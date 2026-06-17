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III Foro Económico y Social del Mediterráneo

Foro Mediterráneo, en directo | Javier Moll: "El Mediterráneo ha sido históricamente un escenario de cambios y progreso"

La agenda del primer día estará dedicada al compromiso con la estabilidad y la prosperidad, con debates sobre el Mediterráneo como espacio de estabilidad compartida

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Jaime Mejías

Pablo Gallén

Marcos Rodríguez

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Barcelona celebra este miércoles, 17 de junio, la primera jornada III Foro Económico y Social del Mediterráneo, impulsado por Prensa Ibérica bajo el lema “Un Mar de Compromisos”. La agenda del miércoles 17 se centra en el compromiso con la estabilidad y la prosperidad, con debates sobre el Mediterráneo como espacio de estabilidad compartida, el nuevo pacto euromediterráneo, democracia y multilateralismo, educación, alianzas internacionales, competitividad, inversión, agua, innovación, inteligencia artificial, conectividad, energía, emprendimiento y turismo de alto valor.

Sigue aquí en directo todas actualidad y última hora del Foro del Mediterráneo.

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III Foro Económico y Social del Mediterráneo, en imágenes

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