Los economistas defienden convivir con los pagos en efectivo para evitar la exclusión de los mayores y jubilados

El avance de los pagos con tarjeta, móvil y aplicaciones bancarias está transformando la forma de comprar y gestionar el dinero. Sin embargo, varios economistas consideran que esta transición no debe producirse a costa de quienes tienen más dificultades para adaptarse al entorno digital. Justo un mes después del lanzamiento de Bizum Pay, y con el euro digital calentando motores, el debate no gira únicamente en torno a la tecnología, sino también a la inclusión financiera, la privacidad y la autonomía personal.

Los datos muestran que el cambio de hábitos es evidente. Según el Banco de España, el efectivo siguió siendo el medio de pago principal en los comercios físicos para el 57% de la población el último año, aunque su uso continúa descendiendo año tras año. En 2025, el 55% de los españoles afirmaba utilizar efectivo a diario, frente al 57% registrado un año antes y al 65% del año 2023.

Pese a esta tendencia, el dinero físico mantiene una presencia especialmente relevante entre las personas de mayor edad. El Banco Central Europeo también constata que los grupos de edad más avanzados siguen utilizando efectivo con mayor frecuencia que los jóvenes, aunque la digitalización avanza en todos los segmentos de población.

La brecha digital va más allá de los bancos

Para Pablo Escobar Fior, economista y director financiero, la exclusión digital afecta a muchos mayores en ámbitos cotidianos que van mucho más allá de los servicios financieros.

“Lo podemos ver en acciones cotidianas como cartas digitales mediante códigos QR, certificados electrónicos o cajas de autopago en supermercados”, señala Escobar Fior. A su juicio, el reto consiste en encontrar un equilibrio que permita avanzar en la digitalización sin dejar atrás a quienes encuentran más dificultades para utilizar determinadas herramientas tecnológicas.

Una visión similar mantiene Víctor Alvargonzález, CEO de la firma de asesoramiento financiero independiente Nextep Finance. El experto considera que la digitalización ya está generando exclusión financiera en determinados colectivos y recuerda que muchas personas siguen necesitando atención presencial para gestionar su patrimonio, sus ahorros o sus inversiones.

¿Pagar con tarjeta ayuda a controlar mejor el gasto?

Sobre una de las ideas más repetidas en los últimos años, ambos expertos introducen matices.

Alvargonzález sostiene que no conoce evidencias concluyentes que demuestren que quienes utilizan más medios digitales gestionen mejor su presupuesto. En su opinión, la capacidad de ahorro y planificación depende más de los hábitos y de la personalidad de cada individuo que del método de pago utilizado.

Escobar Fior, por su parte, destaca que el efectivo sigue ofreciendo ventajas que muchos usuarios valoran, especialmente en términos de privacidad y control del gasto. “Ambos sistemas se complementan perfectamente”, resume.

El debate también coincide con un momento en el que las instituciones europeas estudian el desarrollo del euro digital mientras mantienen su compromiso de preservar el acceso al efectivo. De hecho, el último estudio del BCE sobre esta materia revela que, aunque los pagos digitales siguen creciendo, la mayoría de los ciudadanos de la eurozona considera importante conservar la posibilidad de pagar en efectivo.

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La conclusión que comparten los expertos es clara: el futuro de los pagos será cada vez más digital, pero la transición difícilmente podrá considerarse completa si una parte de la población queda excluida. Más que elegir entre efectivo o tecnología, el desafío pasa por garantizar que ambos sistemas puedan convivir durante los próximos años.