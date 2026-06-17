Marco Bermúdez, CEO con 14 años: "No es que haya dejado de hacer las cosas que hace un chaval de mi edad, pero emprendiendo me lo paso bien"

Generalmente, los niños de 14 años suelen preocuparse por aprobar los exámenes de matemáticas o por quedar con los amigos el fin de semana. Marco Bermúdez es uno de esos niños de 14 años, pero con una gran peculiaridad: ha construido dos empresas, habla en pódcast y conferencias, y tiene en beta un software para ayudar a ingenieros a diseñar puentes.

Marco Bermúdez es un joven emprendedor asturiano de 14 años considerado uno de los emprendedores más jóvenes de España. A los 8 años se incorporó a Genius School, una escuela de emprendimiento para niños, donde aprendió oratoria, gestión de equipos y metodología empresarial. Desde entonces ha desarrollado varios proyectos, entre los que destaca una empresa de impresión 3D con la que comenzó a facturar a los 11 años.

Primeros proyectos de emprendimiento

Recientemente ha acudido al pódcast 'Hablando en Plata' para explicar su trayectoria y cómo ha conseguido triunfar con tan solo 14 años. Según este joven emprendedor, su primer proyecto fue "crear una web con robots humanoides con inteligencia artificial para ayudar a personas mayores. Al final no salió nada, pero aprendí a hacer lo que es una propuesta de valor, analizar la competencia, hablar en público, a presentar y a convencer a otras personas de que mi idea igual sí que es buena".

También explica que un día que estaba de compras con su padre, no pudieron encontrar un producto determinado y eso lo llevó su primer proyecto, en el que llegó a buscar una financiación de 30.000 euros. En este caso decidió crear un Google Maps, pero para supermercados.

Ser creativo y constante

Bermúdez explica cuáles son las claves, según él, para triunfar en el mundo del emprendimiento: "La base de todo emprendedor es ser creativo. Es importante ser creativo, primero para saber encontrar una buena idea y después para seguir sabiendo cómo desarrollarla y no para cambiar de proyecto cada dos meses. También es muy importante ser constante, saber cuándo trabajar y saber en qué momentos tienes que descansar, pero sobre todo tener una constancia y seguir haciendo cosas día a día".

Pero realmente, aunque Marco Bermúdez sea un prodigio dentro del emprendimiento, no deja de ser un niño de 14 años con las obligaciones normales de los niños de su edad. "Yo voy al colegio, tengo mis amigos, juego a baloncesto, estoy con mi familia y hago todas las cosas que hace un niño de 14 años. Entonces la clave para tener más tiempo, para ganar horas extras cada día, es no estar ocupado, o al menos estar ocupado, pero que ese tiempo de ocupación sea de verdad efectivo", explica Bermúdez.

Invertir el tiempo en lo que de verdad importa

De esta manera, el joven emprendedor argumenta que siempre se puede sacar tiempo para emprender. Su clave para triunfar es invertir el tiempo en lo que de verdad importa. En vez de estar con el móvil cinco horas al día, es mejor dedicar el tiempo a cosas que de verdad te aporten valor. En su caso, lo que le gusta es crear sus empresas, pero en otros casos puede ser jugar al fútbol o estudiar para una carrera.

Finaliza dejando claro que "no es que haya dejado de hacer las cosas que hace un chaval de mi edad, pero yo, viniendo a estos eventos y emprendiendo, me lo paso bien también. Entonces yo creo que incluso sin tener ese Instagram, esa dopamina rápida que, podría parecer diversión, yo creo que me lo paso muy bien". También añade que, gracias a la educación que ha recibido, no le afecta como a veces la gente de su entorno escolar se burla de él y de sus proyectos.