Inés, fundadora de un centro de uñas: “Podemos facturar cerca de medio millón de euros al año”

A la hora de montar una empresa, no todos saben cómo elegir el modelo de negocio más eficiente, ya sea por los posibles beneficios o la capacidad para captar clientes. Este es el caso de Inés, una joven empresaria que ha creado su propia franquicia de uñas, Arpías.

En un principio, lo que más llamó su atención era la rentabilidad que proporcionaba el sector de las uñas. A su vez, poder controlar los tiempos y costes en el negocio le resultaba muy positivo. Por ello, cuando le surgió la oportunidad, abrió su primer local de manicura en Barcelona.

Una franquicia de 15 locales basada en el servicio de calidad

A día de hoy, Arpías es una cadena especializada en el negocio de la manicura, con un total de 15 locales en solo dos años. La previsión para este año sería tener hasta 20 establecimientos en activo. Además, el objetivo de la empresaria sería alcanzar los 70, o incluso 100, salones de uñas.

En el momento de abrir su negocio, Inés tenía claro que debía ofrecer un servicio de calidad, y así poder diferenciarse del resto de locales. Según ella, en España no existe un concepto de "sector prémium" de uñas, por lo que ya tenía un nicho de mercado con el que empezar.

Gastos iniciales y salarios dentro del negocio

En cuanto a los gastos que puede suponer abrir este negocio, Inés afirma que solo los gastos en obras y materiales pueden ascender hasta los 75.000 euros. Además, al tratarse de una franquicia, tuvo que abonar un canon de entrada para franquicias, correspondiente a los 25.000 euros.

Por otro lado, si hablamos de salarios, según la empresaria, una técnica de uñas de su salón, trabajando 8 horas, cobra el salario mínimo interprofesional, es decir, unos 1.330 euros brutos al mes.

Aparte de ello, también existe un bonus, que los empleados cobran "en función de las ventas por manicuristas activa dentro del local". Esta cifra puede suponer entre 50 y 150 euros brutos recibidos al mes.

Cuál es la rentabilidad de un salón de uñas

Cuando le preguntan sobre la facturación de un salón de uñas, la dueña lo tiene claro: "podríamos llegar a facturar cerca de medio millón con IVA". En este caso, si hablamos de un establecimiento que funciona a plena capacidad, "poner este salón a facturar más de 300.000 euros no es complicado", asegura la empresaria.

Ahora bien, ¿cuál es la rentabilidad cuando descuentas todos los gastos? Según Inés, el ticket medio sería de unos 40 euros, aunque el margen de beneficios alcanzaría entre un 20% y 30% de los ingresos totales.

Aun así, no todo es tan bueno como parece, ya que el salón no siempre genera los ingresos esperables. En este sentido, por cada manicura hay que asumir costes adicionales como IVA, producto, personal, alquiler y posibles cancelaciones, entre otros.

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En todo caso, Inés aclara que para obtener una rentabilidad mínima en este negocio, un salón de uñas debe poseer una cantidad de 300 clientes mensuales. A su vez, si el objetivo es obtener unos ingresos más atractivos, entonces la cifra podría ascender hasta los 600 clientes al mes.