPT y similares. "Todas las empresas están desplegando modelos de IA y agentes, herramientas que te contestan a cosas pero que también se utilizan para realizar acciones dentro de la compañía", contextualizaba el consejero delegado de NeuralTrust, Joan Vendrell, en una entrevista con EL PERIÓDICO.

"Nosotros lo que hacemos es poner una capa de seguridad sobre todo esto", simplificaba. Se refiere a tener localizados todos los agentes y modelos de IA que se estén utilizando, hacer evaluación de riesgo, evitar acciones incorrectas... "Igual que ahora se te bloquea un mail por riesgo a que sea un 'phishing', [este sistema] te bloquea una respuesta que no sea correcta o una petición tuya que sea insegura", resuelve. "Esta ronda nos permite seguir construyendo la capa de infraestructura que hace que la adopción de la IA sea medible, gobernable y segura", agrega ahora.

"Los agentes de IA se están integrando en la infraestructura empresarial más rápido de lo que los equipos de seguridad pueden adaptarse, por lo que el momento de establecer el control es ahora", coincide el socio de Alstin Capital, Alexander Meyer-Scharenberg, quien destaca de NeuralTrust no solo el producto, sino la visión del equipo detrás. Sus fundadores han ocupado puestos de responsabilidad en Mango, Amazon y McKinsey. "Han construido una auténtica capa de control, no una solución puntual más, y las empresas pueden operativizarla hoy mismo", termina.