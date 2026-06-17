Marta Colet (Veolia): "España es un referente mundial en agua regenerada, pero hay recorrido de mejora"

En España, no hay lugar para complejos si de agua regenerada se trata. "Sin duda, somos un referente mundial", ha asegurado, en la primera jornada del III Foro del Mediterráneo, Marta Colet, directora de concesiones de Veolia. Esta es la multinacional francesa que, dedicada al tratamiento del agua, la producción de energía y la gestión de residuos, compró Suez hace unos años y, consecuentemente, Agbar (marca que ha eliminado) y Aigües de Barcelona, además de otro centenar de marcas en España.

En este sentido, Colet ha mencionado "la gestión de algua en Barcelona y su área metropolitana" como "un caso de éxito". Se refiere a que "se está consiguiendo adaptar esta ciudad y su entorno a los retos del cambio climático".

En conversación con Albert Sáez, director general de contenidos de Prensa Ibérica, esta directiva ha puesto la sequía como caso paradigmático. La ciudad ha sufrido "mucha presión" por la "escasez de agua" y si ha respondido, ha dicho, "ha sido por un conjunto de elementos y condiciones que lo han hecho posible".

El último episodio de sequía, ha proseguido, "ha puesto a prueba el sistema", pero les ha "obligado a repensar la relación con el agua" y les dio la "oportunidad de acelerar soluciones". "La gran innovación ha sido disponer de este nuevo recurso que es el agua regenerada", ha explicado.

Según ha perfilado Colet, el Área Metropolitana de Barcelona dispone de soluciones y recursos más convencionales (los ríos, los acuíferos...), pero también desalinización y agua regenerada. Sáez le ha preguntado, llegados a este punto, qué es extrapolable de todo esto al resto de España.

"Lo que es importante es que en cada entorno o ciudad se haga el modelo en función de los recursos disponibles, als características socioeconómicas o los recursos de agua", ha contestado la directiva. "Es importante este ejercicio de que en cada territorio se haga un diagnóstico y se pueda planificar con tiempo la combinación adecuada", ha agregado.

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Ahí, de hecho, el recorrido de mejora, así como en la regulación o en la tarificación. "Estos elementos se tienen que gestionar adecuadamente".