Foro Mediterráneo, en directo | Javier Moll: "El Mediterráneo ha sido históricamente un escenario de cambios y progreso"

Barcelona celebra este miércoles, 17 de junio, la primera jornada III Foro Económico y Social del Mediterráneo, impulsado por Prensa Ibérica bajo el lema “Un Mar de Compromisos”. La agenda del miércoles 17 se centra en el compromiso con la estabilidad y la prosperidad, con debates sobre el Mediterráneo como espacio de estabilidad compartida, el nuevo pacto euromediterráneo, democracia y multilateralismo, educación, alianzas internacionales, competitividad, inversión, agua, innovación, inteligencia artificial, conectividad, energía, emprendimiento y turismo de alto valor.

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Josep Maria Coronas: "Paz, cooperación, solidaridad y diálogo" Josep Maria Coronas, director general de Fundación “LaCaixa” comienza su intervención dando las gracias a Prensa Ibérica y a Barcelona por ser tan acogedora. Coronas define a la ciudad condal como una de las mejores ciudades anfitrionas y una localización clave para este "proyecto de cooperación nacional". Un proyecto que, a su juicio, tiene que basarse en "paz , cooperación, solidaridad y diálogo".

Javier Moll: "Invertir en el Mediterráneo es invertir en innovación y en sostenibilidad" El presidente de Prensa Ibérica recuerda la importancia del Mediterráneo como polo de innovación e inversión. "Invertir en el Mediterráneo es invertir en innovación y sostenibilidad", afirma.

Javier Moll: "Prensa Ibérica da voz a la ciudadanía" Javier Moll expresa la importancia de estos encuentros y de tener una libertad de prensa sana. A su juicio, Prensa Ibérica, y sus diarios, están construyendo una agenda común. "Una agenda que se crea para las instituciones para que escuchen la voz de la ciudadanía", comenta.

Javier Moll: "El Mediterráneo ha sido históricamente un escenario de cambios y progreso" Javier Moll, presidente de Prensa Ibérica, arranca la tercera edición del Foro Mediterráneo. "El Mediterráneo ha sido históricamente un escenario de cambios y progreso", ha comenzado en Moll su intervención. "Identificar problemas y compartir experiencias" se vuelven clave para la sociedad, según el presidente de Prensa Ibérica para crecer y prosperar.

Arranque del foro Empieza una nueva edición del Foro Económico y Social del Mediterráneo, la gran plataforma de reflexión impulsada por Prensa Ibérica y Fundación "la Caixa" que reúne a representantes institucionales, empresariales, académicos y sociales para analizar los principales desafíos del arco mediterráneo. Bajo el lema "Un mar de compromisos", da comienzo en Barcelona el encuentro busca convertir el debate en propuestas concretas sobre cuestiones clave como la estabilidad, la energía, la sostenibilidad, la innovación o la cohesión territorial.

Foro Mediterráneo: intereses comunes y desarrollo sostenible El Foro Mediterráneo es una iniciativa estratégica promovida por Prensa Ibérica y Fundación "la Caixa" para reforzar la cooperación entre los territorios mediterráneos. Su objetivo es vertebrar intereses comunes, impulsar un desarrollo sostenible y generar propuestas con impacto real en la toma de decisiones públicas y privadas. El proyecto trabaja durante todo el año a través de grupos de expertos y culmina en un gran encuentro anual que reúne a algunas de las principales voces del ámbito político, económico y académico.

Javier Moll dará el pistoletazo de salida La sesión inaugural corre a cargo de Javier Moll, presidente de Prensa Ibérica, uno de los impulsores de este foro que nació con la vocación de convertirse en un espacio permanente de diálogo y consenso. En anteriores ediciones, Moll ha defendido la necesidad de "tender puentes" entre territorios, administraciones y sociedad civil para afrontar retos compartidos como el cambio climático, la transición energética o los movimientos migratorios, reivindicando el papel del Mediterráneo como motor económico, social y cultural.

Una cita de referencia Tras ediciones pasadas como la de Málaga, el Foro Mediterráneo continúa consolidándose como uno de los grandes espacios de pensamiento estratégico del sur de Europa. Más allá de las ponencias y debates, la cita pretende situar al Mediterráneo en el centro de las conversaciones sobre crecimiento económico, competitividad, innovación y bienestar social, poniendo en valor el peso de un territorio decisivo para el presente y el futuro de España y Europa.

La jornada del jueves De cara a la segunda jornada, el jueves 18, el programa pondrá el foco en las personas y en los desafíos vinculados a la cohesión social, la vivienda, la movilidad, el empleo, el talento y la calidad de vida. Intervendrán, entre otros, el filósofo Francesc Torralba; el consejero delegado de Metrovacesa, Jorge Pérez-Leza; el consejero delegado de Iryo, Fabrizio Favara; el presidente de Baleària, Adolfo Utor; la consejera delegada global de Eurofirms Group, Anna Golsa; y Tomàs Font, vicepresidente y director general para el sur de Europa de Wolters Kluwer Tax & Accounting.