Fecha confirmada: los jubilados podrán volver a ser autónomos sin renunciar por completo a la pensión a partir de agosto

La jubilación ya no tendrá por qué ser necesariamente un punto final. El Gobierno aprobó hace tres semanas una reforma que permitirá que los jubilados vuelvan a trabajar como autónomos y sigan cobrando la pensión. Un cambio histórico y una medida más para tratar de mejorar la sostenibilidad del sistema público de pensiones, la cual cada vez está más en entredicho para los principales organimos públicos y económicos. La medida forma parte de la reforma de la denominada jubilación flexible y supone una de las novedades más relevantes de los últimos meses en materia de pensiones y trabajo autónomo.

En principio, se presupone el mes de agosto (los últimos días) como fecha de entrada en vigor, ya que el calendario de aplicación, anunciado tras la aprobación de la norma, contemplaba su puesta en marcha tres meses después de recibir luz verde. Como el anuncio se hizo a finales de mes de mayo, se estima que la entrada en vigor será, por consiguiente, a finales del mes de agosto, para comenzar el nuevo curso laboral en septimebre con esta medida.

En la práctica, el cambio permitirá que algunos jubilados puedan reincorporarse al mercado laboral como autónomos y seguir cobrando una parte de su pensión, algo que hasta ahora estaba mucho más limitado en esta modalidad.

¿Y qué cambia exactamente con la nueva jubilación flexible? Pues bien, la principal novedad es que la jubilación flexible deja de estar vinculada exclusivamente al trabajo por cuenta ajena a tiempo parcial y pasa a admitir también actividades por cuenta propia. De esta forma, quienes cumplan los requisitos establecidos podrán desarrollar una actividad económica como autónomos y compatibilizarla con el cobro de una parte de la pensión contributiva de jubilación.

La reforma busca facilitar un retorno gradual a la actividad profesional, especialmente en perfiles que, una vez jubilados, desean mantener una actividad económica limitada o aprovechar su experiencia profesional sin reincorporarse a jornada completa al mercado laboral.

Cuánto de la pensión se podrá cobrar

Según la regulación aprobada, la compatibilidad permitirá percibir hasta el 25% de la pensión mientras se desarrolla la actividad por cuenta propia en los términos previstos por la norma.

No se trata de un incremento de la prestación ni de una paga adicional. Lo que se autoriza es el cobro simultáneo de una parte de la pensión junto con los ingresos derivados de la actividad autónoma compatible.

Quién podrá acogerse

La medida no está diseñada para todos los pensionistas. Entre las condiciones anunciadas figura que la actividad autónoma compatible deberá ajustarse a los requisitos establecidos reglamentariamente y que no podrán acogerse determinados perfiles que hubieran estado dados de alta como autónomos inmediatamente antes de acceder a la jubilación, según los criterios fijados en la reforma.

Además, seguirán existiendo límites e incompatibilidades que deberán analizarse caso por caso, por lo que la situación personal de cada pensionista continuará siendo determinante.

Jubilación flexible y jubilación activa: no son lo mismo

Uno de los aspectos que más confusión está generando es la diferencia entre jubilación flexible y jubilación activa.

La jubilación activa ya fue reformada en 2025 (y anunciada en 2024) para ampliar las posibilidades de compatibilizar pensión y trabajo. La novedad ahora es distinta: se centra específicamente en la jubilación flexible y en la posibilidad de que esta modalidad también pueda utilizarse para actividades por cuenta propia.

Por ello, los anuncios sobre el cobro del 25% de la pensión no deben confundirse con las reglas aplicables a la jubilación activa, que cuentan con su propio régimen y condiciones.

La reforma supone un paso más en la estrategia de la Seguridad Social para flexibilizar la transición entre vida laboral y jubilación. Sin embargo, el alcance real de la medida dependerá de los requisitos concretos de acceso y de la situación individual de cada pensionista.

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Por eso, más allá del impacto de los titulares, la clave estará en determinar quién podrá acogerse efectivamente a esta nueva posibilidad y en qué condiciones podrá compatibilizar trabajo y pensión.