III Foro Mediterráneo
Glovo y Holaluz reivindican que Barcelona debe aspirar a ser líder tecnológica de Europa: “Tenemos todos los elementos para ser el ‘hub’ número uno”
Los cofundadores de dos de las empresas referentes nacionales en materia de emprendimiento defienden singularidad de España, con dos capitales campeonas en esta liga y dos ciudades empujando fuerte para serlo algún día, Málaga y Valencia
Es una de las insignias que más brilla de entre todas las que luce Barcelona, ser el quinto mercado de Europa más importante en la liga del emprendimiento y las 'startups'. Sin embargo, se ha convertido también en la señal más evidente de lo mucho que le está costando avanzar posiciones en el ranking: lleva años en ese lugar. "Debemos aspirar a ser el número uno, tenemos todos los elementos para ser el número uno", ha manifestado el cofundador de uno de los emblemas catalanes en materia de emprendimiento, Glovo.
Sacha Michaud y Carlota Pi, cofundadora de Holaluz, han participado este miércoles en el III Foro del Mediterráneo, como dos testimonios de lo que es emprender, escalar y competir desde esta costa.
Ha empezado la segunda, quien, muy centrada en la industria energética, ha subrayado la incongruencia entre ser uno de los países con más horas de sol del mundo o que generar energía renovable sea un 40% más barato, y que aún no hayamos llegado al punto de que esta sea la fuente masiva. "¿Faltan campos de baterías o adopción en las casas?", ha preguntado Sergi Saborit, subdirector de EL PERIÓDICO y encargado de moderar la mesa redonda. "Ambas", ha respondido Pi. "Poner solo grandes campos de baterías sería cometer el mismo error de poner todos los huevos en la misma cesta".
Su convicción es máxima, respecto a que esto ya no es solo el futuro, sino que es, en muchos sitios, el presente. Ha puesto a Australia y a China como ejemplo. Este último país tenía el peor aire del mundo en 2008, y hoy es referencia por el trabajo hecho para revertir esta situación.
Michaud ha puesto el foco en todo lo logrado y lo que queda por lograr en cuanto a constituir las empresas que pueden provocar este y otros cambios. Los ecosistemas de emprendimiento de Barcelona y Madrid, ha concedido, "están mucho mejor ahora que cuando lanzamos Glovo". También ha destacado, de paso, la singularidad de España en este sentido: tiene dos capitales muy destacadas en Europa en cuanto al número de empresas tecnológicas que se constituyen y crecen en cada una de ellas, Barcelona y Madrid, y, por si eso fuese poco, dos ciudades que no paran de subir posiciones en el ranking: Málaga y Valencia.
Ante este panorama, ve claro que la oportunidad es aprovechar el imán que es Barcelona para atraer a trabajadores extranjeros de alto perfil, pero también encontrar el modo de retener a los locales que están saliendo cada año de las universidades catalanas.
En el otro lado, la tarea pendiente es la disposición de fondos para que las compañías no tengan que venderse a grandes socios internacionales para que su idea de negocio llegue a ser significativa de verdad o el despliegue de incentivos fiscales que hagan de España otro referente en el favorecer la creación de negocios que prosperen.
Pi, cofundadora y consejera delegada de Holaluz, ha subrayado otra lección que queda aún por digerir. Que "el sol es el nuevo petróleo". "Hay industrias que querrían instalarse en España, pero no pueden porque no tienen donde enchufarse", ha reinvidcado la emprendedora, que ha sacado pecho del arco Mediterráneo para terminar su ponencia.
"El Mediterráneo es 'the place to be'", ha lanzado Pi. Y nosotros en concreto "tenemos todos los ingredientes de talento, tecnología y sol para convertirnos en una de las zonas de generación de valor más importantes del Mediterráneo".
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